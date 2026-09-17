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الرياضة رياضة سعودية

إعلانات «الدوري السعودي» تزين مطار وشوارع جوهانسبرغ

صورة رونالدو وماني إلى جانب يامال وهالاند

صورة تجمع رونالدو وماني في إعلان للدوري السعودي بمطار جوهانسبرغ (الشرق الأوسط)
صورة تجمع رونالدو وماني في إعلان للدوري السعودي بمطار جوهانسبرغ (الشرق الأوسط)
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إعلانات «الدوري السعودي» تزين مطار وشوارع جوهانسبرغ

صورة تجمع رونالدو وماني في إعلان للدوري السعودي بمطار جوهانسبرغ (الشرق الأوسط)
صورة تجمع رونالدو وماني في إعلان للدوري السعودي بمطار جوهانسبرغ (الشرق الأوسط)

رصدت «الشرق الأوسط» بنرات عملاقة، تزينت بإعلانات للدوري السعودي للمحترفين، وذلك في صالة الوصول الرئيسية بمطار أوليفر ريجنالد تامبو «المطار الرئيسي» والحيوي، الذي يخدم مدينة جوهانسبرغ ومدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وهو من أكثر المطارات ازدحاماً في القارة الأفريقية.

وبات الدوري السعودي منتجاً عالمياً تتسابق عليه القنوات الرياضية من شتى دول العالم نظراً للتطور المذهل الذي طرأ على منافساته خلال السنوات الأخيرة، ومن ذلك استقطاب عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية واللاتينية والأفريقية.

ويظهر في الإعلان الذي وضع من قبل الناقل الرسمي للدوري السعودي في جنوب أفريقيا «SportyTV» النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم السنغالي ساديو ماني، ثنائي نادي النصر.

ووضعت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب صور لاعب برشلونة يامال، ومبابي، وهالاند، وبرونو فيرنانديز، في إعلان يروج للقناة كموطن للبطولات الكبرى في جنوب أفريقيا.

ورصدت «الشرق الأوسط» ذات الإعلانات في الطرقات الرئيسية أثناء رحلتنا من المطار إلى مدينة بريتوريا، التي ستستضيف مواجهة الأهلي وصنداونز المرتقبة، السبت المقبل، لتحديد بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

من جهة ثانية، شوهد عدد من المشجعين القادمين لدعم الأهلي في المباراة التاريخية، فضلاً عن حضور رابطة مشجعي النادي، التي سافرت مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.

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كريستيانو رونالدو الدوري السعودي جنوب أفريقيا

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هوساوي: «مشروع الأهلي» لا يرتبط بمباراة أو بطولة

أسامة هوساوي (موقع النادي الأهلي)
أسامة هوساوي (موقع النادي الأهلي)
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هوساوي: «مشروع الأهلي» لا يرتبط بمباراة أو بطولة

أسامة هوساوي (موقع النادي الأهلي)
أسامة هوساوي (موقع النادي الأهلي)

كشف أسامة هوساوي، المدير الرياضي المكلّف في النادي الأهلي، عن ملامح المشروع الرياضي للنادي واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن بناء فريق قادر على المنافسة بصورة مستمرة يتطلب رؤية طويلة المدى تتجاوز نتائج المباريات وفترات الانتقالات.

وقال هوساوي، في تصريحات نقلتها صحيفة «Business Day» الجنوب أفريقية، إن مشروع الأهلي «لم يكتمل بعد»، مشيراً إلى أن النادي يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة في كل موسم، مع تطوير منظومة استقطاب اللاعبين والاستفادة بصورة أكبر من البيانات والتحليل الفني.

وأوضح المدير الرياضي المكلّف أن الأهلي يسعى إلى أن يكون «أكثر ذكاءً في سوق الانتقالات»، من خلال الجمع بين عمل الكشافين والبيانات والتحليل الفني، بهدف الوصول إلى اللاعبين الذين تتناسب إمكاناتهم مع احتياجات الفريق.

وشدد هوساوي على أهمية أكاديمية الأهلي في استراتيجية النادي، مؤكداً أن قيمة الأندية الكبيرة لا تقاس فقط باللاعبين الذين تتعاقد معهم، وإنما كذلك باللاعبين الذين تنجح في تطويرهم.

وقال: «الأكاديمية مهمة دائماً في الأهلي، ولا ينبغي أن يُقاس النادي الكبير فقط باللاعبين الذين يتعاقد معهم، بل أيضاً باللاعبين الذين يطوّرهم».

وأضاف أن النادي يريد أن يرى اللاعبون السعوديون الشباب «طريقاً حقيقياً للوصول إلى الفريق الأول»، في إشارة إلى أهمية الاستثمار في المواهب المحلية ضمن المشروع المستقبلي.

