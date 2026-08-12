الحميدي العتيبي لـ«الشرق الأوسط»: مواجهة الهلال صعبة

شدد المدرب الوطني الحميدي العتيبي، مساعد مدرب الفيصلي الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة نادي الهلال في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المهمة صعبة ولكن طموحنا عالٍ للخروج بنتيجة إيجابية كلنا ثقة بلاعبي فريقي بتقديم المستوى المأمول منهم داخل أرضية الملعب وتطبيق ما يطلبه مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني خلال الـ90 دقيقة، صحيح سنواجه فريقاً متمرساً ومرشحاً قوياً لتحقيق الدوري وعلى أرضه وبين جماهيره ويملك لاعبين مميزين سواء محليين أو محترفين ولكن المباريات الافتتاحية دائماً ما تكون صعبة على الفريقين»، مؤكداً أن «الظهور بصورة إيجابية في الجولات الأولى، سيكون عاملاً مهماً من أجل وضع الفريق في موقع جيد منذ انطلاق منافسات الدوري».

وامتدح العتيبي معسكر الفريق الذي أقيم في دولة سلوفينيا من حيث الإعداد والنتائج في المباريات التجريبية، مؤكداً أن «المعدل التهديفي كان رائعاً، فالفريق سجل 14 هدفاً في 4 مواجهات وحققنا 3 انتصارات مقابل خسارة وحيدة، واستقبلنا 6 أهداف وهذا يدل على العمل الكبير من قبل الجهاز الفني في إعداد الفريق للمرحلة المقبلة والمهمة التي تتركز على تطبيق أفكارنا وتطوير الجوانب الدفاعية والهجومية والتوازن بين الخطوط».

ويبدأ فريق الفيصلي مبارياته في الموسم الجديد أمام الهلال يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى «العنابي» للخروج بنتيجة إيجابية لتكون بداية قوية لموسم صعب.