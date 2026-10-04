«دوري الأمم الأوروبية»: أيرلندا تتعادل مع إسرائيل في مباراة «الشارات السوداء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5326000-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
أهدر منتخب أيرلندا فرصة التقدم لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
وتعادل المنتخب الأيرلندي 1 / 1 مع ضيفه منتخب إسرائيل، الأحد، في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي النمسا وكوسوفو.
وبادر تروي باروت بالتسجيل لمصلحة منتخب أيرلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لكن دور بيريتز تعادل لمنتخب إسرائيل في الدقيقة 47، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وكرر لاعبو أيرلندا ارتداء الشارات السوداء ورفض مصافحة لاعبي إسرائيل، فيما ارتدى لاعبو إسرائيل أيضا شارات سوداء حدادا على ذكرى ضحايا هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
بتلك النتيجة، أصبح في جعبة منتخب أيرلندا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب كوسوفو، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما ظل منتخب إسرائيل قابعا في قاع الترتيب برصيد نقطتين.
يشار إلى أن متخب النمسا يتربع على قمة الترتيب برصيد 8 نقاط، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.
الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي (رويترز)
أشاد توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، بالنجمين هاري كين هداف بايرن ميونيخ وجود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد، قائلا إن مستوى الثنائي ارتقى بشكل ملحوظ.
ساهم الثنائي في فوز كاسح لإنجلترا على كرواتيا بنتيجة 7 / صفر في دوري أمم أوروبا، السبت، حيث سجل كين هدفين وصنع هدفا، بينما سجل بيلينغهام هدفا وصنع ثلاثة أهداف، منها التمريرة الحاسمة التي سجل منها كين الهدف الأول.
وتألق الثنائي أيضا في تأهل إنجلترا لقبل نهائي مونديال 2026، وزاد الانسجام بينهما داخل الملعب وخارجه منذ هذه البطولة، ويدعمهما الجناحان أنتوني غوردون وبوكايو ساكا.
قال توخيل عن نجمي إنجلترا: «لقد قدما أداء جيدا في كأس العالم، ويتحسنان باستمرار، ويستمتعان باللعب معا، وينسجمان بشكل أفضل».
أوضح: «لقد عدلنا مركز الثنائي في الملعب، لكن الأمر يتعلق أيضا برباعي هجومي مميز، ويؤدي عملا جيدا للغاية في التحركات والتحركات العكسية».
وشدد: «العمل الجماعي هو الأهم، والفريق قدم أداء رائعا أمام كرواتيا، وبيلينغهام يؤدي مع إنجلترا أدوارا هجومية أكبر مقارنة بواجباته مع ريال مدريد».
واصل توخيل: «أرى أن بيلينغهام يكون أكثر خطورة في هذا المركز، لأنه يمنحنا فرصة لتشكيل كثافة عددية على جانبي الملعب، لقد قمنا بتعديل مراكز اللاعبين بعد كأس العالم».
واختتم المدرب الألماني: «بيلينغهام يقدم أداء راقيا مع بقية زملائه، وبالتأكيد أنا سعيد بأدائه على المستوى الفردي، لكن سعادتي الأكبر بالتميز جماعيا».
فان بوميل يشيد بزيدان قبل مواجهة فرنسا وبلجيكاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5326002-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للمنتخب البلجيكي (أ.ب)
أشاد الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، بمنافسه زين الدين زيدان، مدرب فرنسا، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وقال فان بوميل، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الفريقين، في حديثه عن مواهب الفريق الفرنسي ومستشهدا بأداء كيليان مبابي أمام تركيا ومايكل أوليسيه في مواجهة بلجيكا: «بفضل قدراتهما الفردية، يمكنهم حسم نتيجة المباراة».
ورغم ذلك يرى المدرب الهولندي أن زيدان سيحتاج إلى الحفاظ على هذا المستوى من الأداء على المدى الطويل مع كامل تشكيلته.
وقال فان بوميل: «يجب على زيدان الحفاظ على أداء ثابت مع جميع اللاعبين المتاحين لديه».
وأضاف، معبرا عن أسفه لهزيمته أمام فرنسا في المباراة الأولى: «كان يجب علينا الحصول على نقطة في بروكسل».
