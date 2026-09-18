سباليتي يشيد بسار بعد تألقه مع يوفنتوس

أشاد لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، بأداء السنغالي بابي ماتار سار خلال الفوز الكبير على نيميجن الهولندي 5-0 في الدوري الأوروبي، مؤكداً أنه قدم «مباراة جيدة في جوانب عديدة».
وشارك سار أساسياً، وخاض المباراة كاملة، في أول ظهور له في التشكيلة الأساسية مع يوفنتوس، بعدما شارك بديلاً أمام ساسولو، الأحد الماضي.
وقال سباليتي، وفقاً لما نقله موقع «توتو يوفي»: «سار لاعب من طراز رفيع، ويتمتع بجودة عالية في تحركاته وركضه. قدم مباراة جيدة، خصوصاً أنها كانت مشاركته الأولى. استجاب لتعليماتي في عدة مناسبات، وهذا أمر إيجابي».
وأضاف: «قد يفتقر اللاعبون بهذه الخصائص أحياناً إلى شيء من الحدة والسرعة، لكنه قام بالعديد من الأمور بشكل جيد، وكان حاضراً ومشاركاً مع الفريق وقريباً من الكرة طوال الوقت. أنا سعيد بأدائه».
وانضم سار إلى يوفنتوس من توتنهام في اليوم الأخير من الانتقالات على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي مقابل 27.5 مليون يورو.