عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:26 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يغير سياسته في السوق… و35 مليون يورو قد تحرك ديابي

(نادي الاتحاد)
(نادي الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد يغير سياسته في السوق… و35 مليون يورو قد تحرك ديابي

(نادي الاتحاد)
(نادي الاتحاد)

يعيش نادي الاتحاد أوضاعاً مادية تفرض عليه التحرك في سوق الانتقالات بسياسة مختلفة عن الأعوام الماضية، في ظل توجه عام داخل النادي نحو ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، والبحث عن لاعبين ومدربين بمرتبات أقل تتوافق مع السياسة الجديدة.

وأبرم الاتحاد حتى الآن صفقتين أجنبيتين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي قادماً من ألميريا الإسباني، ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط» بلغت قيمة الصفقة 13 مليون يورو، إلى جانب تفعيل بند شراء عقد الكاميروني ستيفان كيلر، الذي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من ليماسول القبرصي، بعقد يمتد حتى عام 2029.

وعلى الصعيد المحلي، عزز الاتحاد صفوفه بالثنائي راكان الكعبي قادماً من الفيحاء في صفقة انتقال حر، وفارس عابدي قادماً من نيوم بعد شراء عقده، كما استعاد مروان الصحافي عقب تجربته الاحترافية التي امتدت موسمين في بلجيكا، ما يمنح الألماني ينز فيسينغ، مدرب الفريق، خيارات إضافية في قائمته.

وفي المقابل، استغنى الاتحاد عن عوض الناشري وعبد العزيز البيشي وفابينهو بعد نهاية عقودهم، فيما انتقل الحارس حامد الشنقيطي إلى الخلود على سبيل الإعارة، ومن المنتظر الإعلان عن انتقال فيصل الغامدي إلى نيوم على سبيل الإعارة، بعد إتمام جميع الأطراف الاتفاقات اللازمة.

ويحمل سوق الانتقالات خبراً جيداً للاتحاديين، إذ لا يزال النادي حاضراً في السوق، مع تعدد الاحتمالات بشأن تحركاته المقبلة. وفقاً للعروض القادمة للاعبيه بين احتمالية البيع والشراء حيث يبحث الاتحاد عن التعاقد مع لاعب وسط أجنبي، وهو هدف رئيسي كما أن التعاقد مع مدافع محلي يعد هدفًا للقائمين على النادي، في وقت لا يزال فيه مستقبل الفرنسي موسى ديابي محل اهتمام، رغم التأكيدات الاتحادية بعدم الاستغناء عنه.

وحسب المصادر، فإن وصول عرض يتجاوز 35 مليون يورو قد يدفع مسؤولي الاتحاد إلى إعادة التفكير في موقفهم، خصوصاً أن النادي سبق أن رفض عدداً من العروض التي وصلت للاعب الفرنسي. إلا أن المصادر ذاتها تشير إلى صعوبة وصول عرض بهذا الرقم، ما يجعل بقاء ديابي في صفوف الاتحاد الاحتمال الأرجح، في ظل اعتباره أحد العناصر الرئيسية في حسابات المدرب الألماني.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الجزيرة الإماراتي: «لا نلقي بالاً لما تقوله الصحافة، موسى ديابي لاعب معنا ونحن سعداء بوجوده».

ويعد ديابي من أكثر اللاعبين الذين لفتوا الأنظار منذ وصول فيسينغ إلى قيادة الفريق، في ظل حالة الانسجام التي تجمع اللاعب بالمدرب، ورضاه عن أسلوب العمل تحت قيادته. وتنسحب الحالة ذاتها على لاعبي الاتحاد، الذين يظهرون حماساً مستمراً في التدريبات ورغبة واضحة في إثبات قدراتهم الفنية للحصول على فرص المشاركة في المباريات.

وظهر ذلك بوضوح في المواجهة الأولى للاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي، عندما حصل فرحة الشمراني على دقائق للمشاركة، في خطوة تحمل رسالة واضحة من المدرب إلى بقية اللاعبين مفادها أن الأداء الجيد في التدريبات يمكن أن يمنح صاحبه فرصة الدخول في حساباته والمشاركة في المباريات.

وأقام الاتحاد معسكراً إعدادياً في ماربيا الإسبانية امتد 17 يوماً، خاض خلاله الفريق أربع مواجهات تحضيرية، قبل أن يصل إلى انطلاقة الموسم بدرجة عالية من الجاهزية، بعدما بدأ موسمه رسمياً بمواجهة الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في حسمها لمصلحته بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

ويقص الاتحاد شريط مشاركته في الدوري السعودي، السبت، عندما يستضيف الخلود على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في أولى مواجهاته بالمسابقة المحلية، وسط تطلعات اتحادية لمواصلة البداية القوية للموسم.

مواضيع
الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

رياضة سعودية الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

كانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد.

أحمد الجدي (الرياض)
رياضة سعودية الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية تحضيرات الهلال للموسم الجديد (نادي الهلال)
رياضة سعودية

كل شيء يتغيّر في الهلال… إلا إنزاغي

يدخل الهلال موسمه الجديد بطموحات مختلفة بعد موسم ماضٍ لم يلبِّ تطلعات أنصاره، وسط تغييرات واسعة طالت إدارة كرة القدم وقائمة اللاعبين.

هيثم الزاحم (الرياض)
رياضة سعودية خالد الغامدي يطعن أمام مركز التحكيم الرياضي ضد استبعاد قائمته من انتخابات اتحاد الكرة (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

أول تحرك ضد الاستبعاد من الانتخابات... خالد الغامدي يطعن أمام «التحكيم الرياضي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن خالد الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بطعن ضد قرار لجنة الانتخابات.

الرياضة رياضة سعودية

الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
TT
TT

الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
TT
TT

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
TT
TT

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية