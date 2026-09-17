رينولدز وماكيليني يسخران من فضيحة تجسس ساوثامبتون في فيديو دعائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319618-%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A
رينولدز وماكيليني يسخران من فضيحة تجسس ساوثامبتون في فيديو دعائي
رايان رينولدز (رويترز)
اعتاد رايان رينولدز وروب ماكيليني مالكا نادي ريكسام المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي المزج بين كرة القدم وعالم الترفيه، وسخرا في فيديو دعائي لمتصفح «فايرفوكس» من فضيحة التجسس التي طالت ساوثامبتون قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد غد (السبت). ولمّح رينولدز، الممثل الكندي-الأميركي المعروف بأدائه شخصية «ديدبول»، إلى هذه القضية المثيرة للجدل في مقطع فيديو مدته 59 ثانية نُشر يوم الخميس. ويظهر رينولدز من خلف شجرة برفقة ماكيليني ويقول: «اليوم، ودون سبب محدد، نريد أن نتحدث عن أهمية الخصوصية». ويضيف ماكيليني، المعروف بدوره في المسلسل الكوميدي التلفزيوني «إتس ألويز ساني إن فلادلفيا»: «وبالتحديد كيف تمنع الجواسيس من رؤية ما تفعله على الإنترنت». ويواصل رينولدز قائلاً: «هناك بعض الأمور التي لا تريد ببساطة أن يراها الآخرون...»، قبل أن يضيف لاحقاً: «الخصوصية، هذا أمر مهم للناس في كل مكان»، وأشار الثنائي إلى أندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره، وهي الأندية التي اتُّهم ساوثامبتون بالتجسس على تدريباتها الموسم الماضي، ثم يسلط الثنائي الضوء لاحقاً على ميزات الخصوصية في متصفح «فايرفوكس»؛ إذ يعلق رينولدز قائلاً: «أمر منعش، أليس كذلك؟ منظمة تحترم خصوصيتك حقاً».
وكانت هذه المزحة إشارة إلى الفضيحة التي تفجرت في مايو (أيار) بعد أن اشتكى ميدلسبره من تصوير غير مصرح به في ملعب تدريباته. ووجّهت رابطة كرة القدم الإنجليزية تهمة إلى ساوثامبتون، الذي استُبعد لاحقاً من ملحق الترقي للدوري الممتاز بعد أن اعترف بأنه كان يتجسس على حصص تدريب المنافسين خلال 72 ساعة قبل المباريات. وأعيد ميدلسبره، الذي خسر أمام ساوثامبتون في قبل نهائي ملحق الترقي، إلى النهائي، حيث حسم هال سيتي في النهاية الصعود إلى الدوري الممتاز. وأطلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد ذلك تحقيقه الخاص، وقال إن ساوثامبتون تجسس على منافسيه عدة مرات بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومايو (أيار) 2026.
واشترى رينولدز وماكيليني النادي الويلزي في عام 2021. ويحتل ريكسام المركز 19 في دوري الدرجة الثانية الذي يضم 24 فريقاً، في حين يحتل ساوثامبتون المركز التاسع بعد سبع مباريات.
أكد المدرب الإسباني شابي ألونسو أن طموح تشيلسي بات «واضحاً جداً» بعد استحواذ شركة كليرليك كابيتال بشكل كامل على النادي اللندني.
«الشرق الأوسط» (لندن)
مدرب منتخب أميركا يراهن على الشبان في المباريات الودية المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319625-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
مدرب منتخب أميركا يراهن على الشبان في المباريات الودية المقبلة
ماوريسيو بوتشيتينو (د.ب.أ)
يراهن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأميركي لكرة القدم، على الشبان في تشكيلته المؤلفة من 28 لاعباً استعداداً للمباريات الودية المقبلة أمام بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا، التي يغيب عنها كريستيان بوليسيك.
ويبدأ بوتشيتينو فصلاً جديداً مع الفريق بعد تمديد عقده حتى كأس العالم 2030. واستدعى 13 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب لخوض أول مباريات دولية منذ خروج الفريق من دور الستة عشر بكأس العالم هذا الصيف.
كما استبعد المدرب المهاجم فولارين بالوغون من التشكيلة إلى جانب بوليسيك الذي عاد مؤخراً للعب مع ناديه ميلان بعد تعرضه لكدمة في العظام وكسر دقيق في الجزء السفلي من الساق خلال كأس العالم.
وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف حول قرار استبعاد بوليسيك: «أعتقد أن اللاعبين الـ28 الذين سيشاركون في هذه المباريات الأربع، لظروف مختلفة، هم أفضل اللاعبين الذين نريد رؤيتهم ونريدهم أن يلعبوا ونريدهم أن يعملوا. وهذا كل شيء».
