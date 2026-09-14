مدرب الأهلي: ماذا أقول ... كنّا الأفضل!

أبدى المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي تحسره على نتيجة اللقاء الذي جمع فريقه بنظيره باختاكور الأوزبكي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، مشيراً إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل والمسيطر الكامل على مجريات اللعب.

وتعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بهدف فراس البريكان بعد أن كان باختاكور يتجه إلى كسب اللقاء بهدف وحيد، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.

وقال مدرب الأهلي مارينو بوسيتش: «ماذا أقول عن هذه المباراة، كانت من طرف واحد، صنعنا الكثير من الفرص وكان ينقصنا التسجيل، سددنا أكثر من 20 تسديدة، ولكن لم نوفق، وفريقي يستحق الثناء خصوصاً بعد إراحتي للعديد من اللاعبين».

وأضاف: «أعيد التأكيد على أننا في كل مباراة نكون الطرف الأفضل ونمتلك كامل سير المباراة، أنا فخور باللاعبين وبالأداء المُقدم، وسنفكر بالاستحقاقات المقبلة ونطوي هذه المباراة بنهايتها».

من جانبه قال أفضل لاعب في المباراة فراس البريكان: «المباراة كانت من طرف واحد، وهذا ليس فريقنا، نجهّز لمباراة صن داونز وكما ذكر المدرب قدمنا كل شيء اليوم، لكن لم نوفق وسنعود بشكل أقوى بإذن الله».