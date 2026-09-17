هوساوي: «مشروع الأهلي» لا يرتبط بمباراة أو بطولة

كشف أسامة هوساوي، المدير الرياضي المكلّف في النادي الأهلي، عن ملامح المشروع الرياضي للنادي واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن بناء فريق قادر على المنافسة بصورة مستمرة يتطلب رؤية طويلة المدى تتجاوز نتائج المباريات وفترات الانتقالات.

وقال هوساوي، في تصريحات نقلتها صحيفة «Business Day» الجنوب أفريقية، إن مشروع الأهلي «لم يكتمل بعد»، مشيراً إلى أن النادي يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة في كل موسم، مع تطوير منظومة استقطاب اللاعبين والاستفادة بصورة أكبر من البيانات والتحليل الفني.

وأوضح المدير الرياضي المكلّف أن الأهلي يسعى إلى أن يكون «أكثر ذكاءً في سوق الانتقالات»، من خلال الجمع بين عمل الكشافين والبيانات والتحليل الفني، بهدف الوصول إلى اللاعبين الذين تتناسب إمكاناتهم مع احتياجات الفريق.

وشدد هوساوي على أهمية أكاديمية الأهلي في استراتيجية النادي، مؤكداً أن قيمة الأندية الكبيرة لا تقاس فقط باللاعبين الذين تتعاقد معهم، وإنما كذلك باللاعبين الذين تنجح في تطويرهم.

وقال: «الأكاديمية مهمة دائماً في الأهلي، ولا ينبغي أن يُقاس النادي الكبير فقط باللاعبين الذين يتعاقد معهم، بل أيضاً باللاعبين الذين يطوّرهم».

وأضاف أن النادي يريد أن يرى اللاعبون السعوديون الشباب «طريقاً حقيقياً للوصول إلى الفريق الأول»، في إشارة إلى أهمية الاستثمار في المواهب المحلية ضمن المشروع المستقبلي.

وعن مواجهة ماميلودي صن داونز، قال هوساوي إن المباراة تمثل فرصة للأهلي لاختبار نفسه أمام منافس من المستوى الرفيع خارج القارة الآسيوية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المشروع الذي يعمل عليه النادي لا يرتبط بمباراة أو بطولة بعينها.

وأوضح: «تمنحنا هذه المباراة فرصة لاختبار أنفسنا أمام منافس من المستوى الرفيع خارج آسيا، لكن بالنسبة لنا فإن مشروعنا على المدى الطويل يتجاوز المباريات والبطولات وفترات الانتقالات الفردية».