«دوري الأمم»: ألمانيا تُخفق مجددا أمام اليونان... وهولندا تفوز وتتصدر

عاد المنتخب الألماني بتعادل سلبي بطعم الهزيمة أمام مضيّفه اليوناني في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الاول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، فكان الهولنديون أكبر المستفيدين لاعتلاء الصدارة بتجديد فوزهم على صربيا 2-1.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الدور ربع النهائي المقرر في مارس (آذار).

في المباراة الأولى على ملعب «ستاديو تومباس» في ثيسالونيكي، عاد المنتخب الألماني الذي ينشد فتح صفحة جديدة مع المدرب يورغن كلوب إلى الاخفاق بعد فوز يتيم على صربيا 2-1 في الجولة الماضية، إذ خيّمت السلبية نتيجة وأداء.

ومن أصل أربع مباريات خاضها في هذه النافذة، حصد أبطال العالم أربع مرات خمس نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة خلف هولندا المتصدرة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن اليونان الوصيفة، فيما حلت صربيا رابعة وأخيرة من دون رصيد.

وبعدما أعلن كلوب في البداية عن قائمة موسّعة ضمّت 44 لاعبا موزعين على مجموعتين، بدا أن المجموعة الثانية أثبتت قدرات أكبر من خلال الفوز على صربيا 2-0 في الجولة الثالثة بعد مباراتين أخفق فيهما الألمان في تحقيق الفوز من بينها خسارة 0-1 امام اليونان نفسها في ميونيخ وتعادل 1-1 أمام هولندا في أمستردام.

وزجّ مدرب ليفربول الإنجليزي السابق بكل من دافيد راوم ولينارت كارل وجوناثان بوركاردت ضمن التشكيلة الأساسية، فيما غاب ماكسيميليان ميتيلشتات ونيك فولتماده عن البداية، بينما خرج سيرج غنابري من قائمة المباراة بالكامل.

كما أشرك فلوريان فيرتز إلى جانب بوركاردت في الخط الأمامي، في ثنائي هجومي يعوّل عليه المنتخب الألماني لصناعة الخطورة بعدما سجّل فيرتز أمام صربيا.

من جهته، أجرى الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب اليونان أربعة تغييرات على التشكيلة التي فرّطت في تقدمها بهدفين أمام هولندا (2-2)، في وقت غاب فيه كريستوس تزوليس، لاعب رسنال الإنجليزي، عن المواجهة بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 18 دقيقة فقط في المباراة الماضية، إثر إصابة بدت على مستوى أوتار الركبة.

ودخل أصحاب الأرض اللقاء بقوة، إذ انطلق الظهير الأيسر لليفربول كوستانتينوس تسيميكاس على الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة وجدت قائد المنتخب يورغوس ماسوراس في انتظارها، حيث ارتقى عاليا وحول رأسية قوية، لكن الحارس يوناس أوربيغ كان في الموعد لإبعادها (4).

وأُلغي هدف للمنتخب الألماني عن طريق بوركادت الذي تجاوز الحارس وأسكن كرته المرمى، لكن الحكم عاد إلى فيديو الحكم المساعد (في أيه آر) ليلغي الهدف بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة (34).

وسعى فيرتز لترك بصمته على المباراة بعد أن هيأ الكرة لديري شيرهانت الذي أطلق تسديدة قوية بيمينه من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر (43).

وواصل الضيوف مسعاهم لافتتاح التسجيل حيث مرّر شيرهانت كرة عرضية خطيرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن (65).

ورد المنتخب اليوناني بكرة رأسية عبر القائد ماسوراس إثر عرضية خطيرة لكنها علت المرمى (76).

جوشوا زيركيزي لحظة إحرازه هدف الفوز لهولندا في مرمى صربيا بأيندهوفن (إ.ب.أ)

وفي المباراة الثانية بملعب فيليبس بأيندهوفن، حقّق المنتخب الهولندي فوزه الثاني تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشافي هرنانديز، بتغلبه على ضيفه منتخب صربيا 2-1 ليعتلي الصدارة.

وسجّل للفريق البرتقالي تون كوبماينرز (32) وجوشوا زيركيزي (72)، بعدما عادل ميهايلو سفيتكوفيتش للصرب قبل نهاية الشوط الأول (35).

وسبق للمنتخب الهولندي أن تغلب على صربيا بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فيما تعادل مع ألمانيا 2-2 افتتاحا ثم مع اليونان في الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها.