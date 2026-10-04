«دوري الأمم الأوروبية»: أيرلندا تتعادل مع إسرائيل في مباراة «الشارات السوداء»

أهدر منتخب أيرلندا فرصة التقدم لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتعادل المنتخب الأيرلندي 1 / 1 مع ضيفه منتخب إسرائيل، الأحد، في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي النمسا وكوسوفو.

وبادر تروي باروت بالتسجيل لمصلحة منتخب أيرلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لكن دور بيريتز تعادل لمنتخب إسرائيل في الدقيقة 47، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وكرر لاعبو أيرلندا ارتداء الشارات السوداء ورفض مصافحة لاعبي إسرائيل، فيما ارتدى لاعبو إسرائيل أيضا شارات سوداء حدادا على ذكرى ضحايا هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة منتخب أيرلندا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب كوسوفو، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما ظل منتخب إسرائيل قابعا في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

يشار إلى أن متخب النمسا يتربع على قمة الترتيب برصيد 8 نقاط، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.