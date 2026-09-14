مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)

واصل روما بدايته القوية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على مضيّفه تورينو 2/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متفوقاً على إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط.

ويلعب إنتر ميلان في وقت لاحق من الاثنين مع ضيفه أودينيزي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم روما في الدقيقة 40 عن طريق هدافه الهولندي دونيل مالين، قبل أن يضيف زميله نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كايكي برونو يحتفل بهدف كومو الثاني في بارما (د.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى فاز كومو على ضيفه بارما 2/ 1، ضمن منافسات ذات الجولة.

ورفع كومو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، في انتظار نتيجة مباراة حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه أودينيزي، والتي تقام في وقت لاحق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وتقدم كومو في الدقيقة 23 عن طريق خاكوبو رامون، ثم أضاف كايكي برونو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل بارما هدفه الوحيد عن طريق ديفيد روميرو.