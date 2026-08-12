«أستون فيلا» يقترب من ضم ماتيو روغيري من «أتلتيكو مدريد»

ذكر تقرير إعلامي أن فريق «أستون فيلا» الإنجليزي لكرة القدم أصبح في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق مع «أتلتيكو مدريد» لضمّ ماتيو روغيري.
ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن المفاوضات تطورت بشأن حزمة قد تصل لنحو 21.4 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار).
كما أصبح «أتلتيكو مدريد» على أعتاب إتمام بيع ناهويل مولينا لفريق روما.
وبمجرد إتمام الصفقتين، سيكون هناك احتمال كبير بأن يتقدم «أتلتيكو مدريد» بطلب لضم كريستيان روميرو من «توتنهام».
ويُعتقد أن «أتلتيكو مدريد» جاهز لدفع من 34 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) إلى 39.5 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو) للتعاقد مع روميرو.
ويُعتقد أن روميرو يفضل الانتقال لـ«أتلتيكو»، بدلاً من الانتقال للأندية الإيطالية المهتمة بالتعاقد معه، والتي تتضمن «إنتر ميلان».