وعن مواجهة ماميلودي صن داونز، قال هوساوي إن المباراة تمثل فرصة للأهلي لاختبار نفسه أمام منافس من المستوى الرفيع خارج القارة الآسيوية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المشروع الذي يعمل عليه النادي لا يرتبط بمباراة أو بطولة بعينها.

وأوضح: «تمنحنا هذه المباراة فرصة لاختبار أنفسنا أمام منافس من المستوى الرفيع خارج آسيا، لكن بالنسبة لنا فإن مشروعنا على المدى الطويل يتجاوز المباريات والبطولات وفترات الانتقالات الفردية».

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النادي الأهلي السعودي السعودية
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الأهلي يتدرب بكامل نجومه... ونفاد تذاكر موقعة صن داونز

لاعبو الأهلي خلال التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي خلال التدريبات (موقع النادي)
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الأهلي يتدرب بكامل نجومه... ونفاد تذاكر موقعة صن داونز

لاعبو الأهلي خلال التدريبات (موقع النادي)
لاعبو الأهلي خلال التدريبات (موقع النادي)

أجرى فريق الأهلي تدريبه الأول في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وسط مشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً لملاقاة ماميلودي صن داونز السبت، على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأقيمت الحصة التدريبية على ملعب جامعة بريتوريا بالقرب من مقر سكن البعثة وكذلك ملعب اللقاء.

ويوجد مقر سكن الأهلي بالقرب من الملعب بنحو 6 دقائق مما يسهل عملية التنقل بينهما.

وسيجري الأهلي الجمعة حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب اللقاء لوفتوس فيرسفيلد، ومن المقرر أن يتحدث مدرب الفريق الهولندي مارينو بوسيتش قبل الحصة التدريبية لوسائل الإعلام.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» عن بيع كامل تذاكر مواجهة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد والمحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ36 ألف تذكرة بدلاً من 50 ألفاً.

ويعود السبب في تقليص عدد التذاكر إلى دواعٍ أمنية وسلامة للجماهير بسبب عدم قدرة النادي الجنوب أفريقي على تطبيق المعايير التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتشغيل ملعب كامل السعة.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الدولي السويسري ساندرو شارير وطاقمه لإدارة المواجهة المرتقبة السبت المقبل لتحديد بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وبات الأهلي على بعد انتصارين من بلوغ نهائي كأس القارات للأندية حيث ينتظره باريس سان جيرمان حامل اللقب الأوروبي في لقاء سيكون منتظراً لكرة القدم السعودية.

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النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات جنوب أفريقيا
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تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستضيف «الإثنوسبورت» 2026 ويرعى نسخة إسطنبول 2027

تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
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تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستضيف «الإثنوسبورت» 2026 ويرعى نسخة إسطنبول 2027

تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استضافة موسم الرياض مهرجان «الإثنوسبورت» للرياضات التقليدية في نسخته لعام 2026، والمقرر إقامتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة الرياض، إلى جانب رعاية موسم الرياض نسخة المهرجان لعام 2027 التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في مايو (أيار) من العام نفسه.

وجاء الإعلان خلال مراسم توقيع أُقيمت، الخميس، في إسطنبول، بحضور آل الشيخ وبلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، وشهدت توقيع الاتفاقيات الخاصة باستضافة الرياض نسخة 2026، ورعاية موسم الرياض النسخة التالية في إسطنبول.

وكشف آل الشيخ أن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في الرياض، خلال نوفمبر المقبل، ستحمل «مفاجأة كبيرة» للجمهور، مؤكداً استمرار التعاون مع بلال إردوغان والاتحاد العالمي للإثنوسبورت، خلال العام المقبل، عبر رعاية موسم الرياض نسخة إسطنبول 2027.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن الاتفاق يمثل بداية لمزيد من أوجه التعاون، خلال الفترة المقبلة، مُعرباً عن سعادته بما تحقّق خلال فترة قصيرة، ومُشيداً بالجهود التي أسهمت في إنجاح الشراكة.

وينظم الاتحاد العالمي للإثنوسبورت المهرجان الذي يجمع مشاركين من عدد من دول العالم في منافسات وتجارب متنوعة للرياضات التقليدية، ضِمن حدث دولي يستقطب جماهير من مختلف الفئات العُمرية.

وتشمل رياضات الإثنوسبورت مجموعة من الممارسات التقليدية ذات الجذور التاريخية في ثقافات عدد من الشعوب؛ من أبرزها الرماية التقليدية والصقارة والمصارعة ورياضات الفروسية، إلى جانب منافسات أخرى تطورت إلى فعاليات وبطولات دولية.

وتحظى هذه الرياضات بحضور واسع في تركيا التي استضافت، خلال الأعوام الماضية، فعاليات الإثنوسبورت بمشاركة دولية، في حين تُمثل إقامة نسخة 2026 في الرياض إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الدولية التي يستقطبها موسم الرياض، بالتزامن مع توسيع حضوره خارج المملكة عبر رعاية نسخة إسطنبول 2027.

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