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رابطة البريميرليغ تشدد لوائحها للموسم الجديد بعد فضيحة «تجسس ساوثهامبتون»

الفريق لا يزال ينتظر معرفة الجدول الزمني للقضية المثيرة للجدل

ساوثهامبتون قد أُقصي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو (رويترز)
ساوثهامبتون قد أُقصي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو (رويترز)
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رابطة البريميرليغ تشدد لوائحها للموسم الجديد بعد فضيحة «تجسس ساوثهامبتون»

ساوثهامبتون قد أُقصي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو (رويترز)
ساوثهامبتون قد أُقصي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو (رويترز)

شددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لوائحها، وقدمت مزيداً من التوضيحات بشأن ضرورة تصرف الأندية بـ«حسن نية»، وهي القاعدة التي خالفها ساوثهامبتون بعدما اعترف بالتجسس على منافسيه خلال الموسم الماضي وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وكان ساوثهامبتون قد أُقصي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو (أيار)، بعدما ضُبط أحد المتدربين في النادي وهو يتجسس على تدريبات ميدلزبره، الفريق الذي تغلب عليه ساوثهامبتون في نصف النهائي. وبعد القرار، أُعيد ميدلزبره إلى المنافسة ليواجه هال سيتي في النهائي.

ووجهت الرابطة اتهامات إلى ساوثهامبتون بخرق اللائحة 3.4 التي «تلزم الأندية بالتعامل مع بعضها بأقصى درجات حسن النية»، وكذلك اللائحة 127 التي تحظر على أي نادٍ مراقبة أو محاولة مراقبة تدريبات فريق آخر خلال الساعات الـ72 التي تسبق مباراة مقررة بين الطرفين.

ورغم أن الهدف الرئيسي من تعديل صياغة اللائحة 3.4 قبل انطلاق الموسم الجديد نهاية الأسبوع الحالي هو ضمان اتساقها مع اللوائح المالية المحدثة للرابطة، فإنها ستنطبق أيضاً على أي نادٍ يثبت اتباعه ممارسات مماثلة لما قام به ساوثهامبتون.

وتنص الصياغة الجديدة على أنه «في جميع المسائل والمعاملات المتعلقة بالدوري، يتعين على كل نادٍ التعامل مع الأندية الأخرى ومع الرابطة بأقصى درجات حسن النية، على أن تكون الرابطة وحدها صاحبة الحق في اتخاذ أي إجراء بشأن أي انتهاك مزعوم لهذا الالتزام».

وتضيف اللائحة: «من دون الإخلال بعمومية ما سبق، لا يجوز للأندية إدارة شؤونها أو التصرف بطريقة تهدف إلى السعي للحصول على ميزة غير عادلة، أو تؤدي بالفعل إلى تحقيق ميزة غير عادلة فيما يتعلق باللوائح».

كما أضيف قسم جديد بعنوان «إرشادات» إلى اللائحة 3.4، ينص على أن واجب حسن النية يشمل، من بين أمور أخرى، إلزام الأندية بالإفصاح بصورة واضحة ومتاحة عن جميع الوقائع والوثائق والمعلومات الجوهرية التي تحتاج إليها الرابطة بصورة معقولة لضمان التطبيق الفعال للوائح، مع عدم جواز إغفال أي منها عن علم.

وكانت صياغة اللائحة 3.4 في الموسم الماضي تلزم الأندية في جميع المسائل والمعاملات المتعلقة بالدوري بالتصرف تجاه بعضها وتجاه الرابطة بأقصى درجات حسن النية، كما كانت تلزم كل نادٍ بتقديم نسخة من «ميثاق النادي» موقعة من المدير المختص، مع منح الرابطة حق نشر الميثاق.

مشجع يسخر من رابطة الدوري بوضع أوراق شجر على رأسه والتصوير بالقرب من ملعب ناديه (د.ب.أ)

وكشف تقرير لجنة الانضباط المستقلة الصادر في مايو أن اللجنة استمعت إلى أدلة تفيد بأن ساوثهامبتون قدم في البداية «معلومات غير دقيقة» عندما رد للمرة الأولى على الرابطة في 8 مايو، في محاولة للإيحاء بأن التجسس لم يكن جزءاً من ثقافة النادي.

كما ادعى النادي في البداية عدم تصوير أي مقاطع فيديو أو مشاركتها، قبل أن يقر لاحقاً بأن العكس هو الصحيح.

