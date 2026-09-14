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الرياضة رياضة عالمية

أنتونيللي يتسلح بالتواضع مع اقتراب فوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1

الإيطالي كيمي أنتونيللي يحتفل بلقب «مادرينغ» (د.ب.أ)
الإيطالي كيمي أنتونيللي يحتفل بلقب «مادرينغ» (د.ب.أ)
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أنتونيللي يتسلح بالتواضع مع اقتراب فوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1

الإيطالي كيمي أنتونيللي يحتفل بلقب «مادرينغ» (د.ب.أ)
الإيطالي كيمي أنتونيللي يحتفل بلقب «مادرينغ» (د.ب.أ)

يرى نجوم الفورمولا 1 أن الإيطالي كيمي أنتونيللي حسم الفوز بلقب بطولة العالم هذا العام.

فاز أنتونيللي بسباق جائزة إسبانيا الكبرى بحلبة «مادرينغ» بالعاصمة مدريد، الأحد، ليحقق انتصاره الثاني توالياً والثامن هذا الموسم، ليبتعد في الصدارة بفارق 81 نقطة قبل آخر 9 جولات.

ولكن السائق الواعد البالغ من العمر 20 عاماً، الذي أصبح أصغر متصدر لبطولة العالم للفورمولا 1، يرفض المبالغة في الثقة أو استباق الأحداث.

قال أنتونيللي: «التربع على الصدارة إنجاز رائع، ولكن يجب مواصلة الضغط وتحقيق النتائج، وتقديم أفضل أداء في كل جولة، أتقدم بالفعل بفارق كبير في الصدارة، ولكن لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث، لذا يجب أن أكون مستعداً لكل شيء، واستغلال كل فرصة، ثم ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم».

من جانبه، لمح جورج راسل زميله في فريق مرسيدس إلى أن سباق المنافسة على اللقب، حُسم بالفعل.

قال راسل: «لا أعتبر نفسي منافساً على لقب السائقين، وهو ما يدفعني للتركيز لمحاولة تحقيق أفضل نتيجة في السباقات القادمة».

أما لويس هاميلتون، ثالث الترتيب، فقد اتسع الفارق بينه وبين أنتونيللي إلى 101 نقطة بعد انسحابه من سباق إسبانيا بسبب عطل في المكابح.

أما راسل فقد احتل المركز الخامس، وقال قبل هذه الجولة: «أنتونيللي قدم أداء مميزاً هذا الموسم، ويستحق الوجود في الصدارة».

في المقابل، يميل أنتونيللي أكثر للتحفظ في التعامل مع أنه قد حسم اللقب بالفعل.

وفاز الإيطالي الشاب بسباق الأحد متفوقاً على البطلين السابقين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، اللذين أشادا بمستواه هذا الموسم، وقدرته على التعامل مع الضغوط في ظل تفوقه بفارق كبير.

قال فيرستابن: «ما يحتاجه أنتونيللي الاستمرارية، أي الأداء المميز والنتائج الجيدة، ولا يشعر بأي قلق أو توتر، ولا أعتقد أنه متوتر بل يؤدي بثقة ويكتسب الخبرات، فهو سائق واعد، وأمامه مستقبل كبير، ويقدم أداء مميزاً».

من جانبه قال نوريس سائق مكلارين الفائز ببطولة العالم في 2025: «أنتونيللي يقدم أداء مثيراً للإعجاب منذ بداية الموسم».

أضاف السائق البريطاني: «إنه يتفوق على زميله الأكثر خبرة، ولا يحتاج لنصيحة، لأنه يقدم أداء جيداً، فهو شاب رائع، ويقدم أداء مذهلاً، واقترب من الفوز باللقب، وما يقدمه لا يدل على أنه يخوض موسمه الثاني فقط في فورمولا».

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«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
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مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)

اتفق المدرب الأرجنتيني المخضرم، مارسيلو غاياردو على قيادة منتخب الإكوادور استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، في مقطع فيديو أن غاياردو (50 عاماً) سيتولى المسؤولية خلفه لمواطنه غابرييل بيكاسيسي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الـ32 في مونديال 2026.

