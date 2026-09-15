نهاية موسم لاعب التنس البريطاني دريبر

يتغيب نجم التنس البريطاني جاك دريبر عن الملاعب لنهاية العام الجاري 2026 لمواصلة تعافيه من إصابة في الذراع.

وتعطلت مسيرة دريبر (24 عاماً) بسبب إصابته بكدمة في العظم، ليتأثر مستواه بشدة في آخر 12 شهراً.

وانسحب اللاعب البريطاني من المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة، ليغيب بذلك عن جميع بطولات «غراند سلام» في 2026، ويخطط حالياً لتجهيز نفسه للعودة للملاعب في 2027.

وكتب دريبر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا أحب الخوض في تفاصيل، ولكنني أود الإشارة إلى أنني أخطط حالياً للعودة للمنافسات في 2027».

وأضاف: «سأستغل هذا الوقت للتعافي وتجهيز نفسي لأكون جاهزاً تماماً عند العودة».

وعاش دريبر لحظات عصيبة في آخر 12 شهراً، ليتراجع ترتيبه إلى 143 عالمياً، بعدما كان ضمن أول 50 لاعباً في التصنيف في صيف 2025.

وابتعد البريطاني عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بسبب مشكلات في ذراعه وذلك بعد المشاركة في «بطولة ويمبلدون» عام 2025، وغاب عن النصف الثاني من الموسم باستثناء مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة.

وبعدما اقترب من العودة، عانى دريبر من مشكلات في الركبة حرمته من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وعاد دريبر للمشاركة مجدداً في بطولة إيستبورن قبل ويمبلدون، لكن تجدد آلام ذراعه دفعه لقرار صعب بالغياب عن بطولة «غراند سلام» في بريطانيا، لتسير الأمور معه من سيئ لأسوأ.