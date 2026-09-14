العراقي تحسين: باختاكور كان قريبا من الفوز على الأهلي

أكد العراقي زيد تحسين، المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي، أن مواجهة الأهلي السعودي كانت صعبة للغاية وشهدت تنافساً كبيراً بين الطرفين، مشيراً إلى أن الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثرت بشكل مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وقال زيد تحسين لممثلي وسائل الإعلام بعد المباراة: «الحمد لله والشكر، مباراة جميلة لكن الرطوبة عالية، والمباراة لم تكن على مستوى عالٍ، والفريقين عانو من التعب، مشيراً: كنا نستطيع إنهاء المباراة، لكن الحمد لله نقطة مهمة بالنسبة لنا».

ورداً على سؤال حول تعليمات المدرب وقراءته للأهلي قال: المدرب قال لنا إن فريق الأهلي فريق كبير وخاصة في البطولة الآسيوية بغض النظر عن النتائج اللي حققها في الدوري السعودي، في الآسيوية الوضع يختلف، مضيفاً: وطلب مناً أن نلعب على طبيعتنا وأنها مباراة أولية ولا تحدد من سيتأهل، ولكن أخذنا نقطة والقادم أفضل.

️ | زيد تحسين لاعب نادي باختاكور والمنتخب العراقي في حديث لوسائل الإعلام:- اليوم المباراة جدا رائعة، لكن الأجواء جدا صعبة،شاهدنا الفريقين تأثروا وكان بإمكاننا إنهاء المباراة بالفوز والأهلي فريق كبير.- بخصوص المنتخب العراقي نتطلع للمشاركة والفوز بكأس الخليج.... pic.twitter.com/WGIbrS5nti — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 14, 2026

وعن رأيه في استغلال ظروف الأهلي، كشف تحسين: لا أحد ينكر أن الأهلي فريق كبير، ولكن في الأخير هي ظروف كرة القدم، اليوم ربما ليسوا في وضعهم، وغداً نحن قد لا نكون في وضعنا، وفي النهاية الظروف تساعد الفريق الفائز.

ورداً على سؤال حول استعداد منتخب العراق لكأس الخليج قال: نحن كمنتخب عراقي لا يمكن أن ندخل بطولة إلا نكون منافسين فيها، ونحقق اللقب، وبإذن الله نحاول نسعد الجماهير العراقية.

مختتما حديثه عن زميله في الفريق والمنتخب أيمن حسين، قال بإذن الله ستكون له بصمته ويكون هداف.