كوريا الجنوبية تتقدم على الهند في كأس ديفيس للتنس

باتت كوريا الجنوبية على بُعد فوز واحد من التأهل إلى نهائيات كأس ديفيس للتنس، التي تضم أفضل ثمانية منتخبات، بعدما تقدمت 2-0 على الهند في الجولة التأهيلية الحاسمة، اليوم (الجمعة).

وقلب كوون سون وو تأخره أمام داكشينيسوار سوريش ليفوز 3-6 و6-3 و6-4، قبل أن يحوّل هيون تشونغ تأخره أمام سوميت ناجال إلى فوز 2-6 و6-4 و7-5، في مركز التنس الأولمبي في سيول.

وتقام مباراتا الزوجي والفردي المعكوس، السبت، ضمن سلسلة تحسم بنظام الأفضل من خمس مباريات.

وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى النهائيات المقررة في بولونيا الإيطالية خلال نوفمبر (تشرين الثاني).