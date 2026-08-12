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القادسية يستعد للموسم الجديد بـ«3» صفقات محلية… وأجنبي

القادسية يستعد لموسم تاريخي بالمشاركة في 4 بطولات (نادي القادسية)
القادسية يستعد لموسم تاريخي بالمشاركة في 4 بطولات (نادي القادسية)
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القادسية يستعد للموسم الجديد بـ«3» صفقات محلية… وأجنبي

القادسية يستعد لموسم تاريخي بالمشاركة في 4 بطولات (نادي القادسية)
القادسية يستعد لموسم تاريخي بالمشاركة في 4 بطولات (نادي القادسية)

أنهى فريق القادسية الأول لكرة القدم استعداداته لموسم تاريخي واستثنائي في مسيرته، حيث سيخوض 4 بطولات؛ بداية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يشارك فيها للمرة الأولى. ويحمل القادسية آمالاً عريضة لإدارته وأنصاره، وقبل ذلك الشركة المالكة للنادي «أرامكو السعودية»، التي تريد أولى ثمار الحصاد للدعم الكبير الذي قدّمته وأحدثت نقلة كبيرة للنادي بشكل عام وجعلته من المنافسين الكبار على كل البطولات التي يشارك بها منذ الاستحواذ عليه قبل «3» أعوام. وحصد القادسية في الموسمين الماضيين المركز الرابع في آخر نسختين في بطولة الدوري، ووصل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى، الموسم قبل الماضي، وحضر في السوبر الأخير أيضاً، إلا أنه لم يحصد فعلياً أي بطولة، وهذا ما يجعل طموح الحصول على إحدى البطولات التي يشارك بها في الموسم الجديد في مقدمة أهدافه، وخصوصاً بطولات النفس القصير، مع أنه قادر على المنافسة على بطولة الدوري، بناء على الأرقام التي حقّقها في الموسمين الماضيين، وكذلك وفرة النجوم في صفوفه، وعلى دكة البدلاء. وهذا ما مكّنه الموسم الماضي من الفوز على بطل الدوري النصر ذهاباً وإياباً، وهو ما عجزت عنه جميع الفرق المنافسة في الحصول على «6» نقاط من البطل. على صعيد بطولة الكأس، خرج القادسية من النسخة الأخيرة بعد الخسارة من الأهلي بالركلات الترجيحية أمام الأهلي، بعد أن كان الأقرب للتأهل للأدوار المتقدمة، بناء على معطيات المباراة وتقدمه بفارق هدفين، إلا أنه خسر في النهاية في مباراة دراماتيكية كانت من أهم الأسباب الرئيسية التي أطاحت برأس المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس، والتعاقد مع الآيرلندي بريندان رودجرز، الذي غيّر وجه الفريق بالكامل، واستفاد من الإمكانات الكبيرة، وصنع فريقاً مرعباً لجميع الفرق. وهذا ما جعل سقف الطموح يرتفع بوجوده واستمراره على رأس الهرم الفني. ومع ارتفاع سقف الطموحات، عمل المدرب خلال المعسكر الصيفي الإعدادي للموسم الجديد على تدعيم صفوف الفريق وتقويته والسعي لتجاوز المشكلات الفنية والاستغناء عن الأسماء التي يمكن إيجاد بدلاء أفضل منها، لصنع فريق أكثر شراسة قادر على المنافسة محلياً وقارياً وتدوين اسمه في صفحات التاريخ. وأقام القادسية معسكراً إعدادياً في إسبانيا، إلا أن الفريق لم يكن مكتمل الصفوف في فترات طويلة من هذا المعسكر نتيجة وجود عدد من نجومه مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وما أعقبها من الراحة التي منحت للاعبين قبل الالتحاق بالأندية، بل إن هداف الفريق المكسيكي جوليان كينونيس لم يوجد في المعسكر الخارجي نهائياً، ووصل إلى الخبر مباشرة، بعد أن عاد الفريق من المعسكر ليكمل مع المجموعة الاستعدادات للموسم. كما أن المهاجم