كومباني: أوربيغ سوف يصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في مرحلة ما

أعرب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اقتناعه بأن حارس المرمى يوناس أوربيغ سيكون الخيار الأساسي للمنتخب الألماني في مرحلة ما.

واختير أوربيغ (23 عاماً) في قائمة المنتخب الألماني استعداداً لمباريات «دوري أمم أوروبا». كما كان موجوداً لخوض التدريبات مع المنتخب الألماني في «بطولة كأس العالم» التي أقيمت في الصيف.

وانضم أوربيغ إلى بايرن ميونيخ في يناير (كانون الثاني) 2025، ويجري تجهيزه لخلافة مانويل نوير، الذي من المرجح أن يعتزل اللعب عقب نهاية الموسم.

وخاض أوربيغ 23 مباراة في الدوري الألماني، إلى جانب مشاركاته في «دوري أبطال أوروبا» و«كأس ألمانيا»، بما في ذلك نهائي البطولة المحلية الموسم الماضي، في إطار حصوله على فرص متصاعدة للمشاركة.

ولعب أوربيغ مباراتين من أصل 5 مباريات رسمية خاضها الفريق حتى الآن، وقال كومباني الخميس، قبل مواجهة يونيون برلين، إن حارس المرمى لديه مستقبل باهر مع النادي والمنتخب.

وقال كومباني: «إذا كان هناك من يعتقد أنه لن يصبح الحارس الأول في ألمانيا، فهو مخطئ. بالتأكيد سيصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في مرحلة ما».

وأضاف: «بالطبع يورغن كلوب؛ مدرب المنتخب، هو من سيحدد متى سيصبح الحارس الأساسي، خلال عام أو 5 أعوام. أوربيغ لديه العقلية الصحيحة. والدولة ينبغي أن تطور المواهب التي تمتلكها».

ويعدّ أوربيغ من بين عدد كبير من لاعبي بايرن ضمن صفوف المنتخب الألماني، ومن الممكن أن يخوض مباراته الأولى في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام صربيا على ملعب بايرن ميونيخ.