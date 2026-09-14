الغرافة القطري يضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين الإماراتي، أن فريقه يدخل مواجهة النصر السعودي بطموح الانتصار في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن جميع عناصر الفريق في كامل جاهزيتهم باستثناء راتنيك، الذي تأكد غيابه عن لقاء الثلاثاء.

ووصف إيفيتش قيادة العين في بداية مشواره القاري بالتجربة التي يعتز بها، موضحاً أن الظهور في البطولة الآسيوية يمثل بالنسبة إليه تحدياً جديداً ومثيراً، في الوقت الذي يمتلك فيه لاعبو الفريق خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات، بالنظر إلى الحضور القاري المعتاد للنادي ونجاحه في التتويج باللقب عام 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

وشدّد المدرب الصربي على أن عقلية العين تقوم على البحث عن الفوز في كل مباراة، وهي الفكرة التي عمل على ترسيخها لدى اللاعبين منذ توليه قيادة الفريق، مؤكداً أن المجموعة تعرف قدراتها جيداً وتدرك المستوى الذي يمكنها الوصول إليه، وهو ما يمنحها الثقة للدخول بقوة في مختلف المنافسات.

وعن مواجهة النصر، أكد إيفيتش أن الاختبار الآسيوي يختلف عن المباريات التي خاضها فريقه محلياً منذ بداية الموسم، خصوصاً أن العين سيكون أمام منافس قوي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن الفريق خاض خمس مباريات حتى الآن في الدوري، ولا يزال الموسم في بدايته، موضحاً وجود رضا عن النتائج التي تحققت حتى الآن، مع استمرار العمل من أجل رفع مستوى الأداء والوصول إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إيفيتش احترامه الكبير للنصر وما يمتلكه من إمكانات، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته بقدرة لاعبي العين على تقديم المستوى المطلوب والخروج بنتيجة الفوز.

وأشار مدرب العين إلى أن ما يقدمه اللاعبون خلال التدريبات يمنحه ثقة كبيرة قبل المواجهة، في ظل الجهد والمستويات التي يظهرون بها يومياً، موضحاً أن الجهاز الفني يواصل العمل على دفع جميع اللاعبين إلى تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب.

وحول موقف المصابين والغيابات، أكد إيفيتش أن راتنيك لن يكون متاحاً أمام النصر، فيما يتمتع بقية اللاعبين بجاهزية عالية، على أن يتحدد الموقف النهائي للاعب أو اثنين بعد الاطلاع على التقرير الطبي الأخير قبل المباراة.

من جانبه، وصف خالد عيسى، حارس العين، مواجهة النصر بأنها من المباريات القوية التي تحظى عادة بحضور واهتمام جماهيري كبير، لافتاً إلى أن اللقاء يجمع بطلي الدوري في السعودية والإمارات بالموسم الماضي، وأن هدف فريقه واضح ويتمثل في تحقيق الفوز.

وأكد عيسى أن لاعبي العين يدركون تماماً المسؤوليات المطلوبة منهم في المباراة، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجماهير، خصوصاً أن الفريق يخوض المواجهة على ملعبه وبين أنصاره.

وأبدى حارس العين ثقته في أن المباراة ستظهر بصورة جيدة، متوقعاً حضوراً جماهيرياً متحمساً يتناسب مع أهمية البطولة ومكانتها لدى النادي وجماهيره، ومتمنياً أن يوفق اللاعبون في تقديم ما يجعل أنصار الفريق يغادرون الملعب وهم أكثر تفاؤلاً بما ينتظر العين في مشواره القاري.

وطالب عيسى جماهير فريقه بألا يتوقف دعمها طوال دقائق المباراة، وأن تحافظ على التشجيع الإيجابي مهما تغيرت النتيجة أو تطورت أحداث اللقاء، مؤكداً أن هذه النقطة تمثل مطلبه الأساسي من المدرجات.

وأوضح أن مباريات بهذا الحجم لا يمكن الحكم عليها من لحظة واحدة، فاللقاء يمتد 90 دقيقة، ويمكن أن تتبدل خلاله الظروف أكثر من مرة، سواء بتسجيل العين مبكراً أو تأخر هدفه حتى الدقائق الأخيرة، أو حتى في حال نجاح النصر في التسجيل.

واستعاد عيسى التجارب الكثيرة التي مر بها العين في مباريات سابقة شهدت تحولات وأحداثاً مختلفة، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى الصبر والثبات وعدم التأثر بما يحدث خلالها.

واختتم حارس العين حديثه بالتأكيد على أن رسالته للجماهير واللاعبين تتمثل في التحلي بسعة الصدر والمحافظة على الروح الإيجابية، سواء في التشجيع أو التحفيز داخل الملعب، معرباً عن ثقته في أن العين قادر على الذهاب بعيداً في البطولة، وأن طموحه لا يتوقف عند مجرد الفوز في مواجهة النصر.