ويتصدر التشكيلة كافان سوليفان (16 عاماً)، الذي أبهر الجميع مع فريق فيلادلفيا يونيون في الدوري الأميركي هذا الموسم. وسجل ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بالموسم العادي.
وقال المدرب: «أعتقد أنه يستحق كل الجوائز ويستحق أن يكون معنا، وستكون هذه فرصة رائعة لنا للتعرف عليه»، مضيفاً أن الهدف هو مساعدة هذا الشاب على النمو والتطور.
ومع استعداد أميركا للكأس الذهبية 2027، والأولمبياد 2028، وكأس العالم 2030، قال بوتشيتينو إنه يتعامل مع اختيار التشكيلة بطريقة مختلفة.
وقال: «الأمر يتعلق بالفرصة، منح الفرصة واغتنامها. والآن، هذه فرصة رائعة لكل من سيشارك في الحفاظ على مكانه. وهذه هي العقلية التي نريد أن نتبعها في هذه العملية، خلال هذه السنوات الأربع. الجميع يقول 'يا إلهي، هذا (اللاعب) يجب أن يكون هنا لأنه سجل هدفاً في مباراة سابقة'. لا، لا. الآن هي بداية جديدة، إنها انطلاقة جديدة».
وتابع: «بالطبع، الباب مفتوح أمام الجميع. لكن الأمر الآن لا يتعلق بما فعلته في الماضي... الأمر الآن يتعلق بالوقت الراهن. كرة القدم تتعلق بالوقت الراهن. وهذه هي الطريقة التي نريد بها بناء تلك العملية وتلك الدورة».
وتلعب الولايات المتحدة أمام بيرو في 26 سبتمبر (أيلول) في أورلاندو قبل أن تلتقي تشيلي في سانت لويس بولاية ميزوري في 29 سبتمبر ثم ستلعب ضد المكسيك في جليندال بولاية أريزونا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) قبل أن تستضيف كندا في سانت بول بولاية مينيسوتا يوم 6 أكتوبر.
هجوم تشيلسي الناري في اختبار أمام برنتفورد بافتتاح الجولة الخامسة اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319617-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
هجوم تشيلسي الناري في اختبار أمام برنتفورد بافتتاح الجولة الخامسة اليوم
ألونسو مدرب تشيلسي ينتظر صلابة أكبر من خط دفاعة في مواجه برنتفورد (ا ب ا)
يفتتح تشيلسي سادس الترتيب الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بمواجهة مضيفه برنتفورد السابع في ديربي غرب لندن، في وقت يتطلع فيه كل من آرسنال حامل اللقب ومانشستر سيتي لمواصلة صراعهما على الصدارة في لقائهما مع برايتون وسندرلاند غداً وبعد غد.
ويتوجه تشيلسي إلى ملعب الجار برنتفورد مدعوماً بخط هجوم ناري بوجود الثلاثي المتألق البرازيلي جواو بيدرو، وول بالمر، ومورغان روجرز، إلا أن الفريق أظهر تراجعاً دفاعياً، وهو ما يفسّر اكتفاءه بفوزين فقط في أول أربع مباريات.
شهدت مباريات تشيلسي في الدوري هذا الموسم تسجيل 19 هدفاً، وهو الرقم الأعلى في البطولة، بواقع 10 أهداف سجلها الفريق و9 أهداف استقبلتها شباكه. وأكد الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي حاجة دفاع فريقه للتحسن، وقال: «علينا أن نكون أكثر تماسكاً وسيطرة. لكني مطمئن على المستقبل حيث نحتاج إلى التجانس. لاعبون جدد وجهاز فني جديد... هذه هي العملية. أنا واثق من أننا سنتمكن من التحكم بشكل أفضل في غضون بضعة أشهر».
في المقابل يأمل برنتفورد في تمديد أطول سلسلة له من دون هزيمة في الدوري، لكنه يبحث أيضاً عن الانتصارات، بعدما اكتفى بالتعادل 10 مرات في آخر 14 مباراة ضمن الدوري. وحصد برنتفورد نقاطه الست بفضل فوز وحيد والتعادل 3 مرات دون أن يتعرض لأي هزيمة.
ويتطلع آرسنال حامل اللقب إلى مواصلة تألقه بعد بداية قوية منذ انطلاق الموسم، حيث فاز بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بجميع مبارياته السبع في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة ودرع المجتمع.
