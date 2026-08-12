لوكاس هاراسلين رابع أجانب الفتح الجدد

أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب السلوفاكي الدولي لوكاس هاراسلين لقيادة خط الوسط قادماً من فريق سبارتا براغ التشيكي، بعقد يمتد حتى 2029.
وأنهى لوكاس الفحوصات الطبية قبل التوقيع معه ليكون رابع الصفقات الأجنبية التي يعقدها الفريق بعد الروماني ليكسندرو ميهاي والغاني كينيدي بواتينغ والهولندي روبن كيلدر.
أما على صعيد الأسماء المحلية؛ فقد ضم الفتح اللاعب عبد الإله الخيبري.
وكان رئيس نادي الفتح، المهندس عبد العزيز العفالق، الذي غاب عن الحفل الذي أقيم الاثنين الماضي لتقديم المدرب خالد العطوي والأسماء الجديدة التي تم التعاقد معها، قد وعد أنصار ناديه بأخبار إيجابية، عبر تغريدة له عبر منصة «إكس»، قبل ساعات من إعلان الصفقة الجديدة.
بقيت الإشارة إلى أن الفتح سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة النصر في الرياض يوم السبت المقبل.