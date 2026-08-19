دورة سينسيناتي: غوف وأندرييفا إلى ثمن النهائي... وخروج ميدفيديف

واصلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، مشوارها في دورة سينسيناتي للألف نقطة لكرة المضرب، بعدما احتاجت إلى القتال في المجموعة الثانية لتجاوز مواطنتها آن لي، المصنفة الـ29، بنتيجة 6-1 و7-6 (7-3)، وحجز مقعدها في ثمن النهائي.

وفرضت بطلة نسخة 2023 سيطرتها الكاملة على المجموعة الأولى، وأنهتها في نصف ساعة، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال مبكراً في الثانية وتصل المواجهة إلى شوط كسر التعادل، حيث تقدمت غوف 4-1، قبل أن تحسم المباراة عند فرصتها الثالثة.

آن لي (رويترز)

وقالت غوف: «لعبت بشكل أفضل في المجموعة الثانية، وأضعت بعض فرص كسر الإرسال، وحاولت أن أنسى ذلك. كان من الصعب التحكم بالكرة بالنسبة لكلتينا، وكانت هذه المرة الأولى التي ألعب فيها مباراة نهارية على هذا الملعب المركزي، لذلك اضطررت إلى التأقلم».

أندرييفا (أ.ف.ب)

وعانت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة وحاملة لقب بطولة «رولان غاروس»، قبل حسم تأهلها على حساب الإندونيسية جانيس تجين، المصنفة الـ37، بنتيجة 6-1 و7-6 (7-5).

وبعد سيطرة أندرييفا على المجموعة الأولى، رفعت تجين مستواها في الثانية، وأجبرت منافستها على خوض اختبار أكثر صعوبة قبل أن تحسم الروسية المواجهة.

وقالت أندرييفا: «في المجموعة الأولى كنت مسيطرة، وكانت ترتكب بعض الأخطاء المباشرة، لكن في المجموعة الثانية بدأت أشعر بالتوتر بعد بضعة أشواط، فيما ارتكبت هي أخطاء أقل. تحولت المباراة إلى اختبار للعقلية واللياقة البدنية».

واضطرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة، إلى الانسحاب قبل مباراتها أمام الصينية وانغ شيو، المصنفة الـ108، بسبب إصابة في الكاحل.

وقالت سفيتولينا، التي بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام: «نصحني الأطباء بأخذ بعض الوقت للراحة والتعافي بشكل كامل».

دانييل ميدفيديف (د.ب.أ)

وفي منافسات الرجال، ودّع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف السابع عالمياً، البطولة على يد الأميركي براندون ناكاشيما، المصنف الـ22، بعد مواجهة ماراثونية استمرت ساعتين و51 دقيقة، انتهت بفوز الأخير 6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و6-1.

وفرض ناكاشيما، وصيف دورة مونتريال الأخيرة، ضغطه منذ البداية ونجح في كسر إرسال ميدفيديف ليتقدم 4-2، قبل أن يستعيد المصنف الأول عالمياً سابقاً توازنه ويسترد كسر الإرسال، ثم يحسم المجموعة الأولى بضربة خلفية رائعة على طول الخط في شوط كسر التعادل.

وبقي ناكاشيما في المباراة رغم الضغط، وأنقذ ثلاث فرص لخسارة المواجهة قبل أن ينتزع المجموعة الثانية، ثم فرض تفوقاً واضحاً في الثالثة التي شهدت انهيار ميدفيديف وظهور علامات الانزعاج عليه.

وقال ناكاشيما: «كنت أقول لنفسي: فقط أوجد طريقة للبقاء في المباراة، وواصلت القتال نقطة تلو الأخرى».

ويلتقي الأميركي في ثمن النهائي البرتغالي نونو بورجيش، المصنف الـ47، الذي أطاح بالروسي أندري روبليف، المصنف الـ18، بنتيجة 6-3 و6-4.

كما بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الرابع عالمياً، الدور ذاته بعد تغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و6-1، بعدما رفع مستواه تدريجياً خلال المواجهة.

وقال أوجيه-ألياسيم: «بمجرد أن وجدت إيقاعي، تمكنت من اللعب دون ضغط في المجموعة الثانية. إنها مباراة جيدة لمواصلة المشوار في البطولة»، معرباً عن سعادته بإجراء «التعديلات الصحيحة» أمام اللاعب الأعسر.

وضمن الأميركي تايلور فريتس، المصنف التاسع عالمياً، تأهله أيضاً بعد تخطيه الإسباني الشاب دانييل ميريدا، المصنف الـ40، بنتيجة 6-3 و6-4.

وسيواجه فريتس في ثمن النهائي الأسترالي كريستوفر أوكونيل، المصنف الـ129 عالمياً، الذي استفاد من انسحاب البرازيلي جواو فونسيكا، المصنف الـ26، بسبب إصابة في البطن.