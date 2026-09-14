مدرب الاتحاد: افتقدنا القرار الصحيح في الثلث الهجومي... التوقف جاء في وقته

وصف الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، التعادل 1-1 أمام الشمال القطري في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة بالمنصف، مشيراً إلى أن فريقه افتقد الحدة والقرار الصحيح في الثلث الهجومي، رغم نجاحه في العودة إلى المباراة وتجنب الخسارة.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت مباراة صعبة أمام فريق صعب، كما أننا مررنا بأسابيع صعبة. المباراة كانت متفاوتة، سنحت لنا فرص وكذلك للمنافس، لكننا افتقدنا الحدة واتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الهجومي».

وأضاف: «سعيد بأننا لم نفقد الأمل حتى النهاية، ونجحنا في العودة. أعتقد أن التعادل منصف للفريقين، والمباراة لم تكن مفتوحة بصورة كبيرة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الاستفاقة المتأخرة للاتحاد وغياب حيوية الفريق المعتادة منذ بداية المواجهة، قال فيسينغ: «لم نوفق في قراراتنا بالثلث الأخير. كانت لدينا حالات جيدة عن طريق بيرغوين وأحمد الغامدي، وما كان ينقصنا هو التوفيق في التسجيل واتخاذ القرار الأخير بصورة أفضل. المنافس أيضاً كان جيداً، لكن مشكلتنا كانت في القرارات بالثلث الهجومي».

وعن فترة التوقف المقبلة وكيفية استثمارها بعد الفترة الماضية، قال مدرب الاتحاد رداً على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»: «التوقف جاء في وقته بعد هذه الفترة. سنحصل أولاً على الراحة، ثم نعود إلى العمل، فلدينا العديد من الجوانب التي نرغب في تطويرها».

وختم فيسينغ: «سنفكر الآن في الراحة، وبعد التوقف تنتظرنا مواجهة كبيرة، وسنبدأ التفكير فيها والاستعداد لها في الوقت المناسب».