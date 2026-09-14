آلام أسفل الظهير تغيّب واتكينز عن الظهور الآسيوي

يغيب الإنجليزي أولي واتكينز مهاجم الهلال عن مواجهة فريقه غداً أمام الغرافة القطري، بسبب شعوره بآلام في أسفل الظهر.
ولم يشارك واتكينز في مران فريقه اليوم استعداداً لافتتاحية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية في العيادة الطبية للنادي.
| جانب من الحصة التدريبية لفريق #الهلال استعداداً لمواجهة الغرافة القطري، والتي تشهد عدم مشاركة الإنجليزي واتكينز خلال الـ15 دقيقة المتاحة لوسائل الإعلام.#الهلال_الغرافة #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/zOIbcFnk7I
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 14, 2026
ميدانياً، أنهى لاعبو الزعيم تحضيراتهم للمواجهة بقيادة مدربهم الإيطالي سيموني إنزاغي، وذلك على ملعب التدريبات في مقر الماجدية الرياضي، في المران الذي شهد مشاركة اثنين من لاعبي فريق الهلال تحت 18 عاماً، تأهباً لمقابلة الغرافة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.