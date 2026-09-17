ألونسو: طموح تشيلسي واضح بعد انتقال الملكية بالكامل إلى كليرليك

أكد المدرب الإسباني شابي ألونسو أن طموح تشيلسي بات «واضحاً جداً» بعد استحواذ شركة كليرليك كابيتال بشكل كامل على النادي اللندني، منهية رئاسة الأميركي تود بوهلي.

وأعلن تشيلسي مساء الأربعاء أن كليرليك، بقيادة المؤسسين المشاركين الإيراني - الأميركي، بهداد إقبالي وخوسيه إي فيليسيانو، ستستحوذ على حصص بوهلي والمدير مارك والتر.

وكان إقبالي وفيليسيانو قد شاركا سابقاً مع كليرليك في شراء تشيلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في صفقة تمت في مايو (أيار) 2022 بعد فرضها من الحكومة البريطانية.

وقبل إتمام الصفقة الأخيرة، كانت كليرليك تملك 61.5 في المائة من النادي، فيما توزعت الحصة المتبقية بين بوهلي ووالتر ومستثمر آخر، هو الملياردير السويسري هانس يورغ فايس، الذي سيبقى، وفقاً للنادي، «مساهماً وشريكاً مهماً في مجموعة الملاك».

وقال تشيلسي في بيان الخميس: «طموحنا واضح: المنافسة على أعلى المستويات، والفوز بالألقاب الكبرى، وبناء نجاح مستدام».

ووصف ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق في الأول من يوليو (تموز)، التغيير بأنه «يوم مهم بالنسبة للنادي»، وذلك عشية مواجهة تشيلسي أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال المدرب الإسباني: «أشكر الملاك السابقين على ما فعلوه. لم أكن هنا، لكنني أعرف أنهم لعبوا دوراً مهماً».

وأضاف: «الآن، وبعد أن بات بهداد يملك سيطرة أكبر، شبه كاملة تقريباً، أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك مسؤول رئيسي واضح».

وتابع: «لدي علاقة جيدة جداً مع بهداد. هو من جاء إلى مدريد ليشرح لي المشروع ويقنعني، ونحن نعمل معاً بشكل جيد».

وأردف: «نعرف أين نريد أن نكون، ونعرف أن كل شيء يحتاج إلى وقت، لكن الطموح في ذلك واضح جداً».

ومنذ استحواذ كليرليك على الحصة الكبرى من النادي في 2022، كان أفضل ترتيب لتشيلسي في الدوري الإنجليزي هو المركز الرابع في موسم 2024-2025، عندما أحرز أيضاً لقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري، ما دفع النادي إلى التعاقد مع ألونسو، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، سعياً لإعادة الفريق إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.

وجمع تشيلسي سبع نقاط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري هذا الموسم، ليحتل حالياً المركز السادس.