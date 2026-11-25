قال رئيس الهيئة التنظيمية المستقلة الجديدة لكرة القدم الإنجليزية، ديفيد كوجان، اليوم الأربعاء، إن الهيئة لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد نادي مانشستر سيتي، مؤكداً أن على الهيئة أن تثبت استعدادها للتصرف بغض النظر عن حجم النادي.

وأدانت لجنة مستقلة سيتي في سبتمبر (أيلول) بارتكاب 114 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية. ويستأنف النادي الحكم وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان، قال كوجان إن الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم ستكون ملزمة بالوفاء بواجباتها القانونية إذا استدعت ذلك نتيجة القضية المرفوعة ضد مانشستر سيتي.

وقال كوجان للنواب: «لا يمكننا ببساطة تجاهل واجباتنا القانونية تجاه نادٍ ما لمجرد أنه يبلغ حجماً معيناً».

وأضاف: «سيتعين علينا بالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع وفقاً للظروف التي تواجهنا».

وأكد كوجان أن الهيئة التنظيمية لن تثنيها فكرة مواجهة أحد أكبر الأندية في البلاد.

وقال: «هل كنت سأختار أن تعرض علينا هذه القضية بالذات في هذا الوقت المبكر؟ حسناً، ربما لا. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم نتصرف، بافتراض حدوث تلك الظروف، فما هو الغرض من وجود هيئة تنظيمية محلية؟ أعتقد أنه يجب أن يظهر بوضوح تام أننا نؤدي المهمة التي طلبتموها منا بصفتكم مشرعين. وسنقوم بها بالتأكيد، مهما تطلب الأمر».

وبموجب قانون حوكمة كرة القدم لعام 2025، يمكن للهيئة التنظيمية أن تفرض شروطاً على ترخيص نادي مانشستر سيتي، أو أن تعزل أو تستبعد المالكين والمديرين الذين يتبين أنهم لم يتصرفوا بنزاهة وأمانة، بل يمكنها حتى أن تفرض بيع النادي.

وقال كوجان إن أي إجراء مستقبلي سيكون مدفوعاً حصرياً بالأدلة ومتطلبات التشريع.

وقال: «السياسة المحيطة بهذه القضية لا تهمني. المسألة التي يتعين علي التعامل معها... والتي يتعين على موظفينا التعامل معها، هي: هل الأدلة، إذا ما قمنا بتقييمها فيما يتعلق بالأفراد، تثبت من الناحية القانونية أنها مدعاة للقلق؟».

وتابع: «وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة. وهذا هو المعيار الوحيد. وليس الجوانب السياسية المحيطة بها، ولا المكان الذي جاءت منه، ولا حجم النادي».

وقال كوجان إن مصداقية الهيئة التنظيمية تعتمد على إثبات استعدادها للتعامل مع القضايا الصعبة.

وأضاف: «لا يمكن أن تكون هناك هيئة تنظيمية فعالة دون تطبيق القواعد بشكل متسق. لم ننفق كل هذا الوقت والجهد كمجموعة لتنظيم هذا الأمر لنقوضه عند أول اختبار كبير».