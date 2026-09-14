أيمن حسين: الأهلي فريق كبير... وسأعود إلى جدة في خليجي 27

أشاد العراقي أيمن حسين، مهاجم باختاكور الأوزبكي، بمستوى الأهلي، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الرطوبة العالية في جدة أثرت على لاعبي الفريقين.

وقال أيمن حسين لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مباراة جميلة، والأهلي فريق كبير ويملك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ. الرطوبة كانت مرتفعة وأثرت على الفريقين، لكن بالتأكيد الأهلي فريق قوي، وشاهدنا لاعبيه يقدمون مباراة كبيرة».

️ | العراقي أيمن حسين، مهاجم باختاكور، لممثلي وسائل الإعلام بعد التعادل أمام #الأهلي:- مباراة جميلة، والأهلي فريق كبير ويملك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، الرطوبة أثرت على الفريقين، لكن بالتأكيد الأهلي هو الأقوى.- سأعود إلى السعودية بإذن الله للمشاركة في كأس الخليج،... pic.twitter.com/BADKsIB1tl — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 14, 2026

وتمنى المهاجم العراقي التوفيق للأهلي في مشواره بكأس القارات، وقال: «أتمنى التوفيق للأهلي، وإن شاء الله يصل إلى المباراة النهائية».

وكشف أيمن حسين عن عودته قريباً إلى السعودية للمشاركة مع المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» التي تستضيفها جدة، وقال عن استعدادات منتخب بلاده: «الدوري مستمر حالياً، وإن شاء الله سنكون في جدة يوم 20 للمشاركة في البطولة، التي ستكون تجمعاً للأشقاء في السعودية».

وعن الأجواء في جدة، قال: «الأجواء في السعودية جميلة، لكن الرطوبة مرتفعة جداً في جدة».