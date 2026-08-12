لوكاس هاراسلين رابع أجانب الفتح الجدد

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.