ولم تقتصر عمليات التجسس على ميدلزبره، إذ اعترف ساوثهامبتون أيضاً بالتجسس على أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون خلال موسم 2025 - 2026.

وفي يوليو (تموز)، وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى توندا إيكرت، المدير الفني لساوثهامبتون، 3 تهم تتعلق بخرق القاعدة «إي 3.1»، التي تتمحور حول الإساءة إلى سمعة اللعبة.

ورغم توجيه الاتهامات إلى إيكرت في 22 يوليو، فإن ساوثهامبتون لم يعرف حتى الآن العقوبة التي ستصدر بحقه.

وخلال منتدى للجماهير الأسبوع الماضي، بُث عبر إذاعة «بي بي سي راديو سولنت»، أوضح فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي للنادي، أن ساوثهامبتون لا يزال ينتظر معرفة الجدول الزمني للقضية.

وقال بارسونز إن محامي النادي سيتواصلون مع محامي الاتحاد الإنجليزي، وبعد ذلك سيُمنح النادي جدولاً زمنياً للإجراءات، موضحاً أن الأمر لن يُحسم في اليوم التالي أو الأسبوع التالي، وأن موعداً سيحدد قبل الدخول في فترة لاحقة تنتهي بصدور النتيجة.

وعندما سُئل عما إذا كان من المرجح صدور القرار في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، بدلاً من الشهر الحالي، أكد بارسونز عدم معرفتهم بذلك، مرجحاً احتمال عقد جلسة في سبتمبر، ومشيراً إلى أن الاتحاد الإنجليزي استمع إلى إيكرت وجميع الأطراف المعنية.

وإضافة إلى حرمان ساوثهامبتون من خوض نهائي الملحق، قررت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 4 نقاط من رصيده، على أن تطبق العقوبة في موسم 2026 - 2027 من دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

وكان ساوثهامبتون قد تغلب على كولشيستر يونايتد في الدور الأول من كأس الرابطة السبت الماضي، في حين يستهل مشواره في الدوري الأحد بمواجهة واتفورد.

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جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد يتنافس على الكرة مع آو تاناكا لاعب ليدز خلال المباراة الودية (د. ب. أ)
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد يتنافس على الكرة مع آو تاناكا لاعب ليدز خلال المباراة الودية (د. ب. أ)
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مانشستر يونايتد يتفوق على ليدز بركلات الترجيح ودياً

جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد يتنافس على الكرة مع آو تاناكا لاعب ليدز خلال المباراة الودية (د. ب. أ)
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد يتنافس على الكرة مع آو تاناكا لاعب ليدز خلال المباراة الودية (د. ب. أ)

تغلب مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في مواجهة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الهولندي جوشوا زيركزي التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16، بعدما انفرد بالمرمى مستفيداً من تمريرة الكاميروني بريان مبيومو.

ورد ليدز سريعاً، إذ نجح برندن آرونسون في إدراك التعادل عند الدقيقة 29، مستغلاً خطأ دفاعياً ليضع الكرة في الشباك.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المواجهة، حيث أهدر البرتغالي برونو فرنانديز ركلة لمانشستر يونايتد، فيما أخفق هاري ويلسون وجيمس جاستن في التسجيل لليدز، ليحسم يونايتد الفوز بنتيجة 5-4.

برونو فرنانديز يتحسر بعد إهدار ركلة ترجيحية أمام ليدز في المباراة الودية (د. ب. أ)

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة ودية جديدة أمام ميلان الإيطالي، السبت المقبل، قبل بدء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام هال سيتي في 22 أغسطس.

وفي المقابل، يواجه ليدز فريق أوغسبورغ الألماني ودياً، السبت، قبل استهلال مشواره في الدوري أمام نوتنغهام فورست في 22 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أرسنال يتفوق على كومو بركلات الترجيح استعداداً للموسم الجديد

ميكيل أرتيتا يحتفل بفوز أرسنال على كومو بركلات الترجيح في المباراة الودية (د. ب. أ)
ميكيل أرتيتا يحتفل بفوز أرسنال على كومو بركلات الترجيح في المباراة الودية (د. ب. أ)
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أرسنال يتفوق على كومو بركلات الترجيح استعداداً للموسم الجديد

ميكيل أرتيتا يحتفل بفوز أرسنال على كومو بركلات الترجيح في المباراة الودية (د. ب. أ)
ميكيل أرتيتا يحتفل بفوز أرسنال على كومو بركلات الترجيح في المباراة الودية (د. ب. أ)

تغلب أرسنال الإنجليزي على كومو الإيطالي 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وافتتح مايلز لويس-سكيلي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33، قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل للفريق الإيطالي بعد عشر دقائق.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل لأرسنال مارتن أوديغارد وكاي هافيرتز والوافد الجديد برونو غيمارايش وكريستوس تزوليس، فيما أهدر نوني مادويكي ركلته.

