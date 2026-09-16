نادال يعود إلى ملاعب التنس في الذكرى العاشرة لتأسيس أكاديميته

يعود أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال إلى اللعب أمام الجمهور مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمرة الأولى منذ اعتزاله في نهاية عام 2024، وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى العاشرة لتأسيس أكاديميته.

ويشارك نادال، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بينها 14 لقباً في رولان غاروس، في دورة استعراضية تقام في الثالث من أكتوبر في مسقط رأسه ماناكور بجزر البليار.

وأعلن المنظمون أن الإسباني البالغ 40 عاماً سيواجه خلال الحدث عدداً من منافسيه السابقين وأصدقائه الذين رافقوه على امتداد مسيرته، على أن تُكشف أسماء المشاركين خلال الأيام المقبلة.

وستشكل المناسبة الظهور الأول لنادال في مباراة أمام الجماهير منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عندما خاض مباراته الأخيرة بقميص المنتخب الإسباني في كأس ديفيز، قبل إسدال الستار على مسيرة تُعد من الأبرز في تاريخ التنس.