وكان فوزه الأخير على إيبسويتش 4 - 2 في كأس الرابطة قد جاء بمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء، وهو الأمر الذي أسعد أرتيتا بقوله: «هذا ما نريده، أن نتعامل مع كل مباراة وكل بطولة بالعقلية نفسها، والالتزام نفسه والرغبة نفسها، وحتى الآن نحن نفعل ذلك».
وبعد الفوز على سندرلاند الأسبوع الماضي 2 - صفر، تواصلت مسيرة انتصارات «المدفعجية» إلى المباراة التاسعة توالياً في الدوري منذ الموسم الماضي. وتُعد هذه أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ مارس (آذار) 2004، عندما واصل طريقه نحو التتويج باللقب من دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال الموسم.
ولم يستقبل آرسنال سوى هدفين فقط خلال هذه الفترة، وقد يصبح الآن على أعتاب تحقيق عشرة انتصارات متتالية على الأقل في الدوري للمرة الثالثة فقط في تاريخه.
وبفضل ستة انتصارات في آخر سبع مباريات خارج ملعبه في الدوري، مقابل هزيمة واحدة، يبدو فريق أرتيتا مرشحاً للتغلب على برايتون، خصوصاً أنه لم يخسر أمامه في آخر سبع مباريات، محققاً خمسة انتصارات وتعادلين، ولو أن خصمه لن يكون سهلاً.
وقد يبدو مفاجئاً أن برايتون هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري بعد أربع مراحل (13 هدفاً)، لكن ذلك جاء بعد اكتساحه كوفنتري 5 - 0 في المرحلة الماضية. لكن برايتون لم يتمكن من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إذ سقط بصعوبة أمام تشيلسي (3 - 4)، إلا أنه فاجأ مانشستر يونايتد وتغلب عليه 3 - 2 في كأس الرابطة.
أما سيتي فقد حقق بدوره ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، لكنه لم يظهر بقوة آرسنال. ويستضيف سيتي منافسه سندرلاند، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط الأحد.
وفاز فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بفارق هدف على كوفنتري وبورنموث ومانشستر يونايتد، ولو أنه لعب اللقاء الأخير بعشرة لاعبين في معظم وقت المواجهة التي شهدت جدلاً كبيراً حول هدف الفوز وطرد فيل فودين.
واعترفت لجنة الحكام بأن هدف النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل في الدقيقة 60 كان ينبغي عدم احتسابه للتسلل، وقدمت اعتذاراً لمانشستر يونايتد لخطأ قرار حكام الفيديو.
من جانبه، أكد ماريسكا أن ازدياد الحديث والجدل المحيط بهدف هالاند يعد «أمراً مؤسفاً»، حيث قال: «بالحديث عن حلقة واحدة أو لحظة واحدة بعد تلك المباراة عندما لعبنا لمدة 70 - 75 دقيقة بعشرة لاعبين، أعتقد أن الأمر مؤسف للغاية». وتابع: «أعتقد أن المستوى الذي قدمناه كان مذهلاً، وأنا سعيد بالأداء. هناك إدراك بوقوع خطأ، وهذا كل شيء. أحياناً تسير الأمور لصالحك، وأحياناً أخرى ضدك. هكذا هي كرة القدم».
من ناحيته، يرغب سندرلاند في استعادة اتزانه بعد تعادله مع مضيفه برنتفورد وخسارته أمام ضيفه آرسنال في مباراتيه الأخيرتين بالدوري، ويطمح للخروج بنتيجة جيدة أمام سيتي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.
ويلعب سيتي من دون فيل فودن الموقوف لثلاث مباريات بعد طرده.
وفي الحديث عن التعادلات، يحضر ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة بدوره، لكنه أهدر ست نقاط بالتعادل في ثلاث مباريات، من بينها اثنتان على ملعبه أنفيلد.
ويحل ليفربول ضيفاً على بورنموث الأحد، باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني، في لقاء سيخضع خلاله مدربه الإسباني أندوني إيراولا لاختبار معنوي في ملعب فيتاليتي ضد فريقه السابق الذي قاده بين 2023 و2026 قبل انتقاله إلى ليفربول. ويأمل هال سيتي في مواصلة مشواره الناجح وغير المتوقع، بعد أن حصد 8 نقاط من دون خسارة، حين يلاقي مضيفه نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر غداً.
كما يتطلع توتنهام إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري أمام ضيفه أستون فيلا الذي خسر ثلاث مباريات بدوره واكتفى بنقطة.
