«النخبة الآسيوي»: السد يسقط أمام الاستقلال بثلاثية في البصرة

فاز الاستقلال الإيراني على ضيفه السد القطري 3/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم (مجموعة الغرب)، بالمباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية.

وسجل الاستقلال الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق ياسر أساني، ثم أضاف زميله سعيد سحرخيزان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل إسماعيل جول زاده الهدف الثالث للفريق الإيراني.

وسيواجه الاستقلال في المباراة المقبلة فريق الغرافة القطري بالجولة الثانية، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما يلتقي السد مع الهلال السعودي في الجولة ذاتها بعد ذلك بيوم واحد.