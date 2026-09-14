أنتونيللي يتسلح بالتواضع مع اقتراب فوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1

يرى نجوم الفورمولا 1 أن الإيطالي كيمي أنتونيللي حسم الفوز بلقب بطولة العالم هذا العام.

فاز أنتونيللي بسباق جائزة إسبانيا الكبرى بحلبة «مادرينغ» بالعاصمة مدريد، الأحد، ليحقق انتصاره الثاني توالياً والثامن هذا الموسم، ليبتعد في الصدارة بفارق 81 نقطة قبل آخر 9 جولات.

ولكن السائق الواعد البالغ من العمر 20 عاماً، الذي أصبح أصغر متصدر لبطولة العالم للفورمولا 1، يرفض المبالغة في الثقة أو استباق الأحداث.

قال أنتونيللي: «التربع على الصدارة إنجاز رائع، ولكن يجب مواصلة الضغط وتحقيق النتائج، وتقديم أفضل أداء في كل جولة، أتقدم بالفعل بفارق كبير في الصدارة، ولكن لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث، لذا يجب أن أكون مستعداً لكل شيء، واستغلال كل فرصة، ثم ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم».

من جانبه، لمح جورج راسل زميله في فريق مرسيدس إلى أن سباق المنافسة على اللقب، حُسم بالفعل.

قال راسل: «لا أعتبر نفسي منافساً على لقب السائقين، وهو ما يدفعني للتركيز لمحاولة تحقيق أفضل نتيجة في السباقات القادمة».

أما لويس هاميلتون، ثالث الترتيب، فقد اتسع الفارق بينه وبين أنتونيللي إلى 101 نقطة بعد انسحابه من سباق إسبانيا بسبب عطل في المكابح.

أما راسل فقد احتل المركز الخامس، وقال قبل هذه الجولة: «أنتونيللي قدم أداء مميزاً هذا الموسم، ويستحق الوجود في الصدارة».

في المقابل، يميل أنتونيللي أكثر للتحفظ في التعامل مع أنه قد حسم اللقب بالفعل.

وفاز الإيطالي الشاب بسباق الأحد متفوقاً على البطلين السابقين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، اللذين أشادا بمستواه هذا الموسم، وقدرته على التعامل مع الضغوط في ظل تفوقه بفارق كبير.

قال فيرستابن: «ما يحتاجه أنتونيللي الاستمرارية، أي الأداء المميز والنتائج الجيدة، ولا يشعر بأي قلق أو توتر، ولا أعتقد أنه متوتر بل يؤدي بثقة ويكتسب الخبرات، فهو سائق واعد، وأمامه مستقبل كبير، ويقدم أداء مميزاً».

من جانبه قال نوريس سائق مكلارين الفائز ببطولة العالم في 2025: «أنتونيللي يقدم أداء مثيراً للإعجاب منذ بداية الموسم».

أضاف السائق البريطاني: «إنه يتفوق على زميله الأكثر خبرة، ولا يحتاج لنصيحة، لأنه يقدم أداء جيداً، فهو شاب رائع، ويقدم أداء مذهلاً، واقترب من الفوز باللقب، وما يقدمه لا يدل على أنه يخوض موسمه الثاني فقط في فورمولا».