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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مباريات الفيحاء والفيصلي مستمرة على ملعب المجمعة

ملعب المجمعة سيحتضن مباريات الفيحاء والفيصلي (الشرق الأوسط)
ملعب المجمعة سيحتضن مباريات الفيحاء والفيصلي (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مباريات الفيحاء والفيصلي مستمرة على ملعب المجمعة

ملعب المجمعة سيحتضن مباريات الفيحاء والفيصلي (الشرق الأوسط)
ملعب المجمعة سيحتضن مباريات الفيحاء والفيصلي (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مباريات ناديي الفيحاء والفيصلي السعوديين، ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل، حيث سيعلن عن الجدول مساء اليوم لاحتضان المباريات.

وبحسب المصادر ذاتها، لا يوجد أي نقل لمباريات الفريقين خارج المحافظة، سواء في العاصمة الرياض أو القصيم، وأن جميع المباريات ستقام على ملعب المجمعة.

وستقام أول مباراة على ملعب المجمعة هذا الموسم بين الفيصلي ونادي نيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك التي ستقام في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس (آب) المقبل.

يذكر أن الأيام الماضية تردد في وسائل التواصل الاجتماعي نقل مباريات الفريقين خارج محافظة المجمعة في الجولات الأولى، لوجود صيانة داخلية بملعب المجمعة.

الجدير بالذكر أن نادي الفيحاء لعب في الموسم الماضي مبارياته بالدوري على ملعبه، بما فيها مباراته الأخيرة أمام الهلال التي كانت فيها احتمالية تتويج للأزرق العاصمي قبل أن ينجح النصر في تحقيق اللقب.

ويتسع ملعب المجمعة بعد التحسينات والصيانة إلى نحو 12 ألف متفرج، مع زيادة استيعابية للملعب الذي كان يتسع لـ7 آلاف متفرج.

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