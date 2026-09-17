الأهلي يتدرب بكامل نجومه... ونفاد تذاكر موقعة صن داونز

أجرى فريق الأهلي تدريبه الأول في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وسط مشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً لملاقاة ماميلودي صن داونز السبت، على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأقيمت الحصة التدريبية على ملعب جامعة بريتوريا بالقرب من مقر سكن البعثة وكذلك ملعب اللقاء.

ويوجد مقر سكن الأهلي بالقرب من الملعب بنحو 6 دقائق مما يسهل عملية التنقل بينهما.

وسيجري الأهلي الجمعة حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب اللقاء لوفتوس فيرسفيلد، ومن المقرر أن يتحدث مدرب الفريق الهولندي مارينو بوسيتش قبل الحصة التدريبية لوسائل الإعلام.

عودة لاعبو #الأهلي إلى مقر السكن في مدينة بريتوريا «جنوب أفريقيا» بعد انتهاء الحصة التدريبية الأولى للفريق قبل مواجهة صنداونز السبت المقبل.#الأهلي_صنداونز pic.twitter.com/KkUK1jej4l — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 17, 2026

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» عن بيع كامل تذاكر مواجهة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد والمحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ36 ألف تذكرة بدلاً من 50 ألفاً.

ويعود السبب في تقليص عدد التذاكر إلى دواعٍ أمنية وسلامة للجماهير بسبب عدم قدرة النادي الجنوب أفريقي على تطبيق المعايير التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتشغيل ملعب كامل السعة.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الدولي السويسري ساندرو شارير وطاقمه لإدارة المواجهة المرتقبة السبت المقبل لتحديد بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وبات الأهلي على بعد انتصارين من بلوغ نهائي كأس القارات للأندية حيث ينتظره باريس سان جيرمان حامل اللقب الأوروبي في لقاء سيكون منتظراً لكرة القدم السعودية.