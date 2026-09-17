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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو: طموح تشيلسي واضح بعد انتقال الملكية بالكامل إلى كليرليك

المدرب الإسباني شابي ألونسو (رويترز)
المدرب الإسباني شابي ألونسو (رويترز)
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ألونسو: طموح تشيلسي واضح بعد انتقال الملكية بالكامل إلى كليرليك

المدرب الإسباني شابي ألونسو (رويترز)
المدرب الإسباني شابي ألونسو (رويترز)

أكد المدرب الإسباني شابي ألونسو أن طموح تشيلسي بات «واضحاً جداً» بعد استحواذ شركة كليرليك كابيتال بشكل كامل على النادي اللندني، منهية رئاسة الأميركي تود بوهلي.

وأعلن تشيلسي مساء الأربعاء أن كليرليك، بقيادة المؤسسين المشاركين الإيراني - الأميركي، بهداد إقبالي وخوسيه إي فيليسيانو، ستستحوذ على حصص بوهلي والمدير مارك والتر.

وكان إقبالي وفيليسيانو قد شاركا سابقاً مع كليرليك في شراء تشيلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في صفقة تمت في مايو (أيار) 2022 بعد فرضها من الحكومة البريطانية.

وقبل إتمام الصفقة الأخيرة، كانت كليرليك تملك 61.5 في المائة من النادي، فيما توزعت الحصة المتبقية بين بوهلي ووالتر ومستثمر آخر، هو الملياردير السويسري هانس يورغ فايس، الذي سيبقى، وفقاً للنادي، «مساهماً وشريكاً مهماً في مجموعة الملاك».

وقال تشيلسي في بيان الخميس: «طموحنا واضح: المنافسة على أعلى المستويات، والفوز بالألقاب الكبرى، وبناء نجاح مستدام».

ووصف ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق في الأول من يوليو (تموز)، التغيير بأنه «يوم مهم بالنسبة للنادي»، وذلك عشية مواجهة تشيلسي أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال المدرب الإسباني: «أشكر الملاك السابقين على ما فعلوه. لم أكن هنا، لكنني أعرف أنهم لعبوا دوراً مهماً».

وأضاف: «الآن، وبعد أن بات بهداد يملك سيطرة أكبر، شبه كاملة تقريباً، أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك مسؤول رئيسي واضح».

وتابع: «لدي علاقة جيدة جداً مع بهداد. هو من جاء إلى مدريد ليشرح لي المشروع ويقنعني، ونحن نعمل معاً بشكل جيد».

وأردف: «نعرف أين نريد أن نكون، ونعرف أن كل شيء يحتاج إلى وقت، لكن الطموح في ذلك واضح جداً».

ومنذ استحواذ كليرليك على الحصة الكبرى من النادي في 2022، كان أفضل ترتيب لتشيلسي في الدوري الإنجليزي هو المركز الرابع في موسم 2024-2025، عندما أحرز أيضاً لقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري، ما دفع النادي إلى التعاقد مع ألونسو، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، سعياً لإعادة الفريق إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.

وجمع تشيلسي سبع نقاط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري هذا الموسم، ليحتل حالياً المركز السادس.

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لامبارد متفائل رغم فشل كوفنتري في حصد نقاط أو تسجيل أهداف

فرانك لامبارد (د.ب.أ)
فرانك لامبارد (د.ب.أ)
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لامبارد متفائل رغم فشل كوفنتري في حصد نقاط أو تسجيل أهداف

فرانك لامبارد (د.ب.أ)
فرانك لامبارد (د.ب.أ)

يواصل فرانك لامبارد، مدرب كوفنتري سيتي، وطاقمه الفني التحلي بروح إيجابية رغم صعوبة الأمر بعد خسارة أول ​أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد لامبارد كوفنتري للعودة إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 25 عاماً بفوزه بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكن الشهر الأول من الموسم كان بمثابة صدمة قاسية. ووصلت الأمور إلى مستوى مقلق للغاية مطلع هذا الأسبوع، عندما تلقى كوفنتري ‌هزيمة ساحقة ‌5-صفر من ضيفه برايتون آند ​هوف ‌ألبيون، ولم ⁠يساعد ​الخروج من ⁠كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في منتصف الأسبوع أمام أستون فيلا في تحسين الأجواء قبل مواجهة نوتنغهام فورست يوم السبت.

وقال لامبارد اليوم الخميس عند سؤاله عن مدى أهمية تجنب الشعور بتسلل السلبية لأجواء الفريق بعد بداية صعبة: «هذه مهمتنا، ومن واجبنا القيام ⁠بها، وعلينا أن نكون أول من ‌يتحلى بالإيجابية ونركز على العمل ‌الذي نشعر بأننا بحاجة إلى ​القيام به، وهو ‌عمل يتغير باستمرار مع تشكيلات الفرق الحديثة. علينا التركيز ‌على اللياقة البدنية والعناصر التكتيكية، لذا إذا لم تكن لدينا الطاقة الإيجابية، فسيكون الأمر صعباً للغاية على الجميع».