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«دوري الأمم»: ألمانيا تُخفق مجددا أمام اليونان... وهولندا تفوز وتتصدر
التعادل حسم مواجهة اليونان وألمانيا في ثيسالونيكي (أ.ب)
عاد المنتخب الألماني بتعادل سلبي بطعم الهزيمة أمام مضيّفه اليوناني في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الاول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، فكان الهولنديون أكبر المستفيدين لاعتلاء الصدارة بتجديد فوزهم على صربيا 2-1.
ويتأهل أول منتخبين في المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الدور ربع النهائي المقرر في مارس (آذار).
في المباراة الأولى على ملعب «ستاديو تومباس» في ثيسالونيكي، عاد المنتخب الألماني الذي ينشد فتح صفحة جديدة مع المدرب يورغن كلوب إلى الاخفاق بعد فوز يتيم على صربيا 2-1 في الجولة الماضية، إذ خيّمت السلبية نتيجة وأداء.
ومن أصل أربع مباريات خاضها في هذه النافذة، حصد أبطال العالم أربع مرات خمس نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة خلف هولندا المتصدرة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن اليونان الوصيفة، فيما حلت صربيا رابعة وأخيرة من دون رصيد.
وبعدما أعلن كلوب في البداية عن قائمة موسّعة ضمّت 44 لاعبا موزعين على مجموعتين، بدا أن المجموعة الثانية أثبتت قدرات أكبر من خلال الفوز على صربيا 2-0 في الجولة الثالثة بعد مباراتين أخفق فيهما الألمان في تحقيق الفوز من بينها خسارة 0-1 امام اليونان نفسها في ميونيخ وتعادل 1-1 أمام هولندا في أمستردام.
وزجّ مدرب ليفربول الإنجليزي السابق بكل من دافيد راوم ولينارت كارل وجوناثان بوركاردت ضمن التشكيلة الأساسية، فيما غاب ماكسيميليان ميتيلشتات ونيك فولتماده عن البداية، بينما خرج سيرج غنابري من قائمة المباراة بالكامل.
كما أشرك فلوريان فيرتز إلى جانب بوركاردت في الخط الأمامي، في ثنائي هجومي يعوّل عليه المنتخب الألماني لصناعة الخطورة بعدما سجّل فيرتز أمام صربيا.
من جهته، أجرى الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب اليونان أربعة تغييرات على التشكيلة التي فرّطت في تقدمها بهدفين أمام هولندا (2-2)، في وقت غاب فيه كريستوس تزوليس، لاعب رسنال الإنجليزي، عن المواجهة بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 18 دقيقة فقط في المباراة الماضية، إثر إصابة بدت على مستوى أوتار الركبة.
ودخل أصحاب الأرض اللقاء بقوة، إذ انطلق الظهير الأيسر لليفربول كوستانتينوس تسيميكاس على الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة وجدت قائد المنتخب يورغوس ماسوراس في انتظارها، حيث ارتقى عاليا وحول رأسية قوية، لكن الحارس يوناس أوربيغ كان في الموعد لإبعادها (4).
وأُلغي هدف للمنتخب الألماني عن طريق بوركادت الذي تجاوز الحارس وأسكن كرته المرمى، لكن الحكم عاد إلى فيديو الحكم المساعد (في أيه آر) ليلغي الهدف بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة (34).
وسعى فيرتز لترك بصمته على المباراة بعد أن هيأ الكرة لديري شيرهانت الذي أطلق تسديدة قوية بيمينه من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر (43).
وواصل الضيوف مسعاهم لافتتاح التسجيل حيث مرّر شيرهانت كرة عرضية خطيرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن (65).
ورد المنتخب اليوناني بكرة رأسية عبر القائد ماسوراس إثر عرضية خطيرة لكنها علت المرمى (76).
وفي المباراة الثانية بملعب فيليبس بأيندهوفن، حقّق المنتخب الهولندي فوزه الثاني تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشافي هرنانديز، بتغلبه على ضيفه منتخب صربيا 2-1 ليعتلي الصدارة.
وسجّل للفريق البرتقالي تون كوبماينرز (32) وجوشوا زيركيزي (72)، بعدما عادل ميهايلو سفيتكوفيتش للصرب قبل نهاية الشوط الأول (35).
وسبق للمنتخب الهولندي أن تغلب على صربيا بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فيما تعادل مع ألمانيا 2-2 افتتاحا ثم مع اليونان في الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها.