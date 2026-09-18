كاريك: تعثر مانشستر يونايتد ليس نهاية العالم

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن تعثر الفريق في الفترة الأخيرة لا يمثل كارثة أو مأساة، رافضاً الحديث عن وجود ضغوط تهدد منصبه.
وخسر يونايتد أمام مانشستر سيتي 0 - 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يسقط مجدداً أمام برايتون 2 - 3 على ملعبه في كأس الرابطة، وسط صيحات استهجان من الجماهير عقب المباراة.
وقال كاريك: «الأمر ليس كارثة أو مأساة، وليست نهاية العالم. نحن لا نمر بسلسلة طويلة ومروعة من النتائج السيئة».
وأضاف: «خسرنا بعض المباريات في الفترة الأخيرة، لكننا نشعر بأننا كنا حاضرين ومنافسين في كل المباريات، بل وكنا الطرف الأفضل في بداياتها أحياناً، لذا فالأمر لا يعني أننا نعاني من تعثر دائم ومستمر».
وتابع: «قدمنا أداء جيداً في جوانب عديدة مكّننا من وضع أنفسنا في مواقف قوية ومميزة خلال تلك المباريات، ومن هنا ينبع إيماننا وثقتنا بأنفسنا».