لم يقتنع مارك إبستين، شقيق رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، بالرواية الرسمية التي أعلنت انتحار شقيقه داخل زنزانته في السجن عام 2019. وعلى مدى سنوات ظل يبحث عن إجابات لما يراه تناقضات في ظروف الوفاة، قبل أن يعيد تحليل حديث لملف التشريح فتح باب التساؤلات، ويمنح شكوكه مزيداً من الزخم.

وتجدد الجدل بعد مراجعة أجراها مايكل فريمان، رئيس تحرير «مجلة الطب الشرعي والقانوني»، لملف تشريح الجثة، خلص فيها إلى أن بعض الإصابات قد لا تتوافق، في رأيه، مع فرضية الانتحار، بل تثير احتمال تعرض إبستين للقتل. وهي استنتاجات لا تتفق مع النتيجة الرسمية التي صنفت الوفاة على أنها انتحار، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وفي مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحدث مارك عن تفاصيل قال إنها ظلت مثار تساؤل منذ الأيام الأولى لوفاة شقيقه، مشيراً إلى ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بتقرير التشريح، والإصابات التي ظهرت على الجثة، وتسجيلات كاميرات المراقبة في السجن.

تشريح لم يحسم الأمر في البداية

أُجري التشريح الأولي لجثة إبستين في 11 أغسطس (آب) 2019 -بعد يوم من العثور عليه متوفياً- بواسطة الطبيبة كريستين رومان، من مكتب الطب الشرعي في نيويورك. وحضر الطبيب مايكل بادين، الذي استعان به مارك إبستين، بصفته مراقباً مستقلاً.

وقال مارك إنه لم يكن يشك في البداية في الرواية الرسمية، بل كان يعتقد أن شقيقه انتحر، ولم يكن لديه ما يدفعه إلى التشكيك في المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام. لكن موقفه تغير، بحسب روايته، بعدما تحدث مع اختصاصييْنِ في الطب الشرعي، وأبلغهما أن الإصابات التي ظهرت خلال التشريح لا تسمح بالجزم بأن الوفاة كانت انتحاراً، وقد تثير احتمال القتل.

وأشار إلى أن شهادة الوفاة الأولية سجلت سبب الوفاة على أنه «قيد الدراسة»، قبل أن تعلن الطبيبة باربرا سامبسون، كبيرة الأطباء الشرعيين في نيويورك آنذاك، أن إبستين انتحر. وتساءل مارك عن سبب الانتقال إلى نتيجة نهائية، رغم أن تسجيل سبب الوفاة على أنه قيد الدراسة يعني عادةً الحاجة إلى فحوص، أو تحقيقات إضافية.

في المقابل، سبق لمكتب سامبسون أن أكد تمسكه بالنتيجة الرسمية، مشدداً على أن الوفاة كانت انتحاراً.

إصابات تثير أسئلة جديدة

لم تقتصر التساؤلات على كيفية الوفاة، بل امتدت إلى الإصابات التي ظهرت على الجثة. ففي التقرير الأولي أشارت الطبيبة رومان إلى أن الإصابات لا تبدو متوافقة مع الخنق، وأن الجثة لم تظهر عليها علامات اشتباك، أو مقاومة، باستثناء أثر الرباط حول الرقبة.

لكن مراجعة فريمان، بالتعاون مع اختصاصي آخر في الطب الشرعي، تناولت صور الجثة، والوثائق المتاحة، وأشارت إلى وجود كدمات، وإصابات أخرى قالا إنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في التقييم الأولي.

وتحدث فريمان، خلال عرض نتائج المراجعة في لندن، عن إصابات في الكتف الأيسر، وعلامات قرب الوجه، إلى جانب مؤشرات قال إنها قد تتوافق مع تعرض إبستين لضربات. كما أثار تساؤلات حول موضع أثر الرباط، واتجاهه، وما إذا كان يتفق مع فرضية الشنق.

ووفقاً لتحليل فريمان، فإن بعض هذه الإصابات قد تكون أقرب إلى الخنق باستخدام رباط، وهو ما يتعارض مع النتيجة الرسمية. غير أن هذه المراجعة تظل تحليلاً مستقلاً، ولا تمثل تغييراً في التصنيف الرسمي لسبب الوفاة.

ماذا تكشف كاميرات المراقبة؟

أما بخصوص ما يتعلق بتسجيلات كاميرات المراقبة في السجن، فقد انتقد مارك تصريحات مسؤولين أميركيين سابقين -من بينهم وزير العدل بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل- بشأن التسجيلات، والظروف المحيطة بوفاة شقيقه.

وقال إن بار تحدث عن مشاهدته تسجيلات للمنطقة المحيطة بالجناح الذي كان يوجد فيه إبستين، ولم يرَ ما يشير إلى دخول أحد، أو خروجه، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الوفاة كانت انتحاراً.

لكن مارك يرى أن التسجيلات لا تكفي لاستبعاد جميع الاحتمالات، مشيراً إلى أن بعض المسارات والمداخل لم تكن واضحة في اللقطات التي أُفرج عنها، وأن عدم ظهور شخص في التسجيل لا يعني بالضرورة عدم وجوده داخل المنطقة.

كما أشار إلى تسجيلات نشرتها وزارة العدل الأميركية، حيث قال إنها تظهر شخصاً يرتدي ملابس برتقالية يتحرك على الدرج باتجاه المنطقة التي توجد فيها زنزانة شقيقه قبل الوفاة. وذكر أن سجلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي وصف الشخص بأنه ربما كان أحد السجناء، من دون حسم هويته.

«كان من الأسهل لو انتحر»

وفي حديثه عن دوافعه لمواصلة البحث، قال مارك إبستين إن حياته كانت من الممكن أن تكون أسهل لو ثبت أن شقيقه انتحر، مؤكداً أنه كان سيحترم قراراً كهذا لو كان بالفعل ما حدث.

لكن ما سمعه عقب التشريح الأولي، بحسب روايته، دفعه إلى التشكيك في الرواية الرسمية، وظل هذا السؤال يرافقه منذ ذلك الحين.

وبين نتيجة رسمية لم تتغير، وتحليلات مستقلة تثير تساؤلات جديدة، وشقيق يرفض إغلاق الملف، لا تزال وفاة جيفري إبستين محاطة بجدل لم تنهِه السنوات. أما مارك، فيقول إنه لا يريد التوقف عن البحث، لأنه يعتقد أن شقيقه قُتل، ويريد أن يعرف من المسؤول، وما الذي حدث بالفعل.