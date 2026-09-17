بايرن يصطدم مع يونيون برلين لاقتناص صدارة البوندسليغا ولو مؤقتاً

يسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة بدايته القوية للموسم الجديد عندما يستضيف يونيون برلين اليوم في افتتاح الجولة الـ4 بالدوري الألماني لكرة القدم، راصداً الانقضاض على الصدارة ولو مؤقتاً.

على ملعب «أليانز أرينا» تبدو كفة البايرن، الذي يحتل المركز الـ4 برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، هي الراجحة، بعدما فاز على شتوتغارت 5 - 1، وعلى إلفرسبرغ 2 - 1، مقابل تعادل سلبي مع شالكه، بينما يملك يونيون برلين نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16، بعد تعادله 3 - 3 مع آينتراخت فرنكفورت، وخسارته أمام باير ليفركوزن صفر - 4، وشالكه 1 - 3.

وحقق بايرن 5 انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات، منها فوز كبير على بودو غليمت النرويجي في «دوري أبطال أوروبا» 5 - 0، وآخر في كأس ألمانيا على أوسنابروك 4 - 1.

ورغم هذه النتائج، فإن الأداء أمام شالكه وإلفرسبرغ الوافد الجديد على البوندسليغا، أثار بعض التساؤلات بشأن قدرة الفريق البافاري على التعامل مع المنافسين الصاعدين الذين يتكتلون للدفاع معتمدين على المرتدات فقط، وهو الشيء المنتظر في مواجهة يونيون برلين اليوم حيث يهدف الأخير إلى الخروج بنقطة تعادل بعد خسارته في آخر مباراتين.

ويأمل بايرن، الذي يبتعد بفارق نقطتين عن صاحبَي الصدارة فرايبورغ وبوروسيا دورتموند، الانقضاض على القمة ولو بشكل مؤقت قبل فترة التوقف الدولية، لكنه مُطالَب في الوقت نفسه بتقديم أداء أكبر إقناعاً أمام منافس يعاني بشدة في بداية الموسم.

ويعيش يونيون برلين بداية صعبة تحت قيادة مدربه الجديد ماورو لوتشينيللي، متأثراً من غيابات عدة للاعبين ركائز؛ أبرزهم يوسيب يورانوفيتش وآندريك ماركغراف، ومارفين فريدريش، وستانلي نسوكي، إلى جانب غياب المهاجمين آندريه إيليتش وأوليفر بيرك، وشكوك بشأن قدرة كاستريوت إيميري على المشاركة بسبب إصابة في الفخذ.

وفي المقابل، يدخل بايرن المباراة بصفوف أكبر استقراراً؛ إذ يغيب فقط قلب الدفاع طارق بوخمان بعد خضوعه لجراحة نتيجة إصابة في أربطة الكاحل.

ويعول البايرن على هدافه الإنجليزي هاري كين المرشح بقوة للفوز بجائزة «الكرة الذهبية» لـ«أفضل لاعب بالعالم» هذا العام. ويعتقد أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ أن كين ينبغي أن يكون الخيار الواضح للفوز بـ«الكرة الذهبية»، وقال: «إنه يستحقها بكل تأكيد، وآمل أن يفوز بها».

هاري كين هداف بايرن ميونيخ وحماس في التدريبات بعد ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية (ا ب ا)

ويقام الحفل يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لندن، حيث يتنافس كين مع لاعبين مثل الإسبانيين لامين يامال ورودري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيين عثمان ديمبلي وكيليان مبابي.

وأكد هونيس: «كين قدم موسماً استثنائياً في جميع المسابقات، إذا لم يستحق الجائزة هذا العالم، فمتى إذن؟».

وتوج كين (33 عاماً) بالدوري والكأس في ألمانيا مع بايرن، ووصل إلى الدور ما قبل النهائي في «دوري أبطال أوروبا»، وقاد منتخب إنجلترا للحصول على المركز الثالث في كأس العالم. كما فاز كين بجائزة «الحذاء الذهبي الأوروبي» بوصفه «أفضل هداف في القارة»، وأنهى الموسم هدافاً للدوري الألماني لثالث مرة على التوالي برصيد 36 هدفاً. وسجل كين 73 هدفاً لفريقه ولمنتخب بلاده الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى ميسي، الذي سجل 82 هدفاً مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين خلال موسم 2011 - 2012.

وتُستكمل الجولة الـ4 من الدوري الألماني غداً؛ حيث يتطلع شتوتغارت الذي جمع 3 نقاط فقط، إلى استعادة توازنه عندما يستضيف دورتموند شريك الصدارة بالعلامة الكاملة.

ويعاني شتوتغارت من مشكلات دفاعية وافتقاد الفاعلية الهجومية، لذا؛ فإن مدربه سيباستيان هونيس يتطلع إلى تصحيح المسار، خصوصاً استغلال الفرص، في ظل صيام مهاجمه الدولي دينيز أونداف عن التهديف منذ بداية الموسم، رغم أنه يملك سجلاً مميزاً أمام دورتموند؛ إذ أحرز 6 أهداف في شباكه خلال مسيرته بالدوري الألماني.

وتعدّ مواجهات شتوتغارت ودورتموند الأغزر تهديفياً في تاريخ الدوري الألماني، بعدما شهدت 112 مباراة سابقة تسجيل 381 هدفاً، بواقع 193 هدفاً لدورتموند، و188 لشتوتغارت.

ويدخل شتوتغارت اللقاء مدعوماً بسجل جيد على ملعبه، بعدما خسر مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة خاضها أمام جماهيره. في المقابل، يتطلع دورتموند إلى مواصلة تقدمه وتأكيد تفوقه على منافسه في الفترة الأخيرة، بعدما حسم الفوز الموسم الماضي ذهاباً وإياباً، لكن الفريق سيفتقد اللاعبَين اللذين حسما الانتصارين؛ حيث انتقل كريم أديمي لبرشلونة، وجوليان براندت إلى آياكس أمستردام.

ويسعى فرايبورغ المتصدر إلى مواصلة بدايته المثالية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرنكفورت غداً أيضاً.

ويتصدر فرايبورغ جدول الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات، متفوقاً بفارق 5 نقاط على فرنكفورت صاحب المركز الـ8.

ويلتقي اليوم أيضاً فيردر بريمن مع أوغسبورغ صاحب المركز الـ3 ومونشنغلادباخ مع ماينز وهامبورغ مع كولن، على أن يتواجه باير ليفركوزن مع لايبزيغ وشالكه مع إلفرسبرغ وبادربورن مع هوفنهايم الأحد.