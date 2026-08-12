أرتيتا: آرسنال تغيّر بعد التتويج... وعلينا إثبات قدرتنا على بلوغ مستوى أعلى

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن طموحات فريقه ارتفعت قبل انطلاق موسم 2026-2027، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه الفريق في الموسم الماضي فرض تحدياً جديداً يتمثل في البناء على الإنجازات ومواصلة المنافسة على أعلى المستويات.

وتحدث أرتيتا عن استعدادات فريقه للموسم الجديد قبل المواجهة الودية أمام كومو الإيطالي على ملعب الإمارات، مستعرضاً برنامج الإعداد الذي أعقب احتفالات الفريق التاريخية باللقب، وشمل عدداً من المباريات والجولات التحضيرية.

وقال أرتيتا للموقع الرسمي للنادي: «أنا متأكد من أننا سنشاهد طاقة متجددة، لأننا أصبحنا مختلفين الآن. حققنا إنجازاً كبيراً، وأصبح طموحنا اليوم التقدم نحو الهدف التالي، وعلينا جميعاً خلق هذه الطاقة والروح منذ البداية».

وأوضح المدرب الإسباني أن التغيير الذي يتحدث عنه لا يقتصر على الفريق داخل الملعب، بل يشمل النادي بأكمله، بعدما مر آرسنال خلال السنوات الماضية بمراحل مختلفة من التطور والتحديات.

وأضاف: «عندما أقول إننا مختلفون الآن، أعني أننا على مستوى الفريق والنادي تعاملنا مع الكثير من التحديات. عشنا سابقاً تجربة الاقتراب من الفوز من دون تحقيقه، أما الآن فعلينا التعامل مع النجاح نفسه».

وتابع: «نعرف الآن ما يتطلبه الفوز، وندرك المستوى الذي وصلنا إليه. مررنا بالكثير من الصعوبات في الموسم الماضي، ومع ذلك نجحنا في تقديم أداء على مستوى عالٍ. الآن علينا إثبات أننا نستحق البقاء عند هذا المستوى، بل والوصول إلى مستوى أعلى، وهذا يتطلب شيئاً مختلفاً تماماً».

وأبدى أرتيتا جاهزيته لبدء الموسم الجديد بعد فترة الراحة الصيفية، مؤكداً أنه استعاد طاقته بالكامل قبل العودة إلى المنافسات.

وقال: «أشعر بالانتعاش والاستعداد التام للانطلاق مجدداً. استعدت طاقتي بالكامل خلال الصيف».

واستعاد مدرب آرسنال ذكريات موكب احتفالات الفريق في إزلينغتون، عادّاً تلك اللحظات من أبرز محطات مسيرته في كرة القدم.

وأضاف: «كان ذلك اليوم على الأرجح أفضل تجربة كروية عشتها على الإطلاق. بالنسبة لي، تفوق على أي لقب فزت به أو أي لحظة عشتها، لأنه يروي قصة تطور نادٍ كان يمر بظروف صعبة على مستويات عدة».

وأشار أرتيتا إلى أن التحول الذي شهده آرسنال لم يقتصر على النتائج، بل امتد إلى استعادة العلاقة بين النادي وجماهيره وترسيخ هوية واضحة للفريق، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح ومواصلة رفع سقف الطموحات.