لاعبو أرسنال يتابعون ركلات الترجيح أمام كومو في مباراة ودية على ملعب الإمارات (د. ب. أ)

وفي المقابل، نجح خيسوس رودريغيز ولويس ميلا وماكسينس كاكيريه في التسجيل لكومو، بينما أهدر ألفارو موراتا وإيفان سمولتشيتش ركلتيهما، ليحسم أرسنال المواجهة بنتيجة 4-3.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في مباراة الدرع الخيرية، بينما يخوض كومو مواجهة ودية أمام ليفربول في اليوم ذاته.

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«سان جيرمان» يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية توالياً على حساب أستون فيلا

نونو مينديز يرفع كأس السوبر الأوروبي مع لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
نونو مينديز يرفع كأس السوبر الأوروبي مع لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
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«سان جيرمان» يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية توالياً على حساب أستون فيلا

نونو مينديز يرفع كأس السوبر الأوروبي مع لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
نونو مينديز يرفع كأس السوبر الأوروبي مع لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)

واصل باريس سان جيرمان فرض حضوره القوي على الساحة الأوروبية، بعدما توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية توالياً، إثر فوزه على أستون فيلا الإنجليزي 2-1، الأربعاء، في مواجهة شهدت تفوقاً باريسياً رغم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال فترات من اللقاء.

وكان سان جيرمان قد أصبح في الموسم الماضي أول نادٍ فرنسي يتوج بالسوبر الأوروبي، عقب فوزه على توتنهام بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2، قبل أن يكرر الإنجاز هذا الموسم أمام أستون فيلا.

أشرف حكيمي يرفع كأس السوبر الأوروبي مع لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لماغنيس أكليوش بقميص النادي الباريسي، بعدما بدأ أساسياً، إلى جانب عودة عدد من لاعبي الفريق إلى المنافسات، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي ووارن زاير إيمري وديزيريه دوي.

ورغم دخول باريس سان جيرمان المواجهة من دون خوض أي مباراة تحضيرية جماعية، بدأ فريق المدرب لويس إنريكي بصورة قوية، ونجح خفيتشا كفاراتسخيليا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 20 بتسديدة قوية استقرت تحت عارضة الحارس ماركو بيزوت، مسجلاً أول أهداف الفريق في موسم 2026-2027.

ماركينيوس يحتفل بكأس السوبر الأوروبي بعد تتويج باريس سان جيرمان (رويترز)

لكن أستون فيلا فرض إيقاعه بعد ذلك، مستفيداً من تفوقه البدني وتقدمه في فترة الإعداد مقارنة بمنافسه الفرنسي. وشكل المهاجم الشاب برايان مادجو، البالغ من العمر 17 عاماً، خطورة كبيرة على دفاع سان جيرمان وأهدر أكثر من فرصة قبل أن ينجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 45، مستفيداً من عرضية متقنة لجون ماكغين.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى إنريكي تغييراً بإخراج أكليوش، الذي لم ينجح في ترك بصمة واضحة خلال ظهوره الأول، فيما سجل عثمان ديمبيلي مشاركته الأولى هذا الموسم.

وجاء الحسم عن طريق ديزيريه دوي في الدقيقة 61، بعدما انطلق خلف دفاع أستون فيلا ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك بيزوت. وأُلغي الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد «VAR» ويؤكد صحته، ليتقدم سان جيرمان 2-1.

فيتينيا يرفع كأس السوبر الأوروبي بعد تتويج باريس سان جيرمان (أ.ب)

وحاول الفريق الإنجليزي العودة مجدداً، لكن الحارس ماتفي سافونوف تدخل في أكثر من مناسبة، فيما أنقذ زاير إيمري فريقه من هدف محقق، وقدم حكيمي أداءً لافتاً على الجهة اليمنى.وحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف لقباً أوروبياً جديداً إلى خزائنه، مؤكداً قدرته مجدداً على حسم المباريات حتى عندما يواجه فترات من الضغط والتراجع.

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