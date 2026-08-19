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الرئيس التنفيذي لآرسنال: قريباً... أرتيتا سيوقّع عقداً جديداً

ميكل أرتيتا (رويترز)
ميكل أرتيتا (رويترز)
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الرئيس التنفيذي لآرسنال: قريباً... أرتيتا سيوقّع عقداً جديداً

ميكل أرتيتا (رويترز)
ميكل أرتيتا (رويترز)

سيوقّع المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عقداً جديداً مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، «قريباً جداً»، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد غارليك، الأربعاء.

وأنهى أرتيتا الموسم الماضي انتظار آرسنال الذي دام 22 عاماً لاستعادة لقب الدوري الممتاز، لكن المدرب الإسباني دخل الآن الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الحالي.

ورغم أن أرتيتا كان يؤكد باستمرار سعادته بالبقاء في ملعب الإمارات، فإن عدم إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق جديد أثار قلق جماهير آرسنال حول مستقبله.

لكن يبدو أن المدرب البالغ 44 عاماً بات قريباً من البقاء مع نادي شمال لندن على المدى الطويل، بعدما كشف غارليك عن أن تمديد عقده بات وشيكاً.

وقال غارليك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ميكل يريد البقاء في آرسنال، ونحن نريد بقاء ميكل في آرسنال. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نُجسّد ذلك في عقد جديد».

وأضاف: «الجميع واثق وهادئ للغاية. نحن فقط نتعامل مع فترة الانتقالات، وأنا متأكد من أن مسألة عقد ميكل ستُحسم قريباً جداً».

ومنذ توليه تدريب آرسنال عام 2019، أعاد أرتيتا الحيوية إلى الفريق وقاد «المدفعجية» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافةً إلى التتويج بلقب الدوري.

كان أرتيتا قد وقَّع آخر تمديد لعقده في سبتمبر (أيلول) 2024، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عقده الجديد بعد إغلاق نافذة الانتقالات الحالية في نهاية هذا الشهر.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً، على أرضه في المباراة الافتتاحية للموسم، الجمعة.

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مانشستر يونايتد يفاوض برايتون لضم باليبا

كارلوس باليبا (نادي برايتون)
كارلوس باليبا (نادي برايتون)
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مانشستر يونايتد يفاوض برايتون لضم باليبا

كارلوس باليبا (نادي برايتون)
كارلوس باليبا (نادي برايتون)

ذكر تقرير إعلامي أن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وبرايتون تتطور بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط كارلوس باليبا، أحد أبرز أهداف النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد كان بطيئاً في تدعيم صفوف فريق المدرب مايكل كاريك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ حيث لم يبرم النادي أي صفقة للفريق الأول منذ التعاقدات التي تمت في منتصف يوليو (تموز) مع أندريه سانتوس، ويوري تيليمانس، وكارل دارلو.

وأسهم سانتوس وتيليمانس في تعزيز خط وسط كان يبدو بحاجة إلى مزيد من التدعيم، خصوصاً بعد رحيل كاسيميرو والإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها مانويل أوجارتي، فيما بدأ النادي العمل حالياً على ضم باليبا.

وتحدّث مانشستر يونايتد مع برايتون بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون العام الماضي، قبل أن تتراجع اهتماماته بسبب تمسك برايتون بالاحتفاظ باللاعب.

وكان أداء باليبا (22 عاماً) في الموسم الماضي متذبذباً، لكن من المعروف أن مانشستر يونايتد جدد مساعيه لضم لاعب الوسط، الذي يعاني حالياً إصابة في الكاحل.

وتجري المفاوضات بين الناديين، مع تقارير تُفيد بأن يونايتد قدّم عرضاً تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى إضافات وحوافز.

ويفتتح مانشستر يونايتد حملته في الموسم الحالي بمواجهة فريق هال سيتي يوم السبت، فيما يستضيف برايتون نظيره أستون فيلا في اليوم التالي.

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ريال مدريد يعوّل على العائد مورينيو لإنزال برشلونة عن عرشه

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
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ريال مدريد يعوّل على العائد مورينيو لإنزال برشلونة عن عرشه

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)

بعد موسمين من دون إحراز أي لقب كبير، أطلق ريال مدريد عملية إعادة بناء لافتة تجسدت بعودة جوزيه مورينيو وعدة تدعيمات صيفية، بهدف انتزاع لقب بطل إسبانيا من برشلونة بقيادة هانزي فليك، في سباق يبدو مجدداً محصوراً بين العملاقين.

بعد 13 عاماً، يعود «المدرب المميّز» (سبيشال وان) إلى مدريد بمهمة مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في الماضي: وضع حد بأي ثمن لهيمنة برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، ومساعدة نادي العاصمة على العودة إلى طريق الألقاب.

وكُلف المدرب البرتغالي البالغ 63 عاماً، المعروف بشخصيته الحادة ومهاراته القيادية، بإعادة الانضباط إلى غرفة ملابس شهدت انقسامات وإعادة بناء فريق قادر على المنافسة. وسيملك أسلحة جديدة لمحاولة تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2012 عندما أحرز لقب الدوري الإسباني برصيد 100 نقطة وسجل فريقه 121 هدفاً.