الإيطالي ريتيغي كان ينتظم في مراحل علاجه غالبية فترات المعسكر الخارجي، وهذا ما جعل الفريق يعود من المعسكر دون تسجيل أي هدف خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها، حيث تعادل في اثنتين أمام جيرونا، وقبله أوفيديو، وخسر في الثالثة أمام ليفانتي بهدف وحيد، إلا أنه بعد العودة من المعسكر الذي أقيم في جيرونا، سجّل «11» هدفاً في مباراتين وديتين أمام هجر، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، والثانية ضد الرفاع الشرقي البحريني، حيث سجل في المباراة الأولى «5» أهداف، والباقي في المباراة الثانية والأخيرة التي أقيمت بعد العودة من المعسكر الخارجي، حيث شهدت آخر مباراتين حضور كينونيس وريتيغي، إضافة إلى النجوم السعوديين الذين كانوا مع المنتخب السعودي في المونديال. يتقدمهم مصعب الجوير أفضل لاعب سعودي الموسم المنصرم، ومحمد أبو الشامات، وبقية الأسماء. على مستوى الصفقات، تم التعاقد مبكراً مع اللاعب المغربي سفيان الكرواني، الذي يلعب في الظهير الأيسر قادماً من الدوري الهولندي بصفقة انتقال حر. أما على صعيد الأسماء المحلية فتم التعاقد مع اللاعبين أحمد السياحي، وسلطان هارون، قادمين من نادي الرياض، وقبلهما اللاعب محمد القحطاني، بشراء بقية عقده من نادي الهلال. أما على صعيد الراحلين، فكان المدافع قاسم لاجامي بعد أن خاض تجربة إعارة مع التعاون ليوقع مؤخراً مع الدرعية، وكذلك بيع بقية عقد اللاعب عبد العزيز العثمان لنادي نيوم بمبلغ يصل إلى «4» ملايين ريال بعد نهاية إعارته لنادي الشباب، حيث فضّل رودجرز رحيلهما على العودة للقادسية. أما على صعيد الأسماء الأجنبية، فكان من أبرز الراحلين الغاني جون أفري، الذي انتقل لنادي جينك البلجيكي بقيمة تصل إلى «6» ملايين يورو، بعد أن كانت تكلفه شراء عقده تقارب مليون يورو فقط، وهذا ما يؤكد أن العمل الاستثماري في القادسية بشأن اللاعبين مستمر، حيث تم بيع عقد اللاعب الأرجنتيني إيكي فيرنانديز الموسم الماضي لنادي بايرن ليفركوزن الألماني بمبلغ يقارب «35» مليون يورو، بعد أن كلّف شراء عقده قرابة نصف هذا المبلغ فقط. كما اقترب القادسية من إعارة الإسباني إيكر ألمينا لنادي باليرمو الإيطالي، فيما تم بيع عقد مواطنه أليخاندرو فيرغاس لنادي كلباء الإماراتي. كما اقترب الإسباني أيضاً كاميرون بويرتاس من الانتقال نهائياً إلى نادي بريمن الألماني، الذي لعب له الموسم الماضي معاراً. وسيطلب من القادسية تقليص الأسماء الأجنبية أكثر في صفوفه لتحديد اللاعبين الـ«8» الذين سيمثلونه في بطولة الدوري، فيما سيكون هناك مجال لإبقاء أسماء للمشاركة في البطولات الأخرى، من بينها البطولة القارية التي يمكن المشاركة فيها بعدد مفتوح من اللاعبين الأجانب. ويفكر رودجرز في الاستفادة من مركز الحراسة من خلال منح الثقة للحارس أحمد الكسار، بدلاً من الإبقاء على إشراك الحارس البلجيكي كوين كاستليس ضمن الأسماء الثمانية الأجانب في التشكيلة، إلا أن القيمة الكبيرة التي يملكها كاستليس، الذي توّج بأفضل حارس في النسخة قبل الماضية من الدوري تجعله متردداً في اتخاذ خطوة بهذا الحجم، من خلال إبعاد حارس بهذه القيمة والخبرة. بقيت الإشارة إلى أن القادسية سيبدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الشباب يوم الخميس على ملعب الأخير في الرياض.

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الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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