ويخوض مانشستر يونايتد مواجهته ضد مضيفه فولهام الأحد، تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، خصوصاً في ظل نتائجه المتواضعة في مختلف المسابقات هذا الموسم. ويقبع يونايتد، الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012 - 2013، في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث بدأ مشواره في البطولة بخسارة مباغتة أمام هال سيتي، أعقبها الفوز على إيبسويتش تاون، قبل أن يتعادل مع إيفرتون، ثم خسر أمام مانشستر سيتي بهدف هالاند الجدلي.
وتضاعفت معاناة مانشستر يونايتد، بعدما ودع بطولة كأس الرابطة مبكراً، عقب خسارته 2 - 3 على ملعبه «أولد ترافورد» وأمام جماهيره أمام برايتون، حيث عجز الفريق عن الحفاظ على تقدمه بهدفين مبكرين ليتلقى ثلاثة أهداف دفعة واحدة من منافسه.
وجاءت تلك الانطلاقة المخيبة لتثير المشاكل في صفوف مانشستر يونايتد، وتضع ضغط مبكر على المدرب مايكل كاريك الذي بات بحاجة ماسة إلى الحصول على النقاط الثلاث للحفاظ على وظيفته.
وأقر كاريك، بمسؤوليته عن الخروج المفاجئ من كأس الرابطة، مؤكداً أن الفريق مطالب برد فعل سريع بعدما غادر اللاعبون ملعب أولد ترافورد وسط صفارات استهجان الجماهير.
وقال كاريك: «علينا أن نتحمل المسؤولية كاملة. لا يمكن أن نتقدم في المباراة ثم نسمح بأن تنتهي بهذه الطريقة. تراكمت بعض الأمور خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأ ذلك يخلق حالة من الإحباط وخيبة الأمل، لكن علينا أن نتعامل معها ونغير الوضع».
وأضاف: «لدينا مباراة أمام فولهام الأحد، علينا أن نقلب الأمور ونعود إلى تحقيق الانتصارات».
ويخوض يونايتد مواجهة فولهام قبل فترة توقف دولي تمتد لثلاثة أسابيع، ما قد يسمح لكاريك بمراجعة أوراقه. وأكد المدرب: «لا أشعر بالضغط، وهذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق. أفهم ما يحدث خارج النادي وكيف تسير الأمور، لكن ما يهمني هو الفوز بالمباريات ووجود أجواء جيدة داخل الفريق، والشعور بأننا نسير في الاتجاه الصحيح».
في المقابل يعاني فولهام، الذي يحتل المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد نقطة واحدة، بقيادة مديره الفني الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد السابق. لكن تراجعت حدة الضغوط نسبياً على الفريق والمدرب، عقب تعادله من دون أهداف على ملعب ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري، التي تلاها فوزه 3 - 2 على مضيفه وست هام بكأس الرابطة أول من أمس.
ألونسو يبحث عن حلول للتوازن في تشيلسي الذي لديه خط هجوم فعّال ودفاع مفكك
بايرن يصطدم مع يونيون برلين لاقتناص صدارة البوندسليغا ولو مؤقتاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319616-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B
يسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة بدايته القوية للموسم الجديد عندما يستضيف يونيون برلين اليوم في افتتاح الجولة الـ4 بالدوري الألماني لكرة القدم، راصداً الانقضاض على الصدارة ولو مؤقتاً.
على ملعب «أليانز أرينا» تبدو كفة البايرن، الذي يحتل المركز الـ4 برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، هي الراجحة، بعدما فاز على شتوتغارت 5 - 1، وعلى إلفرسبرغ 2 - 1، مقابل تعادل سلبي مع شالكه، بينما يملك يونيون برلين نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16، بعد تعادله 3 - 3 مع آينتراخت فرنكفورت، وخسارته أمام باير ليفركوزن صفر - 4، وشالكه 1 - 3.
وحقق بايرن 5 انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات، منها فوز كبير على بودو غليمت النرويجي في «دوري أبطال أوروبا» 5 - 0، وآخر في كأس ألمانيا على أوسنابروك 4 - 1.
ورغم هذه النتائج، فإن الأداء أمام شالكه وإلفرسبرغ الوافد الجديد على البوندسليغا، أثار بعض التساؤلات بشأن قدرة الفريق البافاري على التعامل مع المنافسين الصاعدين الذين يتكتلون للدفاع معتمدين على المرتدات فقط، وهو الشيء المنتظر في مواجهة يونيون برلين اليوم حيث يهدف الأخير إلى الخروج بنقطة تعادل بعد خسارته في آخر مباراتين.
ويأمل بايرن، الذي يبتعد بفارق نقطتين عن صاحبَي الصدارة فرايبورغ وبوروسيا دورتموند، الانقضاض على القمة ولو بشكل مؤقت قبل فترة التوقف الدولية، لكنه مُطالَب في الوقت نفسه بتقديم أداء أكبر إقناعاً أمام منافس يعاني بشدة في بداية الموسم.
