«دوري الأمم الأوروبية»: هويلوند يمنح الدنمارك فوزا ثمينا في معقل ويلز

انتزع منتخب الدنمارك ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيّفه ويلز بنتيجة 1 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز راسموس هويلوند مهاجم نابولي الإيطالي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، اُحتسبت ضد داني وارد حارس مرمى ويلز.

بهذا الفوز الثمين، يرفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي لوصافة المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

في المقابل، تجمد رصيد ويلز عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.

وكان المنتخب الدنماركي استهل مشواره في المجموعة بالخسارة 2 / 3 أمام النرويج، ثم الفوز 2 / صفر على ويلز، وبعدها الخسارة أمام حامل اللقب، البرتغال بنتيجة 2 / 4 في الجولة الماضية.

أما منتخب ويلز فقد بدأ مشواره بخسارتين أمام البرتغال والدنمارك، قبل أن يفجر مفاجأة مدوية بالفوز على النرويج بنتيجة 2 / 1 في الجولة الماضية.