الكولومبي ليون: إذا كان الأهلي بطل آسيا فنحن أبطال أفريقيا

أكد الكولومبي برايان ليون، مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، السبت المقبل في بريتوريا، ضمن منافسات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، المؤهلة إلى المرحلة التالية من كأس القارات للأندية 2026.

وقال ليون، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم إنه يعيش حالة من الهدوء قبل المباراة، ولا يشعر بأي ضغوط على المستوى الشخصي، مشيراً إلى أن الشعور الحقيقي بحجم المواجهة سيظهر مع اقتراب موعدها.

وأضاف المهاجم الكولومبي: «أشعر بهدوء شديد على المستوى الشخصي، ولا أعاني أي ضغوط على الإطلاق»، قبل أن يوضح: «لا داعي لأن نفرض الضغوط على أنفسنا. سيأتي ذلك الشعور قبل المباراة بيوم، أو ونحن في طريقنا إلى الملعب. هذا هو النوع المطلوب من الضغط، تلك الشرارة التي تشعل حماسك».

ويعوّل صنداونز على ليون، الذي انضم إلى صفوف الفريق في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من ديبورتيفو إنديبندينتي ميديين، بعدما أصبح أحد أبرز عناصر الفريق الجنوب أفريقي، وأسهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ليون خمسة أهداف خلال مشوار صنداونز القاري نحو اللقب الأفريقي، فيما وصل مجموع أهدافه مع الفريق إلى 18 هدفاً خلال 35 مباراة، ليمنح فريقه خياراً هجومياً بارزاً قبل مواجهة الأهلي.

وعن مواجهة الأهلي وما يمتلكه الفريق السعودي من أسماء بارزة، بينها الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع التركي ميريح ديميرال، والبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، شدد ليون على أن صنداونز يدرك جيداً حجم التحدي.

وقال: «ندرك جيداً مستوى اللاعبين الذين يمتلكونهم، وقوة تشكيلتهم وعمقها، فضلاً عن الجودة والإمكانات التي يتمتعون بها».

وأضاف: «إنهم أبطال آسيا ونحن أبطال أفريقيا، وهم يفكرون فينا أيضاً بالطريقة ذاتها».

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لمواصلة مشواره في البطولة، بعدما حجز الأهلي موقعه بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا، في حين يدخل صنداونز اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ولا ينظر ليون إلى مواجهة الأهلي باعتبارها محطة نهائية؛ إذ يتطلع مهاجم صنداونز إلى مواصلة المشوار ومواجهة أحد أندية أميركا اللاتينية في المرحلة التالية، سواء كان فريقاً مكسيكياً مثل تولوكا أو بطل كوبا ليبرتادوريس.

وقال في هذا الصدد: «ستعني لي تلك المباراة الكثير؛ إذ سنواجه منافساً قوياً ومتمرساً في خوض النهائيات».

وأوضح أن كرة القدم في أميركا الجنوبية تختلف كثيراً عن أسلوب ممارستها ومعايشتها في القارة الأفريقية، معتبراً أن مواجهة أحد أندية المنطقة ستكون «مناسبة كروية مثيرة للغاية».

وأشار ليون إلى أن صنداونز سبق أن اختبر هذا النوع من المنافسة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، عندما واجه فلومينينسي البرازيلي، مؤكداً أن التأهل إلى المرحلة التالية وملاقاة أحد تلك الأندية «سيمثل إنجازاً هائلاً».

ويترقب صنداونز والأهلي مواجهة السبت في بريتوريا، وسط طموحات مشتركة بعبور اختبار القارات، في لقاء يجمع بطلي أفريقيا وآسيا ويضع خبرة الكرة السعودية أمام قوة الفريق الجنوب أفريقي المتوج قارياً.