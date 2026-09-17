إعلانات «الدوري السعودي» تزين مطار وشوارع جوهانسبرغ

رصدت «الشرق الأوسط» بنرات عملاقة، تزينت بإعلانات للدوري السعودي للمحترفين، وذلك في صالة الوصول الرئيسية بمطار أوليفر ريجنالد تامبو «المطار الرئيسي» والحيوي، الذي يخدم مدينة جوهانسبرغ ومدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وهو من أكثر المطارات ازدحاماً في القارة الأفريقية.

وبات الدوري السعودي منتجاً عالمياً تتسابق عليه القنوات الرياضية من شتى دول العالم نظراً للتطور المذهل الذي طرأ على منافساته خلال السنوات الأخيرة، ومن ذلك استقطاب عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية واللاتينية والأفريقية.

ويظهر في الإعلان الذي وضع من قبل الناقل الرسمي للدوري السعودي في جنوب أفريقيا «SportyTV» النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم السنغالي ساديو ماني، ثنائي نادي النصر.

ووضعت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب صور لاعب برشلونة يامال، ومبابي، وهالاند، وبرونو فيرنانديز، في إعلان يروج للقناة كموطن للبطولات الكبرى في جنوب أفريقيا.

ورصدت «الشرق الأوسط» ذات الإعلانات في الطرقات الرئيسية أثناء رحلتنا من المطار إلى مدينة بريتوريا، التي ستستضيف مواجهة الأهلي وصنداونز المرتقبة، السبت المقبل، لتحديد بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

من جهة ثانية، شوهد عدد من المشجعين القادمين لدعم الأهلي في المباراة التاريخية، فضلاً عن حضور رابطة مشجعي النادي، التي سافرت مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.