وأضاف: «لدينا علاقة جيدة مع اللاعبين لأننا عملنا عن كثب مع الكثير ‌منهم وحققنا نجاحات عديدة معاً، وهذه بداية رائعة، ويجب على اللاعبين الجدد أن ⁠يفهموا ⁠ذلك ويتبنوا هذه الروح».

وتابع: «لكي ينجح أي فريق، أياً كان مستواه أو سياقه، فإنه يحتاج إلى هذا النوع من الطاقة الإيجابية الدافعة».

ظل مشجعو النادي داعمين بقوة على الرغم من قلة الأسباب التي تدعو للفرح حتى الآن، وهتفوا حتى نهاية الهزيمة القاسية أمام برايتون. وقال لامبارد إن على اللاعبين أن يردوا الجميل بإظهار العقلية نفسها على أرض الملعب.

وقال: «أحياناً يكون من الطبيعي أن يشعر ​المرء بالإحباط، لكن علينا فقط ​التركيز على العمل الذي يجب أن نقوم به لمواصلة السعي للتحسين، ومواصلة السعي لتحقيق النتائج».

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الرياضة رياضة عالمية

رئيسة الاتحاد الإنجليزي تطالب إنفانتينو بنشر سجلات خطة كأس العالم وإيقاف بالوغون

ديبي هيويت (رويترز)
ديبي هيويت (رويترز)
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رئيسة الاتحاد الإنجليزي تطالب إنفانتينو بنشر سجلات خطة كأس العالم وإيقاف بالوغون

ديبي هيويت (رويترز)
ديبي هيويت (رويترز)

أكد مصدر في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لـ«رويترز»، اليوم الخميس، أن ديبي هيويت، ​رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بعثت برسالة إلى جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» تطلب فيها نشر الوثائق المتعلقة بخطته التي ألغي العمل بها لبيع حصة تجارية في كأس العالم للمستثمرين، وكذلك بقرار ‌رفع إيقاف ‌المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.

ويتعرض ​إنفانتينو (56 ‌عاماً) ⁠لضغوط ​متزايدة منذ ⁠كشفه عن مقترح لبيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأثار المقترح معارضة شديدة، إذ كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية ⁠والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) من بين الجهات ‌التي طالبت بإجراء ‌تغييرات على مستوى قيادة ​«فيفا».

وكان بالوغون قد ‌عوقب بالإيقاف مباراة واحدة خلال ‌كأس العالم 2026 بعد طرده في فوز منتخب بلاده 2-صفر على البوسنة والهرسك في دور 32، وهو ما كان سيحرمه من ‌مواجهة بلجيكا في دور 16.

ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترمب ⁠إلى التواصل مع إنفانتينو وحثه على مراجعة العقوبة، قبل أن يقرر «فيفا» تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة عام.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس «فيفا» في 15 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن هيويت أرسلت الرسالة هذا الأسبوع إلى إنفانتينو والأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس غرافستروم، مطالبة ​بإجراء مراجعة مستقلة ​لخطة بيع الحصة التجارية.

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موتسيبي يدعم الدول المضيفة لـ«كأس الأمم 2027» رغم التحديات

باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
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موتسيبي يدعم الدول المضيفة لـ«كأس الأمم 2027» رغم التحديات

باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)

قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إنه لا يزال ​واثقاً من نجاح كينيا وتنزانيا وأوغندا في تنظيم «كأس الأمم الأفريقية 2027»، رافضاً التكهنات التي تشير إلى إمكانية نقل البطولة إلى مقر آخر. واعترف موتسيبي بأن الاستعدادات تواجه بعض ‌التحديات، لكنه ‌أكد أن «كاف» ​ملتزم ‌بالعمل ⁠مع ​الدول المضيفة ⁠للالتزام بالمواعيد النهائية الرئيسية.

وأكد، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس: «ستكون هناك دائماً تحديات ومجالات تحتاج إلى تحسين، لكن علينا أن نثق بأنفسنا كشعوب شرق أفريقيا، وأفارقة ⁠بشكل عام، وأننا سنعمل ‌معاً ونلتزم ‌بتلك المواعيد النهائية».

ومع ذلك، ​أقر موتسيبي ‌بأن عملاً كبيراً لا يزال ‌يتعيّن إنجازه، إذ تُسابق الدول الثلاث الزمن للانتهاء من المرافق والبنية التحتية قبل انطلاق البطولة.

وتابع: «أنا فخور جداً بالعمل ‌الجيد الذي يجري في تنزانيا. وأمامنا تسعة أشهر، وإحدى ⁠النقاط ⁠التي أُركز عليها هي ضرورة تسريع وتيرة العمل، ونحن هنا للعمل معاً من أجل تقديم المساعدة والدعم. فهذه هي بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاصة بنا».

ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى التي تشارك كينيا وتنزانيا وأوغندا في تنظيمها، في الفترة ​من 19 ​يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) من العام المقبل.

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