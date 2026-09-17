سالزبوري المصنف الأول عالمياً سابقاً في «زوجي التنس» يعلن اعتزاله

أعلن البريطاني جو سالزبوري، المصنف الأول عالمياً سابقاً في منافسات «الزوجي»، اعتزاله التنس، بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت آخر مباراة خاضها سالزبوري، البالغ من العمر 34 عاماً، في الدور ما قبل النهائي لـ«بطولة أميركا المفتوحة» هذا الشهر، عندما خسر إلى جانب شريكه الأميركي راجيف رام.

وقال سالزبوري عبر حسابه على «إنستغرام»: «كان التنس حياتي منذ كنت طفلاً، وكنت محظوظاً للغاية لأنني حظيت بكل هذه الفرص والتجارب والنجاحات».

وأضاف: «بذلت قصارى جهدي، وأعلم أنني أستطيع أن أفتخر بنفسي وأن أنظر إلى الماضي دون ندم».

وحقق سالزبوري 3 ألقاب متتالية في منافسات «زوجي الرجال» بـ«بطولة أميركا المفتوحة» إلى جانب رام، ليصبحا أول ثنائي يحقق هذا الإنجاز.

كما تُوج بلقب «زوجي الرجال» في «بطولة أستراليا المفتوحة» مع رام، إضافة إلى لقبين في «الزوجي المختلط» بالبطولات الأربع الكبرى.

وكان سالزبوري قد ابتعد عن المنافسات فترة في بداية العام، مشيراً في حينه إلى أن القلق الذي كان يشعر به خلال المباريات أثر عليه.