«فورمولا 1» تؤجل حسم قرارها بشأن إمكانية اختتام موسم 2026 في الشرق الأوسط

تميل رابطة «فورمولا 1» لتأجيل حسم قرارها النهائي بشأن إمكانية اختتام منافسات العام الحالي في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقام آخر جولتين من الموسم الحالي في قطر يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم أبوظبي بعد ذلك بأسبوع.

وحددت «فورمولا 1» حلبة «إيمولا» خياراً بديلاً لاستضافة ختام منافسات الموسم الحالي حال تعذر إقامة السباقين في الشرق الأوسط بسبب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي بشأن مصير السباقين.

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه لم يتحدد بعد موعد نهائي حاسم لاتخاذ قرار بشأن مصير السباقين، وذلك تزامناً مع طرح تذاكرهما للبيع.

ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن جدول الموسم الجديد، يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن أول جولتين في 2027 من المقرر إقامتهما في خلال مارس (آذار).

وتم إلغاء سباقي العام الحالي بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، وتقرر بشكل استثنائي إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، الشهر المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية عدداً من التوصيات تشير إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يمكن التنبؤ به، ورجحت وقوع مزيد من الهجمات وتصعيد غير متوقع، لكنها لم تمنع السفر إلى المنطقة.

وتتبقى تسع جولات على انتهاء منافسات الموسم الحالي، ضمنها سباقا قطر والإمارات.