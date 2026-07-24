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توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا السورية

من توغل سابق في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي (أرشيفية - سانا)
من توغل سابق في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي (أرشيفية - سانا)
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توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا السورية

من توغل سابق في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي (أرشيفية - سانا)
من توغل سابق في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي (أرشيفية - سانا)

توغلت قوات إسرائيلية الجمعة في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مجدداً.

وذكرت وكالة «سانا» الرسمية، أن «قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات توغلت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد، وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق، قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة بالقرب من طريق صيصون - جملة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال أقامت حاجزاً في المنطقة، وأوقفت المارّة، وضيّقت على المزارعين، كما أوقفت حركة المرور لمدة ساعة ونصف الساعة، قبل أن تنسحب».

جنود إسرائيليون في ريف درعا (أرشيفية - سانا)

وكان أصيب طفل وشاب بجروح يوم الاثنين الماضي جراء إطلاق جنود الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المواطنين في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، بتوغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي، ‏وإطلاق ‏القذائف.

وكتبت «سانا» أن سوريا تطالب باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

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