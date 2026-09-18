غرينسبان ورودريغز تتصدران السباق لأرفع منصب في الأمم المتحدة

عادت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان مايوفيس إلى المرتبة الأولى، تليها وزيرة الخارجية الغوايانية السابقة كارولين رودريغز بيركيت في السباق الجاري بين ثمانية مرشحين يتنافسون على اختيار خلف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بعد ثلاثة أشهر.

وقبل أيام فقط من انعقاد الدورة السنوية الـ81 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، عقد الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الجولة الثالثة من التصويت السري غير الرسمي لاختيار اسم أبرز المرشحين لتولي المنصب.

وأجري هذا الاقتراع الثالث ضمن سلسلة عمليات تصويت لتحديد مدى ملاءمة المرشحين لهذا المنصب الأممي الرفيع، قبل أن يُصدر توصية رسمية للجمعية العامة، التي تعد الجهة المخوّلة رسمياً بتعيين الأمين العام طبقاً للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكما هي الحال في الجولتين الأولى والثانية من التصويت التمهيدي، اللتين عقدتا في 30 يوليو (تموز) و21 أغسطس (آب) الماضيين على التوالي، علمت «الشرق الأوسط» أن البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أشرفتا على عملية فرز الأصوات، لكل المرشحين الثمانية، وهم: الدبلوماسية الإكوادورية اللبنانية الأصل إيفون عبد الباقي، والرئيسة التشيليانية السابقة ميشال باشيليت، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافاييل ماريانو غروسي، ورئيس مجلس الشعب الأوغندي السابق أولارا أوتونو، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، بالإضافة إلى غرينسبان مايوفيس التي نالت «تشجيع» تسعة أصوات مع «عدم تشجيع» من خمسة أصوات، في المقابل سجلت ثمانية أصوات «مشجعة» لرودريغز وستة أصوات «غير مشجعة». وحل غروسي في المرتبة الثالثة بخمسة أصوات «مشجعة» مع ثمانية أصوات «غير مشجعة».

وزيرة الخارجية الغوايانية السابقة كارولين رودريغز بيركيت خلال رئاستها جلسة لمجلس الأمن (الأمم المتحدة)

ونال أوتونو خمسة أصوات «مشجعة» مع سبعة أصوات «غير مشجعة». وكذلك حصل سال على خمسة أصوات «مشجعة» مع تسعة أصوات «غير مشجعة»، تلته إسبينوزا بثلاثة أصوات «مشجعة» مع ستة أصوات «غير مشجعة». وحلت في المرتبة السابعة باشيليت بحصولها على «تشجيع» من صوت واحد فقط مع 11 صوتاً «غير مشجع». وحلت عبد الباقي في المرتبة الأخيرة بعدم حصولها على أي تشجيع، علماً بأنها نالت عشرة أصوات «غير مشجعة».

لون واحد

ونظراً إلى أن أياً من هؤلاء المرشحين لم يحصل على إجماع في عمليتي الاقتراع السابقتين، وكذلك في الثالثة، حافظ المنظمون على لون واحد في أوراق الاقتراع المستخدمة، علماً بأنه في مراحل لاحقة ستعطى أوراق من لون مختلف لمندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بغية معرفة ما إذا كانت أي من هذه الدول تنوي استخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي مرشح في حال حصوله على تسعة أصوات أو أكثر.

وعلى غرار المرتين السابقين، لم ينشر مجلس الأمن نتائج التصويت. وأعلن رئيس المجلس للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون حصول عملية التصويت من دون الإفصاح عن النتائج. ورغم أن رئيس مجلس الأمن لم يعلن رسمياً النتائج في المرتين الأولى والثانية، سرعان ما سُربت ونُشرت.

وخلال الجولة الثانية، حصلت رودريغز بيركيت على ثمانية أصوات «مشجعة» مقابل ثلاثة أصوات «غير مشجعة» وأربعة أصوات بـ«لا رأي»، علماً بأنها حصلت في التصويت الأول على تسعة أصوات «مشجعة»، مقابل صوتين «غير مشجعة»، وأربعة أصوات بـ«لا رأي». وبذلك احتلت مركز الصدارة.

أما غرينسبان مايوفيس فحلت ثانية؛ إذ حصلت على سبعة أصوات «مشجعة» وأربعة أصوات «غير مشجعة» وأربعة أصوات بـ«لا رأي». وكانت نالت في 30 يوليو (تموز) الماضي عشرة أصوات «مشجعة» مقابل صوت واحد «غير مشجع» وأربعة أصوات بـ«لا رأي».

وبقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافاييل ماريانو غروسي في المركز الثالث بسبعة أصوات «مشجعة»، مقابل ستة أصوات «غير مشجعة» وصوتين بـ«لا رأي». وكان حصل في المرة السابقة على سبعة أصوات «مؤيدة»، مقابل صوتين «غير مؤيدين» وستة أصوات بـ«لا رأي».

وحل رابعاً الرئيس السنغالي السابق ماكي سال بحصوله على ستة أصوات «مشجعة» مقابل سبعة «غير مشجعة» وصوتين بـ«لا رأي». وكان احتل سابقاً المركز الخامس بستة أصوات «مؤيدة» مقابل سبعة أصوات «غير مؤيدة» وصوتين بـ«لا رأي».

ونال رئيس مجلس الشعب الأوغندي السابق أولارا أوتونو خمسة أصوات «مشجعة» وخمسة أصوات «غير مشجعة» وخمسة أصوات بـ«لا رأي»، علماً بأنه حصل في التصويت الأول على صوتين «مشجعين» مقابل خمسة أصوات «غير مشجعة»، وثمانية أصوات بـ«لا رأي».

أما وزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس فحصلت على أربعة أصوات «مشجعة» مقابل ثلاثة أصوات «غير مشجعة» وثمانية أصوات بـ«لا رأي»، وبقيت في المركز السادس بخمسة أصوات «مؤيدة» مقابل صوتين «غير مؤيدين» وثمانية أصوات بـ«لا رأي».

وجاءت الرئيسة التشيلياني السابقة ميشال باشيليت في المركز السابع بحصولها على صوتين «مشجعين» فقط مقابل ستة أصوات «غير مشجعة» وسبعة أصوات بـ«لا رأي»، علماً بأنها حصلت سابقاً على ستة أصوات «مشجعة» مقابل خمسة أصوات «غير مشجعة» وأربعة أصوات بـ«لا رأي».

أما عبد الباقي التي كانت آخر المنضمين (بعد التصويت الأول) إلى السباق فلم تحصل على أي أصوات «مشجعة» مقابل ثمانية أصوات «غير مشجعة» وسبعة أصوات بـ«لا رأي».

وأتى هذا التصويت الثالث قبل أسبوع واحد فقط من افتتاح الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ81 للجمعية العامة في نيويورك، حيث يتوافد عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين للمشاركة في أكبر المنتديات الدولية على الإطلاق. ويمكن إجراء اقتراع رابع بعد أسبوع الجمعية العامة، الذي سيختتم في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.