أطعمة ومشروبات لا ينبغي تناولها مع أدوية السكري

لا يتوقف التحكم في مرض السكري على تناول الدواء فقط، فبعض الأطعمة والمشروبات قد تؤثر في مستوى السكر بالدم، أو تزيد من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ما يجعل اختيار الطعام جزءاً أساسياً من نجاح العلاج.

وفيما يلي أبرز الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتجنبها عند تناول أدوية السكري، بحسب ما نقله موقع «فيري ويل هيلث» العلمي.

عصير الغريب فروت

على الرغم من أن الغريب فروت يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي، فإنه قد يؤثر في طريقة امتصاص الجسم لبعض أدوية السكري، مما قد يؤثر على فاعليتها.

ومن بين هذه الأدوية «ريباغلينيد»، و«ساكساغليبتين» الذي قد تزداد آثاره.

ويجب الانتباه أيضاً إلى أن كثيراً من مرضى السكري يتناولون أدوية «الستاتين» لخفض الكوليسترول نظراً لارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لديهم، وقد يؤدي الغريب فروت إلى زيادة مستويات بعض هذه الأدوية في الجسم، ما قد يرفع خطر آلام العضلات، ومضاعفات أكثر خطورة مثل تلف الكلى.

الكحول

قد يؤدي تناول الكحول إلى انخفاض خطير في مستوى السكر بالدم، حيث تتم معالجة الكحول في الكبد، وعندما يقوم الكبد بذلك، فإنه يعجز عن إطلاق الغلوكوز إلى الدم بصورة طبيعية، مما قد يتسبب في انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

ويزداد خطر انخفاض السكر عند الجمع بين الكحول وبعض أدوية السكري، خاصة الأدوية التي تحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين.

كذلك يحتوي كثير من المشروبات الكحولية على سعرات وكربوهيدرات مرتفعة، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع السكر، وتفاقم بعض مضاعفات السكري.

الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع

تشمل الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي (السكري) المرتفع المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والخبز، والأرز الأبيض، والحبوب المصنعة، والحلويات، والكعك، والبسكويت.

وتتحول هذه الأطعمة إلى غلوكوز بسرعة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر بالدم ويجعل السيطرة على السكري أكثر صعوبة، كما قد تزيد الرغبة في تناول الطعام والإفراط فيه وزيادة الوزن.

لذلك يُفضل الاعتماد على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض أو متوسط، إلى جانب تقليل الأطعمة شديدة التصنيع والغنية بالسكريات المضافة.

الأطعمة الغنية بالدهون

رغم أن الدهون جزء ضروري من النظام الغذائي وتساعد الجسم على إنتاج الطاقة وامتصاص بعض الفيتامينات، فإن الإفراط في تناول الدهون، خصوصاً الدهون المشبعة والمتحولة، قد يرفع مستويات الكوليسترول ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الأطعمة الدسمة تحتاج إلى وقت أطول للهضم، وقد تسبب الغثيان والانتفاخ والحموضة واضطرابات المعدة.

وقد تتفاقم هذه الأعراض لدى مرضى السكري الذين يستخدمون الميتفورمين أو أدوية من فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاجون، إذ يمكن أن تزيد الأطعمة المقلية والدسمة من الغثيان والقيء أو الإسهال المصاحب لبعض هذه الأدوية.

ما أفضل الأطعمة لمرضى السكري؟

تُعدُّ الأطعمة التالية خيارات صحية يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي لمرضى السكري:

*الفواكه.

*الخضراوات.

*الحبوب الكاملة.

*البروتينات قليلة الدسم.

*منتجات الألبان غير المحلاة.

*الدهون الصحية.