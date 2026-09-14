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«النخبة الآسيوي»: السد يسقط أمام الاستقلال بثلاثية في البصرة

فرحة لاعبي الاستقلال الإيراني بالفوز على السد القطري (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الاستقلال الإيراني بالفوز على السد القطري (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: السد يسقط أمام الاستقلال بثلاثية في البصرة

فرحة لاعبي الاستقلال الإيراني بالفوز على السد القطري (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الاستقلال الإيراني بالفوز على السد القطري (الاتحاد الآسيوي)

فاز الاستقلال الإيراني على ضيفه السد القطري 3/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم (مجموعة الغرب)، بالمباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية.

وسجل الاستقلال الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق ياسر أساني، ثم أضاف زميله سعيد سحرخيزان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل إسماعيل جول زاده الهدف الثالث للفريق الإيراني.

وسيواجه الاستقلال في المباراة المقبلة فريق الغرافة القطري بالجولة الثانية، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما يلتقي السد مع الهلال السعودي في الجولة ذاتها بعد ذلك بيوم واحد.

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الرياضة رياضة عربية

العراقي تحسين: باختاكور كان قريبا من الفوز على الأهلي

جانب من مواجهة باختاكور والأهلي (تصوير: محمد المانع)
جانب من مواجهة باختاكور والأهلي (تصوير: محمد المانع)
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العراقي تحسين: باختاكور كان قريبا من الفوز على الأهلي

جانب من مواجهة باختاكور والأهلي (تصوير: محمد المانع)
جانب من مواجهة باختاكور والأهلي (تصوير: محمد المانع)

أكد العراقي زيد تحسين، المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي، أن مواجهة الأهلي السعودي كانت صعبة للغاية وشهدت تنافساً كبيراً بين الطرفين، مشيراً إلى أن الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثرت بشكل مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وقال زيد تحسين لممثلي وسائل الإعلام بعد المباراة: «الحمد لله والشكر، مباراة جميلة لكن الرطوبة عالية، والمباراة لم تكن على مستوى عالٍ، والفريقين عانو من التعب، مشيراً: كنا نستطيع إنهاء المباراة، لكن الحمد لله نقطة مهمة بالنسبة لنا».

ورداً على سؤال حول تعليمات المدرب وقراءته للأهلي قال: المدرب قال لنا إن فريق الأهلي فريق كبير وخاصة في البطولة الآسيوية بغض النظر عن النتائج اللي حققها في الدوري السعودي، في الآسيوية الوضع يختلف، مضيفاً: وطلب مناً أن نلعب على طبيعتنا وأنها مباراة أولية ولا تحدد من سيتأهل، ولكن أخذنا نقطة والقادم أفضل.

وعن رأيه في استغلال ظروف الأهلي، كشف تحسين: لا أحد ينكر أن الأهلي فريق كبير، ولكن في الأخير هي ظروف كرة القدم، اليوم ربما ليسوا في وضعهم، وغداً نحن قد لا نكون في وضعنا، وفي النهاية الظروف تساعد الفريق الفائز.

ورداً على سؤال حول استعداد منتخب العراق لكأس الخليج قال: نحن كمنتخب عراقي لا يمكن أن ندخل بطولة إلا نكون منافسين فيها، ونحقق اللقب، وبإذن الله نحاول نسعد الجماهير العراقية.

مختتما حديثه عن زميله في الفريق والمنتخب أيمن حسين، قال بإذن الله ستكون له بصمته ويكون هداف.

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المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي

المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي (نادي الاتحاد)
المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي (نادي الاتحاد)
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المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي

المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي (نادي الاتحاد)
المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي (نادي الاتحاد)

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري الليبي لكرة القدم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي المغربي سفيان بوفال في صفقة انتقال مجاني ضمن مساعيه لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» مقطعاً ترحيبياً بوصول بوفال إلى العاصمة طرابلس، واصفاً إياه بـ«الساحر الفنان»، في إشارة إلى مهاراته الفنية وقدراته الكبيرة.

وقال الاتحاد في رسالته الترحيبية: «من ضفاف الأطلسي إلى عروس المتوسط، نجم المغرب يحط الرحال في العاصمة طرابلس ليبدأ فصلاً جديداً من مسيرة الساحر الفنان»، قبل أن يرحب باللاعب رسمياً ضمن صفوف الفريق.

ويملك بوفال، البالغ من العمر 32 عاماً، مسيرة احترافية حافلة تنقلت بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث لعب لعدة أندية، أبرزها ليل الفرنسي، وساوثامبتون الإنجليزي، وسيلتا فيغو الإسباني، والريان القطري، وأونيون سان جيلواز البلجيكي، ولوهافر الفرنسي.

ويعد بوفال من أبرز لاعبي المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، وكان ضمن التشكيلة التي صنعت التاريخ في كأس العالم 2022 بقطر، عندما بلغ «أسود الأطلس» الدور قبل النهائي، وأنهوا البطولة في المركز الرابع. لكنه غاب عن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026 بقرار فني.

ويعوّل الاتحاد على الخبرة الدولية الكبيرة للاعب ومهاراته لإضافة المزيد من الجودة والفاعلية إلى صفوف الفريق، في ظل طموحه للمنافسة بقوة على الألقاب.

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الغرافة القطري يضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري (نادي الغرافة)
الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري (نادي الغرافة)
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الغرافة القطري يضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري (نادي الغرافة)
الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري (نادي الغرافة)

تعاقد الغرافة مع لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن ميلان الإيطالي بالتراضي في أغسطس (آب) الماضي، وفق ما أعلن الاثنين تاسع الدوري القطري لكرة القدم.

وسيسجل بن ناصر ظهوره الأول مع الفريق ضد الهلال السعودي في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء.

ويحتل الغرافة المركز التاسع في الدوري القطري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

وانضم بن ناصر ابن الـ28 عاماً لميلان قبل سبعة أعوام، قادماً من إمبولي مقابل 16 مليون يورو في صيف 2019، أحرز في السنة ذاتها لقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

خاض بن ناصر مع «روسنيري» 178 مباراة رسمية، بينها 137 في الدوري الإيطالي، وكان من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق اللومباردي عندما توج بلقب الـ«سيري أ» تحت قيادة ستيفانو بيولي في موسم 2021 - 2022 الذي خاض فيه 31 مباراة.

وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في نهاية موسم 2022 – 2023، شكّلت بداية نهاية مشواره مع الحائز على دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

وعاد إلى الملاعب في ديسمبر (كانون الأول) 2023، فشارك في 20 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسم 2023 – 2024، خاض معظمها بديلاً.

انتقل بن ناصر إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة في منتصف موسم 2024 – 2025، قبل أن ينضم إلى دينامو زغرب الكرواتي معاراً أيضاً خلال موسم 2025 - 2026.

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