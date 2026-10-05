ارتفاع نسبة مشاهدة الـ«بريميرليغ» 20 % بين الشباب الأميركيين

نجح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إحداث تأثير واسع لدى الشباب الأميركيين؛ بعد مشاركة الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم هذا العام، إذ ارتفعت نسبة مشاهدة البطولة الإنجليزية بنسبة 20 في المائة بين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً حتى الآن هذا الموسم، وفقاً لبيانات أصدرتها مؤسسة «نيلسن سبورتس» الاثنين.

واجتذبت شبكتا «إن بي سي» و«يو إس إيه» الأميركيتان متوسط نصف مليون مشاهد لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم؛ مما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة مع نمو شعبية الرياضة.

وقال جون ستينر، المدير العام العالمي لمؤسسة «نيلسن سبورتس»: «شكلت بطولة كأس العالم حافزاً قوياً؛ مما أدى إلى توسيع نطاق حضور الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شريحة سكانية أوسع بكثير في الولايات المتحدة».

وأضاف: «تظهر بياناتنا أن القاعدة الجماهيرية لا تصل فقط إلى مستويات قياسية، بل تتوسع أيضاً بسرعة بين الفئات الشابة والمتنوعة، ويمتد هذا التأثير إلى البطولات المحلية والدولية الكبرى».

وشاهد أكثر من مليون أميركي بقليل هزيمة توتنهام هوتسبير 2 - 0 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في 29 أغسطس (آب) الماضي، وهي المباراة الأكثر مشاهدة في الدوري الإنجليزي بالولايات المتحدة هذا الموسم حتى الآن.

وكان توتنهام طرفاً في 3 ضمن أكثر من 6 مباريات مشاهدة بالدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة هذا الموسم، إذ ضمت القائمة أيضاً خسارته 3 - 0 أمام برنتفورد وتعادله دون أهداف على أرضه مع إيفرتون.

واستفاد الدوري الأميركي للمحترفين أيضاً من الانتشار المتصاعد لكرة القدم في الفترة التي سبقت كأس العالم، حيث قفز الاهتمام باللعبة بنسبة 23 في المائة بين الفئة العمرية من 16 إلى 34 عاماً.

وبلغ الاهتمام بكأس العالم ذروته عند 87 مليون مشجع في يوليو (تموز) الماضي، وشكّلت المشجعات 44 في المائة من إجمالي القاعدة الجماهيرية.