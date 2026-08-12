برونو لاج: نعمل على بناء هوية للدرعية... والحديث عن الانتقالات مؤجل

أعرب برونو لاج عن سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي الدرعية، مؤكداً أن العمل في المرحلة الحالية يتركز على بناء هوية للفريق وتطويره، إلى جانب الظهور بشكل جيد خلال الموسم.

وقال: «في الوقت الحالي نعمل على بناء هوية للفريق وتطويره، وهذا ما نركز عليه في المرحلة الحالية».

وعن جاهزية اللاعبين المنضمين حديثاً، أوضح: «حتى الآن هناك بعض اللاعبين الذين نحتاج للوقوف على مدى جاهزيتهم، ولم نحدد بعد الأسماء التي سنعتمد عليها، وسنحدد ذلك بعد تمرين هذا المساء».

وتحدث المدرب البرتغالي عن الفروقات بين تجاربه السابقة في البرتغال وإنجلترا وتجربته الحالية في السعودية، قائلاً: «علينا التأقلم مع كل دوري ننضم إليه، وبالمناسبة سبق أن عملت في المنطقة؛ حيث كنت مدرباً لرديف شباب الأهلي من 2012 إلى 2014 وأعرف أجواء المنطقة جيداً. أما من ناحية الصعوبات، فهناك اختلاف في توقيت المباريات؛ في إنجلترا كنا نلعب عند الثالثة عصراً وسط أجواء باردة، بينما هنا سنلعب عند التاسعة مساءً وفي أجواء حارة».

وعن الصفقات الجديدة واللاعبين الذين قد يتم الاستغناء عنهم، قال لاج: «سأجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفريق وسوق الانتقالات في نهاية فترة الانتقالات».