برونر مهاجم موناكو يواجه عقوبة الإيقاف بسبب «احتفال مثير للجدل»

يواجه باريس برونر، مهاجم فريق موناكو، عقوبة الإيقاف بعدما تمت إحالته للجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي بسبب احتفاله بهدف بإشارة الذبح.

واعتذر المهاجم الألماني، الذي عادل النتيجة بتسديدة رائعة بعيدة المدى في اللقاء الذي تعادل فيه فريقه مع ستراسبورغ 1-1، السبت، ليستمر فريقه دون هزيمة هذا الموسم، عن هذا الاحتفال المثير للجدل.

وقالت لجنة الانضباط، وهي لجنة مستقلة في بيان لها الاثنين، إن اللاعبين يجب أن يتصرفوا بشكل لبق تجاه المنافسين وجماهيرهم.

ونوهت اللجنة في بيانها إلى أن «شغف كرة القدم يجب أن تتم السيطرة عليه وأن جميع الشركاء في اللعبة يقع على عاتقهم ضرورة تقديم أنفسهم قدوة من خلال سلوكياتهم».

ويقدم برونر أداء ممتازاً في الموسم الحالي، حيث سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات خاضها حتى الآن مع فريقه بالموسم.