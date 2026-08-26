جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

سجّل جمهور النادي الأهلي حضورًا استثنائيًا في كأس القارات للأندية، بعدما صنع أجواء صاخبة تاريخية خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن الدور الأول من البطولة.
وشهدت المباراة حضور 46 ألف و628 متفرجا، ليصبح الرقم الأكبر في تاريخ مباريات الدور الأول من كأس القارات للأندية بنظامها الجديد، في مشهد عكس الحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي.
وتفوق الرقم الأهلاوي بفارق كبير على الحضور الذي شهدته مواجهة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في الدور الأول من نسخة 2024، والتي حضرها نحو 25 ألف متفرج.
وأثبتت جماهير الأهلي مجددًا أنها إحدى أبرز علامات الحضور الجماهيري في كرة القدم السعودية، بعدما رسمت لوحة جماهيرية مميزة، وأسهمت في منح مواجهة بطل آسيا وأوكلاند سيتي طابعًا استثنائيًا يليق بالحدث العالمي.