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الرياضة رياضة سعودية

آلام أسفل الظهير تغيّب واتكينز عن الظهور الآسيوي

يغيب واتكينز عن لقاء الهلال بنظيره الغرافة القطري (نادي الهلال)
يغيب واتكينز عن لقاء الهلال بنظيره الغرافة القطري (نادي الهلال)
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آلام أسفل الظهير تغيّب واتكينز عن الظهور الآسيوي

يغيب واتكينز عن لقاء الهلال بنظيره الغرافة القطري (نادي الهلال)
يغيب واتكينز عن لقاء الهلال بنظيره الغرافة القطري (نادي الهلال)

يغيب الإنجليزي أولي واتكينز مهاجم الهلال عن مواجهة فريقه غداً أمام الغرافة القطري، بسبب شعوره بآلام في أسفل الظهر.

ولم يشارك واتكينز في مران فريقه اليوم استعداداً لافتتاحية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية في العيادة الطبية للنادي.

ميدانياً، أنهى لاعبو الزعيم تحضيراتهم للمواجهة بقيادة مدربهم الإيطالي سيموني إنزاغي، وذلك على ملعب التدريبات في مقر الماجدية الرياضي، في المران الذي شهد مشاركة اثنين من لاعبي فريق الهلال تحت 18 عاماً، تأهباً لمقابلة الغرافة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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رياضة سعودية نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية

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رودجرز: لاعبونا ليسوا «مكائن»… يحتاجون إلى الراحة

الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
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رودجرز: لاعبونا ليسوا «مكائن»… يحتاجون إلى الراحة

الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أهمية الانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والظروف المناخية فرضا عليه إجراء عملية تدوير بين اللاعبين، في وقت شدد فيه على حاجة فريقه إلى الراحة خلال فترة التوقف المقبلة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الوصل الإماراتي: «بدأنا بالطريقة الصحيحة، وحققنا الفوز في انطلاقتنا الآسيوية. خضنا ثلاث مباريات خلال فترة زمنية ضيقة وفي درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وبعد كل هذه الظروف وضغط المباريات، كان من المهم أن نخرج بالفوز اليوم في بداية مشوارنا القاري، ثم نحصل على الراحة ونراجع كل ما حدث».

وأضاف: «نحن راضون عما قدمناه في الدوري ودوري أبطال آسيا، ومع الحصول على الراحة وتحسن الأجواء سنظهر بصورة أفضل».

وأوضح مدرب القادسية أنه لجأ إلى تدوير بعض عناصره أمام الوصل، وقال: «حاولنا إجراء تدوير نسبي والاستعانة بنحو خمسة لاعبين محليين، وكان من المهم إراحة بعض العناصر. حققنا الأهم وهو الفوز، وهذه خطوة ممتازة في ظهورنا الآسيوي الأول».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن خطته لفترة التوقف بعد خوض القادسية تسع مباريات خلال شهر واحد، قال رودجرز: «ستكون هناك فترة راحة مهمة بالنسبة لنا، وسيغادر البعض للحصول على الراحة خلال فترة التوقف، وبعد ذلك يمكننا رفع وتيرة الإعداد. بعد كل هذا الضغط يجب أن يحصل الجميع على الراحة الكافية، فاللاعبون ليسوا مكائن، ويحتاجون إلى الراحة، كما أن التدوير كان مهماً للتعامل مع ضغط المباريات».

وأكد رودجرز أنه سيواصل الاعتماد على التدوير لحماية لاعبيه من الإجهاد، مضيفاً: «سأقوم بعملية التدوير اللازمة، فلدينا لاعبون مروا بضغوط بدنية كبيرة. على سبيل المثال، جوليان كينيونيس شارك حتى مراحل متقدمة في كأس العالم، ثم انضم إلينا بعد قرابة ثلاثة أسابيع وشارك في جميع المباريات، واليوم خرج بسبب الإرهاق وظهرت عليه إصابة».من جانبه، قال المكسيكي جوليان كينيونيس لاعب القادسية والحائز على جائزة نجومية المباراة: حققنا فوز مهم في ظهورنا الآسيوي الأول، مضيفاً: كان ذلك أمر مهم لأننا عملنا من أجل ذلك "دوري أبطال آسيا للنخبة". وأضاف المهاجم المكسيكي: اليوم سعينا للفوز وحققناه، ومررنا بمصاعب وضغوط كما تحدث المدرب، ولكن الأهم حققنا ما نريده.

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال آسيا للنخبة»: القادسية يستهل رحلته القارية بثنائية في الوصل

نجح القادسية بتحقيق النقاط الثلاث (تصوير: عيسى الدبيسي)
نجح القادسية بتحقيق النقاط الثلاث (تصوير: عيسى الدبيسي)
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«أبطال آسيا للنخبة»: القادسية يستهل رحلته القارية بثنائية في الوصل

نجح القادسية بتحقيق النقاط الثلاث (تصوير: عيسى الدبيسي)
نجح القادسية بتحقيق النقاط الثلاث (تصوير: عيسى الدبيسي)

استهل القادسية السعودي مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الوصل 2 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة الغرب.

وتقدم الفريق السعودي في الدقيقة 57 عن طريق خوليان كينونيس، ثم أضاف زميله ماتيو ريتيغي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وسجل الوصل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ليوناردو سباداسيو.

وسيلتقي القادسية في الجولة المقبلة مع باختاكور الأوزبكي يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما يلعب الوصل مع الأهلي السعودي في اليوم نفسه.

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال آسيا للنخبة»: البريكان يُنقذ الأهلي من فخ باختاكور

البريكان سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (تصوير: علي خمج)
البريكان سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (تصوير: علي خمج)
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«أبطال آسيا للنخبة»: البريكان يُنقذ الأهلي من فخ باختاكور

البريكان سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (تصوير: علي خمج)
البريكان سجل هدف التعادل في الوقت القاتل (تصوير: علي خمج)

سجل فراس البريكان هدفاً في الوقت بدل الضائع لينقذ الأهلي حامل اللقب من الخسارة ويقوده للتعادل 1 - 1 مع ضيفه باختاكور في انطلاقة مباريات مجموعة الغرب في مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

وبدا أن الأهلي، بطل آسيا في آخر عامين، سيستهل حملة الدفاع عن لقبه بخسارة مفاجئة بعدما سجل فلاماريون هدفاً بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 86.

لكن البريكان مهاجم السعودية نجح في إدراك التعادل بعدما تابع كرة مرتدة ووضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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