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«دوري الأمم الأوروبية»: هويلوند يمنح الدنمارك فوزا ثمينا في معقل ويلز

راسموس هويلوند يحتفل بهدف الفوز الدنماركي بمرمى ويلز (رويترز)
راسموس هويلوند يحتفل بهدف الفوز الدنماركي بمرمى ويلز (رويترز)
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«دوري الأمم الأوروبية»: هويلوند يمنح الدنمارك فوزا ثمينا في معقل ويلز

راسموس هويلوند يحتفل بهدف الفوز الدنماركي بمرمى ويلز (رويترز)
راسموس هويلوند يحتفل بهدف الفوز الدنماركي بمرمى ويلز (رويترز)

انتزع منتخب الدنمارك ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيّفه ويلز بنتيجة 1 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز راسموس هويلوند مهاجم نابولي الإيطالي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، اُحتسبت ضد داني وارد حارس مرمى ويلز.

بهذا الفوز الثمين، يرفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي لوصافة المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

في المقابل، تجمد رصيد ويلز عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.

وكان المنتخب الدنماركي استهل مشواره في المجموعة بالخسارة 2 / 3 أمام النرويج، ثم الفوز 2 / صفر على ويلز، وبعدها الخسارة أمام حامل اللقب، البرتغال بنتيجة 2 / 4 في الجولة الماضية.

أما منتخب ويلز فقد بدأ مشواره بخسارتين أمام البرتغال والدنمارك، قبل أن يفجر مفاجأة مدوية بالفوز على النرويج بنتيجة 2 / 1 في الجولة الماضية.

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توخيل يشيد بطفرة هاري كين وبيلينغهام مع إنجلترا

الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي (رويترز)
الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي (رويترز)
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توخيل يشيد بطفرة هاري كين وبيلينغهام مع إنجلترا

الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي (رويترز)
الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي (رويترز)

أشاد توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، بالنجمين هاري كين هداف بايرن ميونيخ وجود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد، قائلا إن مستوى الثنائي ارتقى بشكل ملحوظ.

ساهم الثنائي في فوز كاسح لإنجلترا على كرواتيا بنتيجة 7 / صفر في دوري أمم أوروبا، السبت، حيث سجل كين هدفين وصنع هدفا، بينما سجل بيلينغهام هدفا وصنع ثلاثة أهداف، منها التمريرة الحاسمة التي سجل منها كين الهدف الأول.

وتألق الثنائي أيضا في تأهل إنجلترا لقبل نهائي مونديال 2026، وزاد الانسجام بينهما داخل الملعب وخارجه منذ هذه البطولة، ويدعمهما الجناحان أنتوني غوردون وبوكايو ساكا.

قال توخيل عن نجمي إنجلترا: «لقد قدما أداء جيدا في كأس العالم، ويتحسنان باستمرار، ويستمتعان باللعب معا، وينسجمان بشكل أفضل».

أوضح: «لقد عدلنا مركز الثنائي في الملعب، لكن الأمر يتعلق أيضا برباعي هجومي مميز، ويؤدي عملا جيدا للغاية في التحركات والتحركات العكسية».

وشدد: «العمل الجماعي هو الأهم، والفريق قدم أداء رائعا أمام كرواتيا، وبيلينغهام يؤدي مع إنجلترا أدوارا هجومية أكبر مقارنة بواجباته مع ريال مدريد».

واصل توخيل: «أرى أن بيلينغهام يكون أكثر خطورة في هذا المركز، لأنه يمنحنا فرصة لتشكيل كثافة عددية على جانبي الملعب، لقد قمنا بتعديل مراكز اللاعبين بعد كأس العالم».

واختتم المدرب الألماني: «بيلينغهام يقدم أداء راقيا مع بقية زملائه، وبالتأكيد أنا سعيد بأدائه على المستوى الفردي، لكن سعادتي الأكبر بالتميز جماعيا».

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الرياضة رياضة عالمية

فان بوميل يشيد بزيدان قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا

الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للمنتخب البلجيكي (أ.ب)
الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للمنتخب البلجيكي (أ.ب)
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فان بوميل يشيد بزيدان قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا

الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للمنتخب البلجيكي (أ.ب)
الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للمنتخب البلجيكي (أ.ب)

أشاد الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، بمنافسه زين الدين زيدان، مدرب فرنسا، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال فان بوميل، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الفريقين، في حديثه عن مواهب الفريق الفرنسي ومستشهدا بأداء كيليان مبابي أمام تركيا ومايكل أوليسيه في مواجهة بلجيكا: «بفضل قدراتهما الفردية، يمكنهم حسم نتيجة المباراة».

ورغم ذلك يرى المدرب الهولندي أن زيدان سيحتاج إلى الحفاظ على هذا المستوى من الأداء على المدى الطويل مع كامل تشكيلته.

وقال فان بوميل: «يجب على زيدان الحفاظ على أداء ثابت مع جميع اللاعبين المتاحين لديه».

وأضاف، معبرا عن أسفه لهزيمته أمام فرنسا في المباراة الأولى: «كان يجب علينا الحصول على نقطة في بروكسل».

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«دوري الأمم الأوروبية»: أيرلندا تتعادل مع إسرائيل في مباراة «الشارات السوداء»

لاعبو أيرلندا وإسرائيل ارتدوا الشارات السوداء بمباراة الأحد بصربيا (إ.ب.أ)
لاعبو أيرلندا وإسرائيل ارتدوا الشارات السوداء بمباراة الأحد بصربيا (إ.ب.أ)
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«دوري الأمم الأوروبية»: أيرلندا تتعادل مع إسرائيل في مباراة «الشارات السوداء»

لاعبو أيرلندا وإسرائيل ارتدوا الشارات السوداء بمباراة الأحد بصربيا (إ.ب.أ)
لاعبو أيرلندا وإسرائيل ارتدوا الشارات السوداء بمباراة الأحد بصربيا (إ.ب.أ)

أهدر منتخب أيرلندا فرصة التقدم لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتعادل المنتخب الأيرلندي 1 / 1 مع ضيفه منتخب إسرائيل، الأحد، في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي النمسا وكوسوفو.

وبادر تروي باروت بالتسجيل لمصلحة منتخب أيرلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لكن دور بيريتز تعادل لمنتخب إسرائيل في الدقيقة 47، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وكرر لاعبو أيرلندا ارتداء الشارات السوداء ورفض مصافحة لاعبي إسرائيل، فيما ارتدى لاعبو إسرائيل أيضا شارات سوداء حدادا على ذكرى ضحايا هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة منتخب أيرلندا 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب كوسوفو، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما ظل منتخب إسرائيل قابعا في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

يشار إلى أن متخب النمسا يتربع على قمة الترتيب برصيد 8 نقاط، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

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