هل يُعدّ تناول البيض النيء آمناً؟

يحذّر اختصاصيو التغذية من تناول البيض النيء، ولا سيما غير المبستر، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا السالمونيلا. ويمكن أن تنتقل هذه البكتيريا إلى البيضة قبل تكوّن القشرة داخل الدجاجة أو بعدها، كما قد تخترق القشرة نتيجة التلوث الخارجي، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

وتظهر أعراض العدوى عادةً خلال فترة تتراوح بين 12 و72 ساعة، وتشمل الإسهال والحُمى وتشنجات البطن والتقيؤ. ورغم أن معظم الحالات تتحسن خلال أربعة إلى سبعة أيام دون علاج خاص، فإن بعض الفئات قد تعاني مضاعفات تستدعي تدخلاً طبياً.

للحد من مخاطر التسمم الغذائي يوصي الخبراء بطهو البيض جيداً حتى يتماسك الصفار والبياض واستخدام البيض المبستر في الوصفات التي تتطلب بيضاً غير مطهو (بيكسلز)

ماذا عن البيض المبستر؟

يُعد البيض المبستر أكثر أماناً، إذ تؤدي عملية البسترة إلى القضاء على معظم البكتيريا الضارة، من بينها السالمونيلا، دون التأثير في القيمة الغذائية للبيض أو طهوه. ومع ذلك، يوصي الخبراء بالحد من استهلاك البيض النيء، حتى إن كان مبستراً.

وتبلغ القيمة الغذائية لبيضة نيئة كبيرة نحو 72 سُعرة حرارية، وتحتوي على 6.5 غرام من البروتين و5 غرامات من الدهون، إضافة إلى كمية ضئيلة جداً من الكربوهيدرات.

نصائح

ويُنصح الأطفال دون الخامسة، والبالغون فوق 65 عاماً، والحوامل، والأشخاص ذوو المناعة الضعيفة بتجنب تناول البيض النيء بشكل خاص؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى.

وللحد من مخاطر التسمم الغذائي، يوصي الخبراء بطهو البيض جيداً حتى يتماسك الصفار والبياض، واستخدام البيض المبستر في الوصفات التي تتطلب بيضاً غير مطهو، مع حفظ البيض في الثلاجة، وتجنّب استخدام البيض المتشقق أو المتسخ، وعدم غسله في المنزل؛ لأن ذلك قد يزيد خطر انتقال البكتيريا.