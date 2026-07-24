الدولي الفرنسي لكروا يستعد للانتقال لتشيلسي

ذكر تقرير إعلامي أنَّ ماكسينس لكروا، مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، يستعد للانتقال لفريق تشيلسي بعدما توصَّل الناديان لاتفاق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الثلاثاء الماضي، أنَّ الناديين أجريا مفاوضات إيجابية بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي، حيث يسعى كريستال بالاس للحصول على 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن اللاعب.

وأضافت «بي بي سي»، الجمعة، أنَّه تمَّ التَّوصُّل لاتفاق بين الناديين، ويُعتَقد أنَّ الاتفاق على الشروط الشخصية لا يُمثِّل مشكلة.

ويُتوقَّع أن يخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الـ24 ساعة المقبلة، وأن يوقِّع على عقد طويل، وينتظر أن يمتد حتى 2032.

وكان لكروا (26 عاماً) لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب أوليفر غلاسنر، في الموسم الماضي، حيث شارك في 55 مباراة بالمسابقات كافة، حيث أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، أول بطولة أوروبية كبرى في تاريخ النادي.

كما شارك في مباراة الدرع الخيرية التي فاز بها كريستال بالاس على ليفربول، كما أسهم في تقديم كريستال بالاس لموسم قوي.

وبعد تألق لكروا استحقَّ اللاعب الوجود في قائمة المنتخب الفرنسي التي شاركت في كأس العالم 2026.

وشارك في 3 مباريات خلال البطولة، من بينها اللعب أساسياً أمام النرويج، وأمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، في البطولة التي أنهاها المنتخب الفرنسي في المركز الرابع.

وكان بالاس تعاقد مع لكروا قادماً من فريق فولفسبورغ الألماني في أغسطس (آب) 2024 مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.6 مليون جنيه إسترليني إضافات.