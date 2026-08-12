دولاك: الرياض لن يعاني من الهبوط هذا الموسم

أكد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب نادي الرياض لكرة القدم، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بصورة مختلفة عن الموسم الماضي، مشيراً إلى أن فترة الإعداد في النمسا منحته فرصة للعمل على تطوير المجموعة، وشدد على أن هدفه هذا الموسم هو الابتعاد عن صراع الهبوط وإنهاء الموسم في مركز أفضل.

وقال دولاك، في مستهل حديثه: «من دواعي سروري أن أكون هنا مجدداً في أول مؤتمر صحافي هذا الموسم، وأعتقد أننا نبدأ الموسم بصورة مختلفة تماماً عن السابق، وأننا كوّنا مجموعة مختلفة من اللاعبين، لديهم رغبة مختلفة». وأضاف: «أعتقد أن أمامنا موسماً رائعاً، ونبدأه بمباراة قوية أمام الاتفاق».

وعن فترة الإعداد، أبدى المدرب البرازيلي رضاه عن العمل الذي أنجزه الفريق، وقال: «كانت فترة الإعداد جيدة جداً، وأنا سعيد بالعمل الذي أديناه حتى الآن. بدأنا في ظروف جيدة جداً بالنمسا، وكان لديّ اللاعبون الذين أستطيع بهم تقديم أفضل حصص تدريبية ممكنة».

وتطرق دولاك إلى وضع الفريق في الموسم الماضي، الذي شهد منافسه حتى آخر جولة من أجل تفادي الهبوط، قائلاً: «أعلم أن نهاية الموسم الماضي لم تكن في أفضل مركز بجدول الترتيب، لكننا نجحنا في إنقاذ الفريق». ويرى مدرب الرياض أن التحدي في الموسم الجديد يجب أن يكون مختلفاً، موضحاً: «أتوقع هذا العام، في حد أدنى، ألا نكون في الوضع نفسه الذي يفرض علينا القتال من أجل تفادي الهبوط، وأن ننهي الموسم في مركز أفضل بجدول الترتيب».

وتحمل مواجهة الاتفاق خصوصية بالنسبة إلى دولاك، بعدما وصفها سابقاً بأنها كانت الأصعب لفريقه في الموسم الماضي. وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن كيفية تعامله مع المواجهة هذه المرة، لم يُخفِ صعوبة الاختبار، لكنه أكد رغبته في تفادي تكرار سيناريو المباراة السابقة. وقال: «بالتأكيد ستكون المباراة صعبة مرة أخرى. آمل ألا يتكرر السيناريو نفسه؛ في بداية المباراة كنا متأخرين 0 - 2 واضطررنا إلى العودة وقلب النتيجة إلى 3 - 2. لا أريد بالتأكيد أن نعيش هذا الوضع، فأنا أريد الفوز بالمباراة». وفي تقييمه للمنافس، قال دولاك إن الاتفاق «فريق جيد جداً»، مضيفاً أنه «تطور مقارنة بالموسم الماضي، مع وجود لاعبين مختلفين، كما أنه يضم لاعبين جدداً».

وبعيداً عن مواجهة البداية، حملت تصريحات دولاك سقفاً واضحاً لما يريده من فريقه خلال الموسم، إذ لم يقدم وعوداً تتعلق بمركز محدد في جدول الترتيب، لكنه تحدث بوضوح عن رغبته في الابتعاد عن حسابات الهبوط. وقال: «بالنسبة إلى الجماهير، أعدهم بأننا سنقاتل، وأن هذا الفريق سينافس، وسنكون في مركز أفضل من الموسم الماضي... هذا ما أستطيع أن أعدهم به». وأضاف: «إذا قلت إننا سننهي الموسم في المركز الـ10 أو الـ11، فربما ننهيه في مركز أفضل من ذلك. ما أقوله هو إننا لن نعاني من الهبوط هذا العام».

ووجّه المدرب في ختام حديثه رسالة مباشرة إلى جماهير الرياض، مطالباً إياهم بالثقة في المجموعة والجهاز الفني، بقوله: «رسالتي للجماهير هي أن يثقوا باللاعبين وبالمدرب، فنحن نبذل كل ما نستطيع من أجل أن نكون في أفضل مركز ممكن».

ويقص نادي الرياض شريط مشاركته في الدوري بمواجهة الاتفاق، في اختبار أول لفريق يسعى، وفق ما أكده مدربه، إلى أن تكون بدايته هذا الموسم مختلفة عن السابق، وأن يبتعد مبكراً عن أجواء صراع تفادي الهبوط.