ويعيش يونيون برلين بداية صعبة تحت قيادة مدربه الجديد ماورو لوتشينيللي، متأثراً من غيابات عدة للاعبين ركائز؛ أبرزهم يوسيب يورانوفيتش وآندريك ماركغراف، ومارفين فريدريش، وستانلي نسوكي، إلى جانب غياب المهاجمين آندريه إيليتش وأوليفر بيرك، وشكوك بشأن قدرة كاستريوت إيميري على المشاركة بسبب إصابة في الفخذ.
وفي المقابل، يدخل بايرن المباراة بصفوف أكبر استقراراً؛ إذ يغيب فقط قلب الدفاع طارق بوخمان بعد خضوعه لجراحة نتيجة إصابة في أربطة الكاحل.
ويعول البايرن على هدافه الإنجليزي هاري كين المرشح بقوة للفوز بجائزة «الكرة الذهبية» لـ«أفضل لاعب بالعالم» هذا العام. ويعتقد أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ أن كين ينبغي أن يكون الخيار الواضح للفوز بـ«الكرة الذهبية»، وقال: «إنه يستحقها بكل تأكيد، وآمل أن يفوز بها».
ويقام الحفل يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لندن، حيث يتنافس كين مع لاعبين مثل الإسبانيين لامين يامال ورودري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيين عثمان ديمبلي وكيليان مبابي.
وأكد هونيس: «كين قدم موسماً استثنائياً في جميع المسابقات، إذا لم يستحق الجائزة هذا العالم، فمتى إذن؟».
وتوج كين (33 عاماً) بالدوري والكأس في ألمانيا مع بايرن، ووصل إلى الدور ما قبل النهائي في «دوري أبطال أوروبا»، وقاد منتخب إنجلترا للحصول على المركز الثالث في كأس العالم. كما فاز كين بجائزة «الحذاء الذهبي الأوروبي» بوصفه «أفضل هداف في القارة»، وأنهى الموسم هدافاً للدوري الألماني لثالث مرة على التوالي برصيد 36 هدفاً. وسجل كين 73 هدفاً لفريقه ولمنتخب بلاده الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى ميسي، الذي سجل 82 هدفاً مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين خلال موسم 2011 - 2012.
وتُستكمل الجولة الـ4 من الدوري الألماني غداً؛ حيث يتطلع شتوتغارت الذي جمع 3 نقاط فقط، إلى استعادة توازنه عندما يستضيف دورتموند شريك الصدارة بالعلامة الكاملة.
ويعاني شتوتغارت من مشكلات دفاعية وافتقاد الفاعلية الهجومية، لذا؛ فإن مدربه سيباستيان هونيس يتطلع إلى تصحيح المسار، خصوصاً استغلال الفرص، في ظل صيام مهاجمه الدولي دينيز أونداف عن التهديف منذ بداية الموسم، رغم أنه يملك سجلاً مميزاً أمام دورتموند؛ إذ أحرز 6 أهداف في شباكه خلال مسيرته بالدوري الألماني.
وتعدّ مواجهات شتوتغارت ودورتموند الأغزر تهديفياً في تاريخ الدوري الألماني، بعدما شهدت 112 مباراة سابقة تسجيل 381 هدفاً، بواقع 193 هدفاً لدورتموند، و188 لشتوتغارت.
ويدخل شتوتغارت اللقاء مدعوماً بسجل جيد على ملعبه، بعدما خسر مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة خاضها أمام جماهيره. في المقابل، يتطلع دورتموند إلى مواصلة تقدمه وتأكيد تفوقه على منافسه في الفترة الأخيرة، بعدما حسم الفوز الموسم الماضي ذهاباً وإياباً، لكن الفريق سيفتقد اللاعبَين اللذين حسما الانتصارين؛ حيث انتقل كريم أديمي لبرشلونة، وجوليان براندت إلى آياكس أمستردام.
ويسعى فرايبورغ المتصدر إلى مواصلة بدايته المثالية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرنكفورت غداً أيضاً.
ويتصدر فرايبورغ جدول الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات، متفوقاً بفارق 5 نقاط على فرنكفورت صاحب المركز الـ8.
ويلتقي اليوم أيضاً فيردر بريمن مع أوغسبورغ صاحب المركز الـ3 ومونشنغلادباخ مع ماينز وهامبورغ مع كولن، على أن يتواجه باير ليفركوزن مع لايبزيغ وشالكه مع إلفرسبرغ وبادربورن مع هوفنهايم الأحد.