وسيعمل غاياردو مدرباً للإكوادور بعد انتهاء ولايته الثانية مع ريفر بليت الأرجنتيني، الذي توج معه بسبعة ألقاب محلية منها لقب الدوري في 2021، إضافة إلى الفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين، وكأس كوبا سود أميركانا «مرة».

ويستعد غاياردو لظهوره الأول مع إكوادور في مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في 24 سبتمبر (أيلول).

وبخلاف السعي للتأهل لكأس العالم 2030 الذي ستقام مبارياته الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، يستعد غاياردو لتحد آخر بقيادة الإكوادور في كوبا أميركا 2028.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم الإكوادور
الرياضة رياضة عالمية

استبعاد حكمَي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر

لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
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استبعاد حكمَي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر

لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)

لم يسند إلى مات دونوهيو، حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لإرلينغ هالاند في فوز مانشستر سيتي 1-صفر على مانشستر يونايتد، أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة.

كما لم يُكلف مساعده بليك أنتروبوس بأي مهمة تحكيمية، بعدما أقرت لجنة الحكام المحترفين في بيان أن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب هدف هالاند.

واتخذ رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب وفريقه المعاون القرار، فيما لا يُتوقع عودة أي من الحكمين إلى مهامهما قبل انتهاء فترة التوقف الدولي على الأقل.

وكان هدف هالاند في الشوط الثاني قد ألغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسب عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي لم يكن في موقف تسلل.

لكن لجنة الحكام أوضحت لاحقاً أن فريق تقنية الفيديو لم يأخذ في الاعتبار تأثير زميله إنزو فرنانديز، الذي حاول لعب الكرة من موقف تسلل، وهو ما كان يستوجب الإبقاء على قرار إلغاء الهدف.

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1» تؤجل حسم قرارها بشأن إمكانية اختتام موسم 2026 في الشرق الأوسط

هل تستضيف أبوظبي آخر جولات موسم «الفورمولا 1»؟ (حلبة مرسى ياس)
هل تستضيف أبوظبي آخر جولات موسم «الفورمولا 1»؟ (حلبة مرسى ياس)
TT
TT

«فورمولا 1» تؤجل حسم قرارها بشأن إمكانية اختتام موسم 2026 في الشرق الأوسط

هل تستضيف أبوظبي آخر جولات موسم «الفورمولا 1»؟ (حلبة مرسى ياس)
هل تستضيف أبوظبي آخر جولات موسم «الفورمولا 1»؟ (حلبة مرسى ياس)

تميل رابطة «فورمولا 1» لتأجيل حسم قرارها النهائي بشأن إمكانية اختتام منافسات العام الحالي في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقام آخر جولتين من الموسم الحالي في قطر يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم أبوظبي بعد ذلك بأسبوع.

وحددت «فورمولا 1» حلبة «إيمولا» خياراً بديلاً لاستضافة ختام منافسات الموسم الحالي حال تعذر إقامة السباقين في الشرق الأوسط بسبب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي بشأن مصير السباقين.

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه لم يتحدد بعد موعد نهائي حاسم لاتخاذ قرار بشأن مصير السباقين، وذلك تزامناً مع طرح تذاكرهما للبيع.

ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن جدول الموسم الجديد، يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن أول جولتين في 2027 من المقرر إقامتهما في خلال مارس (آذار).

وتم إلغاء سباقي العام الحالي بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، وتقرر بشكل استثنائي إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، الشهر المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية عدداً من التوصيات تشير إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يمكن التنبؤ به، ورجحت وقوع مزيد من الهجمات وتصعيد غير متوقع، لكنها لم تمنع السفر إلى المنطقة.

وتتبقى تسع جولات على انتهاء منافسات الموسم الحالي، ضمنها سباقا قطر والإمارات.

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