وقبل انطلاق مشواره في الدوري السبت على أرض إسبانيول، أبرم ريال مدريد بالفعل أكبر سوق انتقالات له منذ عام 2021، بضم الجناح العاجي يان ديوماندي (19 عاماً)، وبطل العالم الإسباني مارك كوكوريا، والمدافع الفرنسي إبراهيم كوناتيه، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الهولندي دنزل دامفريس، والمهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي.

وأعطت المباريات التحضيرية لمحة أولى عن شكل الكتيبة الجديدة لمورينيو التي بدت أكثر شراسة وحسماً ومباشرة مقارنة بالمواسم الأخيرة، مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كسلاح هجومي فتاك.

لكن المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي سيواجه المعضلات نفسها التي واجهت أسلافه الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسبانيين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، الذين أخفقوا جميعاً في إيجاد التوازن اللازم لإشراك النجوم الثلاثة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام معاً من دون الإخلال بتوازن التشكيلة.

في المقابل، يدخل برشلونة بقيادة الألماني فليك المنافسات واثقاً من قوته الجماعية ومن فلسفته الهجومية للغاية التي قادته إلى النجاح في الموسمين الماضيين، بفضل الجودة الفنية لبيدري وعبقرية لامين جمال.

وإلى هذه المنظومة المتجانسة التي ترتكز على قوام المنتخب الإسباني المتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية (باو كوبارسي، وبيدري، وأولمو، ولامين)، أضاف النادي الكاتالوني قائد «لا روخا» رودري الذي انتزعه من غريمه الكبير ريال.

ومن المنتظر أن يضيف الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 وأفضل لاعب في مونديال 2026 وكأس أوروبا 2024، مزيداً من القوة والخبرة وقدراً كبيراً من الكرات المسترجعة إلى التشكيلة الشابة لبرشلونة، التي ما زالت تنتظر التعاقد مع مهاجم صريح جديد بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

أما المرشح المثالي لهذا المركز، فهو مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني خوليان ألفاريز الملقب بـ«العنكبوت»، لكنه لا يزال عالقاً في شباك ناديه الذي يرفض بيع أفضل لاعبيه إلى الغريم الكاتالوني.

وفي مباراته الأولى في الدوري هذا الأسبوع على أرض إلتشي الأحد، يتعين على برشلونة الاكتفاء بصفقاته الصيفية الأخرى، وهي الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أديمي، والموهبة البلجيكية الشابة جيسي بيسيوو (18 عاماً)، لمساندة القائد البرازيلي رافينيا.

ولا يزال أتلتيكو مدريد في ظل العملاقين رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضخها خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستحواذ صندوق الاستثمار الأميركي «أبولو سبورتس كابيتال» عليه، لكن يتعين عليه السير من دون الفرنسي أنطوان غريزمان، هدافه التاريخي وأحد أبرز رموزه، الذي غادر لتحقيق حلمه الأميركي في أورلاندو.

وسيصبح الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لـ«كولتشونيروس» إذا رحل ألفاريز، لكن النادي أنفق بسخاء لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع الكوري الجنوبي لي كانغ - إن، ولاعب الوسط الدنماركي مورتن هيولماند، والظهير الإسباني أليخاندرو غريمالدو، والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وبعيداً عن الأسماء، يتعين على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن يظهر قدراً أكبر بكثير من الثبات مقارنة بالموسم الماضي إذا أراد منافسة غريميه بشكل حقيقي، بعدما أنهى برشلونة وريال مدريد الموسم متقدمين عليه بفارق 25 و17 نقطة توالياً، فيما سبقه أيضاً فياريال في الترتيب.

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هامبورغ يستعير بورناو من ليدز يونايتد

سيباستيان بورناو (رويترز)
سيباستيان بورناو (رويترز)
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هامبورغ يستعير بورناو من ليدز يونايتد

سيباستيان بورناو (رويترز)
سيباستيان بورناو (رويترز)

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع سيباستيان بورناو، مدافع فولفسبورغ السابق، من نادي ليدز يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت تقارير إعلامية أن هامبورغ لديه خيار شراء اللاعب مقابل 4.6 مليون يورو (5.3 مليون دولار).

وقال كلاوس كوستا، المدير الرياضي لهامبورغ، في بيان: «سيباستيان يناسب متطلباتنا تماماً. إنه يتمتع بحضور بدني قوي، وقوة في الالتحامات، ومهارات في الكرات الهوائية التي نريدها لخط دفاعنا. كما أنه يتمتع بالنضج وأسلوب لعب ثابت».

ومن المقرر أن يحل بورناو محل الكرواتي لوكا فوسكوفيتش الذي رحل إلى برايتون بعدما قدم عروضاً رائعة في الموسم الماضي.

ولعب بورناو، 27 عاماً، 14 مباراة في الدوري الألماني مع كولن وفولفسبورغ.

وانضم إلى ليدز العام الماضي وما زال عقده يمتد حتى 2029، وشارك في موسمه الأول في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص ليدز على أن يستبدل به لاعباً من الدوري الألماني، حيث أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ تعاقده مع السويسري الدولي نيكو إلفيدي بعد أن قضى 11 عاماً مع النادي الألماني.

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