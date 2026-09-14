الاتحاد يدخل مرحلة التوقف وحيداً بلا خسارة في الدوري السعودي

أنهى الاتحاد أول سبع جولات من الدوري السعودي للمحترفين بوصفه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج وضعت الفريق في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال المتصدر.

وجمع الاتحاد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين، وسجل 12 هدفًا واستقبل ستة، ليخرج من المرحلة الأولى للموسم بسجل خالٍ من الهزائم.

وجاء تفرد الاتحاد بهذا الرقم بعد سقوط جميع الفرق التي شاركته السجل خلال الجولات الأولى؛ إذ ألحق الاتحاد نفسه الخسارة الأولى بالنصر، ثم خسر الهلال أمام نيوم، قبل أن يسقط الخلود أمام الرياض في الجولة السابعة.

ولا تتوقف قيمة الرقم عند غياب الخسارة، إذ يدخل الاتحاد فترة التوقف على بعد نقطة واحدة فقط من الهلال صاحب الـ 18 نقطة، ومتقدماً على النصر والقادسية اللذين يملكان 16 نقطة لكل منهما.

وتمنح فترة التوقف الجهاز الفني للاتحاد فرصة لإعادة ترتيب الفريق قبل العودة إلى سلسلة مباريات مزدحمة في أكتوبر، لكن التحدي سيكون في المحافظة على الاستقرار والنسق الذي جعل الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن الذي أنهى سبع جولات من دون خسارة